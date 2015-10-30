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「Google」のニュースまとめ-2015年10月

Googleにまつわる多彩な情報をここで。最新ニュースや、Googleの各種サービス活用方法などを紹介。

2015年10月30日(金)

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山田祥平のニュース羅針盤 第51回 モノを売る前に、知識を売る - ヤマダ電機新店舗「Concept LABI TOKYO」の戦略

パソコン 2015/10/30 20:57

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Googleフォトで、写真に写っている人物ごとの分類や検索が可能に

スマホアプリ / サービス 2015/10/30 20:11

2015年10月28日(水)

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Google Play Music、ポッドキャスト機能を導入へ

サウンド / オーディオ 2015/10/28 15:47

2015年10月22日(木)

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月額サービス「YouTube Red」 - 広告表示なし&オフライン再生OK

ソフト 2015/10/22 12:58

2015年10月16日(金)

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Google、第2世代「Moto 360」を12月上旬以降に国内発売

周辺機器 2015/10/16 20:53

2015年10月08日(木)

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Google、渋谷スペイン坂で「Google Play Music」が体験できる巨大広告

ソフト 2015/10/08 20:53

2015年10月02日(金)

Top

Google、手のふるえを抑制する機能性スプーン「リフトウェア」を国内発売

周辺機器 2015/10/02 16:49

2015年10月01日(木)

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Google、5.2型でAndroid 6.0搭載の「Nexus 5X」

ガジェット 2015/10/01 17:46

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Google、総アルミボディの「Nexus 6P」 - Android 6.0搭載

ガジェット 2015/10/01 14:39

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Android 2020/03/05 22:48

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Google Chromeに重大な脆弱性、アップデートを

セキュリティ 2020/03/05 21:38

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ファイア・アイ、クラウド環境のセキュリティを評価するサービス提供

セキュリティ 2020/03/05 15:42

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Google、新型肺炎対応でHangouts Meetのプレミアム機能を無償提供

情報システム 2020/03/05 10:49

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スパコン/HPC 2020/03/05 08:00

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開発/エンジニア 2020/03/05 07:22

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