「Google」のニュースまとめ-2015年10月
2015年10月30日(金)
山田祥平のニュース羅針盤 第51回 モノを売る前に、知識を売る - ヤマダ電機新店舗「Concept LABI TOKYO」の戦略
パソコン 2015/10/30 20:57
Googleフォトで、写真に写っている人物ごとの分類や検索が可能に
スマホアプリ / サービス 2015/10/30 20:11
2015年10月28日(水)
Google Play Music、ポッドキャスト機能を導入へ
サウンド / オーディオ 2015/10/28 15:47
2015年10月22日(木)
月額サービス「YouTube Red」 - 広告表示なし&オフライン再生OK
ソフト 2015/10/22 12:58
2015年10月16日(金)
Google、第2世代「Moto 360」を12月上旬以降に国内発売
周辺機器 2015/10/16 20:53
2015年10月08日(木)
Google、渋谷スペイン坂で「Google Play Music」が体験できる巨大広告
ソフト 2015/10/08 20:53
2015年10月02日(金)
Google、手のふるえを抑制する機能性スプーン「リフトウェア」を国内発売
周辺機器 2015/10/02 16:49
2015年10月01日(木)
Google、5.2型でAndroid 6.0搭載の「Nexus 5X」
ガジェット 2015/10/01 17:46
Google、総アルミボディの「Nexus 6P」 - Android 6.0搭載
ガジェット 2015/10/01 14:39
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携帯キャリア 2020/03/06 07:00
ファーウェイ「P30」「Mate 20 lite」がAndroid 10になった
Android 2020/03/05 22:48
Google Chromeに重大な脆弱性、アップデートを
セキュリティ 2020/03/05 21:38
ファイア・アイ、クラウド環境のセキュリティを評価するサービス提供
セキュリティ 2020/03/05 15:42
Google、新型肺炎対応でHangouts Meetのプレミアム機能を無償提供
情報システム 2020/03/05 10:49
量子コンピュータで何ができるのか？ - 見えてきたその活用方法
スパコン/HPC 2020/03/05 08:00
Baiduが増加 - 2月タブレット検索エンジンシェア
開発/エンジニア 2020/03/05 07:22
次世代コンピューティング時代の要となるマイクロディスプレイ
組み込み 2020/03/05 07:00
ソフトバンク、「Pixel 3」「Pixel 4」シリーズをアップデート
携帯キャリア 2020/03/04 20:14