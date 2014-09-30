パソコン
会員ページ

お知らせ

「Google」のニュースまとめ-2014年9月

Googleにまつわる多彩な情報をここで。最新ニュースや、Googleの各種サービス活用方法などを紹介。

2014年09月30日(火)

Top

米Adobe、ストリーミング版「Photoshop」をChromebook/Chromeに提供

ソフト 2014/09/30 09:40

2014年09月16日(火)

Top

セキュリティの現場から from バラクーダラボ 第181回 普及が加速するChromebook

情報システム 2014/09/16 15:00

2014年09月12日(金)

Top

Chrome OSで動作するAndroidアプリ、Evernoteなど第一弾の提供開始

ソフト 2014/09/12 07:41

Top

エジプト・ギザの3大ピラミッドとスフィンクス、ストリートビューで公開

ソフト 2014/09/12 06:00

2014年09月11日(木)

Top

アカウント500万件流出疑惑にGoogleが実態を説明

開発/エンジニア 2014/09/11 19:22

Top

Google、Google Playのアプリ/ゲーム返品可能期間を2時間に拡大

Android 2014/09/11 11:01

2014年09月08日(月)

Top

Google Chrome、SHA-1対応を廃止 - 採用サイトは対応を

開発/エンジニア 2014/09/08 12:25

2014年09月06日(土)

Top

Android用「Chrome 37」安定版公開、マテリアルデザインに移行

Android 2014/09/06 13:27

2014年09月05日(金)

Top

震災被害を受けた企業の8割が支援受けず - Googleが調査結果を発表

企業動向 2014/09/05 10:31

2014年09月04日(木)

Top

Google、カリフォルニア大と共同で独自の量子コンピュータ開発へ

スパコン/HPC 2014/09/04 15:39

Top

米Googleもドローン配達システムを開発、Amazon Prime Airとどう違う?

マーケティング 2014/09/04 11:37

2014年09月03日(水)

Top

Google、美しいAndroidアプリ12選を発表 - Beautiful Design Summer 2014

Android 2014/09/03 16:18

Top

ビジネス向けGoogle Apps、「Google Apps for Work」に名称変更

情報システム 2014/09/03 12:27

2014年09月02日(火)

Top

Google Chrome 38の新機能

開発/エンジニア 2014/09/02 13:00

Top

Mac OS X向けの64ビット版Chrome提供開始

開発/エンジニア 2014/09/02 08:00

2014年09月01日(月)

Top

Google Drive for Work、毎週1800超え企業が導入

開発/エンジニア 2014/09/01 11:16

バックナンバー

2020
2019
2018

「Google」の検索結果

Top

ファイア・アイ、クラウド環境のセキュリティを評価するサービス提供

セキュリティ 2020/03/05 15:42

Top

Google、新型肺炎対応でHangouts Meetのプレミアム機能を無償提供

情報システム 2020/03/05 10:49

Top

量子コンピュータで何ができるのか？ - 見えてきたその活用方法

スパコン/HPC 2020/03/05 08:00

Top

Baiduが増加 - 2月タブレット検索エンジンシェア

開発/エンジニア 2020/03/05 07:22

Top

次世代コンピューティング時代の要となるマイクロディスプレイ

組み込み 2020/03/05 07:00

Top

ソフトバンク、「Pixel 3」「Pixel 4」シリーズをアップデート

携帯キャリア 2020/03/04 20:14

Top

シリーズ屈指の人気を誇る『悪魔城ドラキュラX　月下の夜想曲』がモバイルゲームとなって復活！

アニメ 2020/03/04 19:15

Top

Yahoo!が0.5%程まで減少 - 2月モバイル検索エンジンシェア

開発/エンジニア 2020/03/04 13:22

Top

就職したい企業・業種ランキング、Googleは第3位 - 第1位は？

企業動向 2020/03/04 11:39

Top

「Google I/O 2020」通常開催中止、オンライン開催など代替策を検討

開発/エンジニア 2020/03/04 08:53

もっと見る
総合
ビジネス
デジタル
ライフ
エンタメ
プレゼント
RANKING
  1. 1

    絶対便利なパソコン術！ 最新ショートカットキー100選【2019年版】 第1回 Windowsのショートカットキー30選
  2. 2

    Google、2020年10月にすべての混合コンテンツをブロック
  3. 3

    絶対便利なパソコン術！ 最新ショートカットキー100選【2019年版】 第3回 Excelのショートカットキー30選
  4. 4

    Dynabook＋マイクロソフト＋シャープが「dynaTeams」で働き方を変える
もっと読む
画像ニュースRANKING
  1. 1
    Iapp
  2. 2
    Iapp
新着記事
もっと読む