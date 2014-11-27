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お知らせ

「Google」のニュースまとめ-2014年11月

Googleにまつわる多彩な情報をここで。最新ニュースや、Googleの各種サービス活用方法などを紹介。

2014年11月27日(木)

Top

山好き必見、白峰三山縦走ルートなど日本の山々がGoogleストリートビューに

ソフト 2014/11/27 17:07

Top

最も注目度の高かった山手線の駅は? - Google先生が見たニッポンの2014年10月

マーケティング 2014/11/27 11:30

2014年11月25日(火)

Top

Google Chrome、2015年9月にNPAPIプラグインを完全廃止

開発/エンジニア 2014/11/25 10:48

Top

Google Chrome、NPAPIプラグインのサポート完全終了へ、秒読み開始

ソフト 2014/11/25 10:24

2014年11月22日(土)

Top

Android端末でGoogleアプリを使いたくない人に贈る代替策

モバイル 2014/11/22 08:00

2014年11月21日(金)

Top

Google Chromeベータ版に新ブックマーク機能が実装、サムネイル表示など

ソフト 2014/11/21 21:13

Top

米Google「Contributor」開始、応援したいWebサイトを利用者がサポート

マーケティング 2014/11/21 09:44

2014年11月20日(木)

Top

HTC、「Nexus 9」Wi-Fiモデルを11月29日に発売

PC本体 2014/11/20 15:01

Top

WindowsのKerberos実装に脆弱性 - US-CERTが注意喚起

開発/エンジニア 2014/11/20 08:30

Top

64ビット版Chrome for Macが登場

開発/エンジニア 2014/11/20 07:30

2014年11月19日(水)

Top

Google、ChromeのビルドのClangへの移行を進める

開発/エンジニア 2014/11/19 07:30

2014年11月18日(火)

Top

Ingressとローソンが提携、オリジナルグッズや独自ミッションも展開

ソフト 2014/11/18 14:55

2014年11月13日(木)

Top

YouTubeが音楽機能を強化、広告フリーの有料音楽サービスを発表

マーケティング 2014/11/13 06:56

2014年11月12日(水)

Top

Android 5.0 Lollipopから導入のスマートロック--セキュリティをより強固に

セキュリティ 2014/11/12 19:38

Top

GoogleがNASAの飛行場を60年間レンタル - 賃料は約1340億円

宇宙・航空 2014/11/12 18:22

2014年11月07日(金)

Top

トレンドマイクロ、Googleドライブを利用し情報を窃取する標的型攻撃を確認

セキュリティ 2014/11/07 16:16

2014年11月06日(木)

Top

米Google、「Googleマップ」アプリをマテリアルデザインに

ソフト 2014/11/06 20:45

2014年11月05日(水)

Top

Android 5.0 "Lollipop"提供開始、NexusユーザーはOTA開始まで数週間待ち

Android 2014/11/05 18:29

Top

Android 5.0 "Lollipop"提供開始、既存NexusユーザーはOTA開始まで数週間かかる見込み

スマホとデジタル家電 2014/11/05 18:20

2014年11月04日(火)

Top

AndroidはLollipopで新たなステージへ - Google The Mobile First World

マーケティング 2014/11/04 19:05

Top

Android用「Googleカレンダー」更新、Gmailに届いた予定を自動で反映

ソフト 2014/11/04 17:22

Top

Android版「Gmail」アプリ、メールアプリとして進化

Android 2014/11/04 14:32

Top

「Googleカレンダー」アプリ刷新、入力アシスト、メールから日程自動入力

Android 2014/11/04 11:48

Top

Google、Chromeのブックマーク拡張機能「Bookmark Manager」リリース

ソフト 2014/11/04 10:05

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Google Chromeに重大な脆弱性、アップデートを

セキュリティ 2020/03/05 21:38

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セキュリティ 2020/03/05 15:42

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Google、新型肺炎対応でHangouts Meetのプレミアム機能を無償提供

情報システム 2020/03/05 10:49

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量子コンピュータで何ができるのか？ - 見えてきたその活用方法

スパコン/HPC 2020/03/05 08:00

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Baiduが増加 - 2月タブレット検索エンジンシェア

開発/エンジニア 2020/03/05 07:22

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次世代コンピューティング時代の要となるマイクロディスプレイ

組み込み 2020/03/05 07:00

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ソフトバンク、「Pixel 3」「Pixel 4」シリーズをアップデート

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開発/エンジニア 2020/03/04 13:22

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