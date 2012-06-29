「Google」のニュースまとめ-2012年6月
2012年06月29日(金)
「Google Drive」にオフライン編集機能、iPhone/iPadアプリ登場
マーケティング 2012/06/29 14:16
ついに登場! iPhone・iPad用「Chrome」、App Storeで配信開始
iPhone 2012/06/29 07:44
2012年06月28日(木)
ライバルはKindle、「Nexus 7」はGoogle Playのためのタブレット
Android 2012/06/28 14:12
Android "Jelly Bean"は最速でなめらか、音声入力がオフライン対応
Android 2012/06/28 09:41
Google「Android 4.1 "Jelly Bean"」「Nexus 7」「Nexus Q」発表
Android 2012/06/28 04:19
2012年06月27日(水)
合計8兆ブロック、Googleマップ上で遊ぶ世界最大のLEGOセット
マーケティング 2012/06/27 12:33
Google、上半期の急上昇検索ワードランキングを発表 - 1位は「金環日食」
マーケティング 2012/06/27 09:54
2012年06月26日(火)
Google Apps Developer Challenge 2012、ファーストラウンドは8月24日から
マーケティング 2012/06/26 13:45
iOS 6でもGoogle Maps for iOSは継続へ - Google+でコメント
アップル 2012/06/26 10:44
iOSアプリ版「Gmail」が通知センターに対応
iPhone 2012/06/26 09:53
2012年06月25日(月)
Google離れに対応!? GoogleがMaps API使用料を大幅引き下げ
マーケティング 2012/06/25 09:43
2012年06月22日(金)
「もしかして」で誤読を指摘してくれる「Google 日本語入力」 安定版が公開
ソフト 2012/06/22 18:45
Oracle対GoogleのJava/Android訴訟、損害賠償金ゼロで合意
企業動向 2012/06/22 13:23
2012年06月20日(水)
Akamaiの設計者、SPDYの問題を提起
開発/エンジニア 2012/06/20 15:49
Google AdWords、スクリプトでのアカウントや入札管理が可能に
マーケティング 2012/06/20 13:46
Gmail、背景にオリジナル写真の設定が可能に
マーケティング 2012/06/20 11:27
Googleロゴのデザインコンテスト、今年のテーマは「100年先の未来」
マーケティング 2012/06/20 09:23
2012年06月19日(火)
Google、MVCフレームワーク「AngularJS 1.0」を公開
開発/エンジニア 2012/06/19 08:30
2012年06月18日(月)
Google、Web検索結果の著者情報表示機能が日本語コンテンツに対応
マーケティング 2012/06/18 13:54
2012年06月14日(木)
Google、Chromeにおける新MacBook ProのRetinaディスプレイ対応を表明
アップル 2012/06/14 13:14
2012年06月13日(水)
「Google Earth」と「Google Maps」の衛星写真がアップデート
ソフト 2012/06/13 21:36
Google、スマートフォン向けWebサイトの構築方法を公式ブログで解説
マーケティング 2012/06/13 09:31
2012年06月12日(火)
日本語予測の強化やスポーツ検索を改良 - 5月のGoogle検索機能更新リスト
マーケティング 2012/06/12 15:20
Google、Windows 8対応のChromeを発表
開発/エンジニア 2012/06/12 08:00
2012年06月11日(月)
Google、仙台で「自然災害とIT活用に関する国際会議」を開催
マーケティング 2012/06/11 11:03
2012年06月08日(金)
米Google、優良オンラインストアを保証する「Trusted Stores」開始
マーケティング 2012/06/08 09:03
2012年06月07日(木)
Chromeに「CSS Filter Effects」が実装
開発/エンジニア 2012/06/07 18:10
Google、Street Viewや3D表示などマップサービスをアップデート
マーケティング 2012/06/07 09:34
バックナンバー
|2020
|2019
|2018
「Google」の検索結果
Google、新型肺炎対応でHangouts Meetのプレミアム機能を無償提供
情報システム 2020/03/05 10:49
量子コンピュータで何ができるのか？ - 見えてきたその活用方法
スパコン/HPC 2020/03/05 08:00
Baiduが増加 - 2月タブレット検索エンジンシェア
開発/エンジニア 2020/03/05 07:22
次世代コンピューティング時代の要となるマイクロディスプレイ
組み込み 2020/03/05 07:00
ソフトバンク、「Pixel 3」「Pixel 4」シリーズをアップデート
携帯キャリア 2020/03/04 20:14
シリーズ屈指の人気を誇る『悪魔城ドラキュラX 月下の夜想曲』がモバイルゲームとなって復活！
アニメ 2020/03/04 19:15
Yahoo!が0.5%程まで減少 - 2月モバイル検索エンジンシェア
開発/エンジニア 2020/03/04 13:22
就職したい企業・業種ランキング、Googleは第3位 - 第1位は？
企業動向 2020/03/04 11:39
「Google I/O 2020」通常開催中止、オンライン開催など代替策を検討
開発/エンジニア 2020/03/04 08:53
ApacheとIIS減少で世代交代進む - 3月Webサーバシェア
開発/エンジニア 2020/03/04 07:23