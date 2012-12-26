「Google」のニュースまとめ-2012年12月
2012年12月26日(水)
Chrome、サードパーティ製拡張機能のサイレントインストールを無効に
開発/エンジニア 2012/12/26 08:00
2012年12月25日(火)
コンピュータビジョンのセカイ - 今そこにあるミライ 第41回 iPhoneアプリ「漫画カメラ」で使われている画像処理手法その2
組み込み 2012/12/25 08:00
2012年12月23日(日)
Motorolaが2013年に向け「X Phone」名称のスマホ/タブレット開発中
Android 2012/12/23 19:39
2012年12月21日(金)
Google、世界中を飛び回るサンタクロースの様子を見られるサービス
マーケティング 2012/12/21 18:30
iPhoneアプリ版「Googleマップ」を使いこなすための10のTIPS
iPhone 2012/12/21 11:30
2012年12月19日(水)
Googleの乗換検索、出発時間までのカウントダウンなど機能強化
マーケティング 2012/12/19 11:40
2012年12月18日(火)
Google、ビデオの撮影・共有が即座にできるアプリ「YouTube Capture」公開
スマホとデジタル家電 2012/12/18 19:09
Google Maps for iOS、公開から2日で1000万ダウンロード以上達成
iPhone 2012/12/18 13:17
2012年12月17日(月)
Google冬のサービス整理、一般ユーザー向け「Google Sync」終了へ
マーケティング 2012/12/17 09:25
2012年12月14日(金)
新UIで高い操作性を実現! iPhone版Googleマップの基本機能と使い方
マーケティング 2012/12/14 12:33
角川GHD、全作品を「Googleブックス 図書館プロジェクト」の対象外に
マーケティング 2012/12/14 08:00
2012年12月13日(木)
Office for iOSの売上分配を巡ってMicrosoftとAppleで論争? - 米報道
iPhone 2012/12/13 17:24
Google、iOS向けのGoogle Mapsアプリを公開
マーケティング 2012/12/13 13:45
Google、2012年の旅行キーワードの検索動向を発表
マーケティング 2012/12/13 12:48
Google、2012年の検索トレンド「Zeitgeist 2012」 - 1兆回の検索を分析
マーケティング 2012/12/13 11:13
2012年12月12日(水)
「Google翻訳」アプリ最新版、カメラ通じて中国語、韓国語を翻訳可能に
Android 2012/12/12 14:08
「Google翻訳」アプリ最新版が登場 - カメラ通じて中国語、韓国語を翻訳
Android 2012/12/12 13:49
Google 翻訳アプリ、日中韓のことばを撮影画像をなぞって翻訳する機能
マーケティング 2012/12/12 12:14
ウイングアーク、Android搭載タブレットを活用した新帳票ソリューション
モバイル 2012/12/12 08:00
Android 4.2 "Jelly Bean"のマルウェア検出機能はどこまで有効?
Android 2012/12/12 01:18
【レポート】マルウェア検出機能はどこまで有効? - Android 4.2 "Jelly Bean"の研究レポートが話題に
スマホとデジタル家電 2012/12/12 01:17
2012年12月11日(火)
Motorolaが韓国市場から2013年に撤退へ - 今夏のHTCに続き
ガジェット 2012/12/11 20:31
Motorola、2013年に韓国市場から撤退 - 今夏のHTCに続き
スマホとデジタル家電 2012/12/11 20:26
「Google Apps for Business」の料金体系を変更 - 企業向け無償版を廃止
情報システム 2012/12/11 09:58
コンピュータビジョンのセカイ - 今そこにあるミライ 第40回 iPhoneアプリ「漫画カメラ」で使われている画像処理手法その1
組み込み 2012/12/11 08:00
2012年12月10日(月)
Google、アプリケーションスイート「Google Apps」無償版の新規提供を終了
マーケティング 2012/12/10 15:53
Google、自社の企業文化を学生に伝える「Google Games」で難問パズル
マーケティング 2012/12/10 10:52
2012年12月07日(金)
約3割がモバイルで商品・サービスを購入。若年層女性の購入が目立つ
投資 2012/12/07 19:09
5月15～17日にサンフランシスコで「Google I/O 2013」が開催
Android 2012/12/07 18:37
Google I/O 2013は5月15～17日にサンフランシスコで開催
スマホとデジタル家電 2012/12/07 18:33
バックナンバー
|2020
|2019
|2018
「Google」の検索結果
ファイア・アイ、クラウド環境のセキュリティを評価するサービス提供
セキュリティ 2020/03/05 15:42
Google、新型肺炎対応でHangouts Meetのプレミアム機能を無償提供
情報システム 2020/03/05 10:49
量子コンピュータで何ができるのか？ - 見えてきたその活用方法
スパコン/HPC 2020/03/05 08:00
Baiduが増加 - 2月タブレット検索エンジンシェア
開発/エンジニア 2020/03/05 07:22
次世代コンピューティング時代の要となるマイクロディスプレイ
組み込み 2020/03/05 07:00
ソフトバンク、「Pixel 3」「Pixel 4」シリーズをアップデート
携帯キャリア 2020/03/04 20:14
シリーズ屈指の人気を誇る『悪魔城ドラキュラX 月下の夜想曲』がモバイルゲームとなって復活！
アニメ 2020/03/04 19:15
Yahoo!が0.5%程まで減少 - 2月モバイル検索エンジンシェア
開発/エンジニア 2020/03/04 13:22
就職したい企業・業種ランキング、Googleは第3位 - 第1位は？
企業動向 2020/03/04 11:39
「Google I/O 2020」通常開催中止、オンライン開催など代替策を検討
開発/エンジニア 2020/03/04 08:53