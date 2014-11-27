「Google」のニュースまとめ-2014年11月
2014年11月27日(木)
山好き必見、白峰三山縦走ルートなど日本の山々がGoogleストリートビューに
ソフト 2014/11/27 17:07
最も注目度の高かった山手線の駅は? - Google先生が見たニッポンの2014年10月
マーケティング 2014/11/27 11:30
2014年11月25日(火)
Google Chrome、2015年9月にNPAPIプラグインを完全廃止
開発/エンジニア 2014/11/25 10:48
Google Chrome、NPAPIプラグインのサポート完全終了へ、秒読み開始
ソフト 2014/11/25 10:24
2014年11月22日(土)
Android端末でGoogleアプリを使いたくない人に贈る代替策
モバイル 2014/11/22 08:00
2014年11月21日(金)
Google Chromeベータ版に新ブックマーク機能が実装、サムネイル表示など
ソフト 2014/11/21 21:13
米Google「Contributor」開始、応援したいWebサイトを利用者がサポート
マーケティング 2014/11/21 09:44
2014年11月20日(木)
HTC、「Nexus 9」Wi-Fiモデルを11月29日に発売
PC本体 2014/11/20 15:01
WindowsのKerberos実装に脆弱性 - US-CERTが注意喚起
開発/エンジニア 2014/11/20 08:30
64ビット版Chrome for Macが登場
開発/エンジニア 2014/11/20 07:30
2014年11月19日(水)
Google、ChromeのビルドのClangへの移行を進める
開発/エンジニア 2014/11/19 07:30
2014年11月18日(火)
Ingressとローソンが提携、オリジナルグッズや独自ミッションも展開
ソフト 2014/11/18 14:55
2014年11月13日(木)
YouTubeが音楽機能を強化、広告フリーの有料音楽サービスを発表
マーケティング 2014/11/13 06:56
2014年11月12日(水)
Android 5.0 Lollipopから導入のスマートロック--セキュリティをより強固に
セキュリティ 2014/11/12 19:38
GoogleがNASAの飛行場を60年間レンタル - 賃料は約1340億円
宇宙・航空 2014/11/12 18:22
2014年11月07日(金)
トレンドマイクロ、Googleドライブを利用し情報を窃取する標的型攻撃を確認
セキュリティ 2014/11/07 16:16
2014年11月06日(木)
米Google、「Googleマップ」アプリをマテリアルデザインに
ソフト 2014/11/06 20:45
2014年11月05日(水)
Android 5.0 "Lollipop"提供開始、NexusユーザーはOTA開始まで数週間待ち
Android 2014/11/05 18:29
Android 5.0 "Lollipop"提供開始、既存NexusユーザーはOTA開始まで数週間かかる見込み
スマホとデジタル家電 2014/11/05 18:20
2014年11月04日(火)
AndroidはLollipopで新たなステージへ - Google The Mobile First World
マーケティング 2014/11/04 19:05
Android用「Googleカレンダー」更新、Gmailに届いた予定を自動で反映
ソフト 2014/11/04 17:22
Android版「Gmail」アプリ、メールアプリとして進化
Android 2014/11/04 14:32
「Googleカレンダー」アプリ刷新、入力アシスト、メールから日程自動入力
Android 2014/11/04 11:48
Google、Chromeのブックマーク拡張機能「Bookmark Manager」リリース
ソフト 2014/11/04 10:05
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Google、新型肺炎対応でHangouts Meetのプレミアム機能を無償提供
情報システム 2020/03/05 10:49
量子コンピュータで何ができるのか？ - 見えてきたその活用方法
スパコン/HPC 2020/03/05 08:00
Baiduが増加 - 2月タブレット検索エンジンシェア
開発/エンジニア 2020/03/05 07:22
次世代コンピューティング時代の要となるマイクロディスプレイ
組み込み 2020/03/05 07:00
ソフトバンク、「Pixel 3」「Pixel 4」シリーズをアップデート
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