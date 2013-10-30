「Google」のニュースまとめ-2013年10月
2013年10月30日(水)
Google Playで『半沢直樹』などテレビドラマを配信開始
ソフト 2013/10/30 16:44
Google、Google+イベントを開催、写真・動画やHangoutsの新機能を披露
スマホアプリ / サービス 2013/10/30 09:16
2013年10月24日(木)
GmailやGoogle Docsで手書き入力をサポート、日本語も対応
ソフト 2013/10/24 20:45
2013年10月23日(水)
Google、Gmailで手書き入力をサポート - 日本語など50言語以上に対応
マーケティング 2013/10/23 17:27
Chrome、新たな閲覧制限機能発表 - 親による子供の監視を想定
開発/エンジニア 2013/10/23 16:11
シリコンバレー101 第537回 ハングアウトに電話サービスやSMSを取り込むGoogle
マーケティング 2013/10/23 08:00
2013年10月22日(火)
Googleのロゴがゲーム仕掛けに! 世界初のパラシュート降下から216周年
マーケティング 2013/10/22 21:28
Googleが小規模グループ向けにDDoS攻撃軽減サービス「Project Shield」発表
マーケティング 2013/10/22 11:04
2013年10月21日(月)
Google、Google災害マップで伊豆大島 大島町の航空写真を公開
ソフト 2013/10/21 20:40
企業ブランド調査はGoogleが2連覇、日本企業トップは味の素 - 日経リサーチ
マーケティング 2013/10/21 11:20
Chrome、Windows XPサポートは2015年4月まで
開発/エンジニア 2013/10/21 11:19
2013年10月18日(金)
Chrome 30登場 - 脆弱性に対応、内容は後日発表
開発/エンジニア 2013/10/18 17:18
Google、予想を上回る7-9月期決算、見えてきた1000ドル超え
マーケティング 2013/10/18 11:19
2013年10月17日(木)
MicrosoftのWindows XPサポート終了後もChromeはアップデート提供
ソフト 2013/10/17 12:05
イマドキのIDE事情 第165回 GoogleからHTML5オーサリングツールが登場!「Google Web Designer」
開発/エンジニア 2013/10/17 08:30
2013年10月16日(水)
ソフトバンク、Googleエンタープライズの全製品セグメントの販売を開始
情報システム 2013/10/16 09:32
2013年10月15日(火)
Google Appsの販売パートナーにNTTドコモとKDDIが加わる
情報システム 2013/10/15 10:47
2013年10月12日(土)
Google、一般OSSへのセキュリティパッチ提供者に報奨金提供へ
開発/エンジニア 2013/10/12 08:00
2013年10月11日(金)
KDDI、Office 365/Google Appsを提供 - "クラウドも選べるラインナップ"に
情報システム 2013/10/11 10:18
2013年10月10日(木)
スマホ⇔PCも追跡! Google、新広告技術『推定合計コンバージョン』発表
マーケティング 2013/10/10 12:46
Google、iOS開発向けにも「Mobile Backend Starter」提供開始
開発/エンジニア 2013/10/10 06:40
2013年10月09日(水)
Google、上半期の飲食系検索ランク発表 - あの寿司店、パンケーキ店が急伸
マーケティング 2013/10/09 17:49
Google App EngineがPHPを正式サポート
開発/エンジニア 2013/10/09 13:29
米HP、11インチの「HP Chromebook 11」発表、Googleと共同開発
PC本体 2013/10/09 07:47
2013年10月08日(火)
STのSTB用IC向けSDK、Googleのテレビ向けサービスをサポート
組み込み 2013/10/08 18:39
2013年10月04日(金)
Google、ジェスチャー認識技術のFlutterを買収
マーケティング 2013/10/04 11:58
Android用「Chrome 31」ベータ版公開、Webアプリのサポートを強化
Android 2013/10/04 10:31
2013年10月03日(木)
女性消費者が使う検索サイト、30代は「Yahoo!」圧倒・20代は「Google」台頭
暮らし 2013/10/03 16:07
Googleのスティック型端末「Chromecast」が「Hulu Plus」に対応
ソフト 2013/10/03 15:45
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Google、新型肺炎対応でHangouts Meetのプレミアム機能を無償提供
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