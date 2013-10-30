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お知らせ

「Google」のニュースまとめ-2013年10月

Googleにまつわる多彩な情報をここで。最新ニュースや、Googleの各種サービス活用方法などを紹介。

2013年10月30日(水)

Top

Google Playで『半沢直樹』などテレビドラマを配信開始

ソフト 2013/10/30 16:44

Top

Google、Google+イベントを開催、写真・動画やHangoutsの新機能を披露

スマホアプリ / サービス 2013/10/30 09:16

2013年10月24日(木)

Top

GmailやGoogle Docsで手書き入力をサポート、日本語も対応

ソフト 2013/10/24 20:45

2013年10月23日(水)

Top

Google、Gmailで手書き入力をサポート - 日本語など50言語以上に対応

マーケティング 2013/10/23 17:27

Top

Chrome、新たな閲覧制限機能発表 - 親による子供の監視を想定

開発/エンジニア 2013/10/23 16:11

Top

サテライトオフィス 原口社長が語るGoogle Maps Coordinate活用術 第1回 スマートデバイスと「Google Maps Coordinate」で業務を効率化

モバイル 2013/10/23 10:00

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シリコンバレー101 第537回 ハングアウトに電話サービスやSMSを取り込むGoogle

マーケティング 2013/10/23 08:00

2013年10月22日(火)

Top

Googleのロゴがゲーム仕掛けに! 世界初のパラシュート降下から216周年

マーケティング 2013/10/22 21:28

Top

Googleが小規模グループ向けにDDoS攻撃軽減サービス「Project Shield」発表

マーケティング 2013/10/22 11:04

2013年10月21日(月)

Top

Google、Google災害マップで伊豆大島 大島町の航空写真を公開

ソフト 2013/10/21 20:40

Top

企業ブランド調査はGoogleが2連覇、日本企業トップは味の素 - 日経リサーチ

マーケティング 2013/10/21 11:20

Top

Chrome、Windows XPサポートは2015年4月まで

開発/エンジニア 2013/10/21 11:19

2013年10月18日(金)

Top

Chrome 30登場 - 脆弱性に対応、内容は後日発表

開発/エンジニア 2013/10/18 17:18

Top

Google、予想を上回る7-9月期決算、見えてきた1000ドル超え

マーケティング 2013/10/18 11:19

2013年10月17日(木)

Top

MicrosoftのWindows XPサポート終了後もChromeはアップデート提供

ソフト 2013/10/17 12:05

Top

イマドキのIDE事情 第165回 GoogleからHTML5オーサリングツールが登場!「Google Web Designer」

開発/エンジニア 2013/10/17 08:30

2013年10月16日(水)

Top

ソフトバンク、Googleエンタープライズの全製品セグメントの販売を開始

情報システム 2013/10/16 09:32

2013年10月15日(火)

Top

Google Appsの販売パートナーにNTTドコモとKDDIが加わる

情報システム 2013/10/15 10:47

2013年10月12日(土)

Top

Google、一般OSSへのセキュリティパッチ提供者に報奨金提供へ

開発/エンジニア 2013/10/12 08:00

2013年10月11日(金)

Top

KDDI、Office 365/Google Appsを提供 - "クラウドも選べるラインナップ"に

情報システム 2013/10/11 10:18

2013年10月10日(木)

Top

スマホ⇔PCも追跡! Google、新広告技術『推定合計コンバージョン』発表

マーケティング 2013/10/10 12:46

Top

Google、iOS開発向けにも「Mobile Backend Starter」提供開始

開発/エンジニア 2013/10/10 06:40

2013年10月09日(水)

Top

Google、上半期の飲食系検索ランク発表 - あの寿司店、パンケーキ店が急伸

マーケティング 2013/10/09 17:49

Top

Google App EngineがPHPを正式サポート

開発/エンジニア 2013/10/09 13:29

Top

米HP、11インチの「HP Chromebook 11」発表、Googleと共同開発

PC本体 2013/10/09 07:47

2013年10月08日(火)

Top

STのSTB用IC向けSDK、Googleのテレビ向けサービスをサポート

組み込み 2013/10/08 18:39

2013年10月04日(金)

Top

Google、ジェスチャー認識技術のFlutterを買収

マーケティング 2013/10/04 11:58

Top

Android用「Chrome 31」ベータ版公開、Webアプリのサポートを強化

Android 2013/10/04 10:31

2013年10月03日(木)

Top

女性消費者が使う検索サイト、30代は「Yahoo!」圧倒・20代は「Google」台頭

暮らし 2013/10/03 16:07

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Googleのスティック型端末「Chromecast」が「Hulu Plus」に対応

ソフト 2013/10/03 15:45

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スパコン/HPC 2020/03/05 08:00

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Baiduが増加 - 2月タブレット検索エンジンシェア

開発/エンジニア 2020/03/05 07:22

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次世代コンピューティング時代の要となるマイクロディスプレイ

組み込み 2020/03/05 07:00

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企業動向 2020/03/04 11:39

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