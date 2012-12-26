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「Google」のニュースまとめ-2012年12月

Googleにまつわる多彩な情報をここで。最新ニュースや、Googleの各種サービス活用方法などを紹介。

2012年12月26日(水)

Top

Chrome、サードパーティ製拡張機能のサイレントインストールを無効に

開発/エンジニア 2012/12/26 08:00

2012年12月25日(火)

Top

コンピュータビジョンのセカイ - 今そこにあるミライ 第41回 iPhoneアプリ「漫画カメラ」で使われている画像処理手法その2

組み込み 2012/12/25 08:00

2012年12月23日(日)

Top

Motorolaが2013年に向け「X Phone」名称のスマホ/タブレット開発中

Android 2012/12/23 19:39

2012年12月21日(金)

Top

Google、世界中を飛び回るサンタクロースの様子を見られるサービス

マーケティング 2012/12/21 18:30

Top

iPhoneアプリ版「Googleマップ」を使いこなすための10のTIPS

iPhone 2012/12/21 11:30

2012年12月19日(水)

Top

Googleの乗換検索、出発時間までのカウントダウンなど機能強化

マーケティング 2012/12/19 11:40

2012年12月18日(火)

Top

Google、ビデオの撮影・共有が即座にできるアプリ「YouTube Capture」公開

スマホとデジタル家電 2012/12/18 19:09

Top

Google Maps for iOS、公開から2日で1000万ダウンロード以上達成

iPhone 2012/12/18 13:17

2012年12月17日(月)

Top

Google冬のサービス整理、一般ユーザー向け「Google Sync」終了へ

マーケティング 2012/12/17 09:25

2012年12月14日(金)

Top

新UIで高い操作性を実現! iPhone版Googleマップの基本機能と使い方

マーケティング 2012/12/14 12:33

Top

角川GHD、全作品を「Googleブックス 図書館プロジェクト」の対象外に

マーケティング 2012/12/14 08:00

2012年12月13日(木)

Top

Office for iOSの売上分配を巡ってMicrosoftとAppleで論争? - 米報道

iPhone 2012/12/13 17:24

Top

Google、iOS向けのGoogle Mapsアプリを公開

マーケティング 2012/12/13 13:45

Top

Google、2012年の旅行キーワードの検索動向を発表

マーケティング 2012/12/13 12:48

Top

Google、2012年の検索トレンド「Zeitgeist 2012」 - 1兆回の検索を分析

マーケティング 2012/12/13 11:13

2012年12月12日(水)

Top

「Google翻訳」アプリ最新版、カメラ通じて中国語、韓国語を翻訳可能に

Android 2012/12/12 14:08

Top

「Google翻訳」アプリ最新版が登場 - カメラ通じて中国語、韓国語を翻訳

Android 2012/12/12 13:49

Top

Google 翻訳アプリ、日中韓のことばを撮影画像をなぞって翻訳する機能

マーケティング 2012/12/12 12:14

Top

ウイングアーク、Android搭載タブレットを活用した新帳票ソリューション

モバイル 2012/12/12 08:00

Top

Android 4.2 "Jelly Bean"のマルウェア検出機能はどこまで有効?

Android 2012/12/12 01:18

Top

【レポート】マルウェア検出機能はどこまで有効? - Android 4.2 "Jelly Bean"の研究レポートが話題に

スマホとデジタル家電 2012/12/12 01:17

2012年12月11日(火)

Top

Motorolaが韓国市場から2013年に撤退へ - 今夏のHTCに続き

ガジェット 2012/12/11 20:31

Top

Motorola、2013年に韓国市場から撤退 - 今夏のHTCに続き

スマホとデジタル家電 2012/12/11 20:26

Top

「Google Apps for Business」の料金体系を変更 - 企業向け無償版を廃止

情報システム 2012/12/11 09:58

Top

コンピュータビジョンのセカイ - 今そこにあるミライ 第40回 iPhoneアプリ「漫画カメラ」で使われている画像処理手法その1

組み込み 2012/12/11 08:00

2012年12月10日(月)

Top

Google、アプリケーションスイート「Google Apps」無償版の新規提供を終了

マーケティング 2012/12/10 15:53

Top

Google、自社の企業文化を学生に伝える「Google Games」で難問パズル

マーケティング 2012/12/10 10:52

2012年12月07日(金)

Top

約3割がモバイルで商品・サービスを購入。若年層女性の購入が目立つ

投資 2012/12/07 19:09

Top

5月15～17日にサンフランシスコで「Google I/O 2013」が開催

Android 2012/12/07 18:37

Top

Google I/O 2013は5月15～17日にサンフランシスコで開催

スマホとデジタル家電 2012/12/07 18:33

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量子コンピュータで何ができるのか？ - 見えてきたその活用方法

スパコン/HPC 2020/03/05 08:00

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Baiduが増加 - 2月タブレット検索エンジンシェア

開発/エンジニア 2020/03/05 07:22

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次世代コンピューティング時代の要となるマイクロディスプレイ

組み込み 2020/03/05 07:00

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