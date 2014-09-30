「Google」のニュースまとめ-2014年9月
2014年09月30日(火)
米Adobe、ストリーミング版「Photoshop」をChromebook/Chromeに提供
ソフト 2014/09/30 09:40
2014年09月16日(火)
セキュリティの現場から from バラクーダラボ 第181回 普及が加速するChromebook
情報システム 2014/09/16 15:00
2014年09月12日(金)
Chrome OSで動作するAndroidアプリ、Evernoteなど第一弾の提供開始
ソフト 2014/09/12 07:41
エジプト・ギザの3大ピラミッドとスフィンクス、ストリートビューで公開
ソフト 2014/09/12 06:00
2014年09月11日(木)
アカウント500万件流出疑惑にGoogleが実態を説明
開発/エンジニア 2014/09/11 19:22
Google、Google Playのアプリ/ゲーム返品可能期間を2時間に拡大
Android 2014/09/11 11:01
2014年09月08日(月)
Google Chrome、SHA-1対応を廃止 - 採用サイトは対応を
開発/エンジニア 2014/09/08 12:25
2014年09月06日(土)
Android用「Chrome 37」安定版公開、マテリアルデザインに移行
Android 2014/09/06 13:27
2014年09月05日(金)
震災被害を受けた企業の8割が支援受けず - Googleが調査結果を発表
企業動向 2014/09/05 10:31
2014年09月04日(木)
Google、カリフォルニア大と共同で独自の量子コンピュータ開発へ
スパコン/HPC 2014/09/04 15:39
米Googleもドローン配達システムを開発、Amazon Prime Airとどう違う?
マーケティング 2014/09/04 11:37
2014年09月03日(水)
Google、美しいAndroidアプリ12選を発表 - Beautiful Design Summer 2014
Android 2014/09/03 16:18
ビジネス向けGoogle Apps、「Google Apps for Work」に名称変更
情報システム 2014/09/03 12:27
2014年09月02日(火)
Google Chrome 38の新機能
開発/エンジニア 2014/09/02 13:00
Mac OS X向けの64ビット版Chrome提供開始
開発/エンジニア 2014/09/02 08:00
2014年09月01日(月)
Google Drive for Work、毎週1800超え企業が導入
開発/エンジニア 2014/09/01 11:16
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情報システム 2020/03/05 10:49
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スパコン/HPC 2020/03/05 08:00
Baiduが増加 - 2月タブレット検索エンジンシェア
開発/エンジニア 2020/03/05 07:22
次世代コンピューティング時代の要となるマイクロディスプレイ
組み込み 2020/03/05 07:00
ソフトバンク、「Pixel 3」「Pixel 4」シリーズをアップデート
携帯キャリア 2020/03/04 20:14
シリーズ屈指の人気を誇る『悪魔城ドラキュラX 月下の夜想曲』がモバイルゲームとなって復活！
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Yahoo!が0.5%程まで減少 - 2月モバイル検索エンジンシェア
開発/エンジニア 2020/03/04 13:22
就職したい企業・業種ランキング、Googleは第3位 - 第1位は？
企業動向 2020/03/04 11:39
「Google I/O 2020」通常開催中止、オンライン開催など代替策を検討
開発/エンジニア 2020/03/04 08:53