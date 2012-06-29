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お知らせ

「Google」のニュースまとめ-2012年6月

Googleにまつわる多彩な情報をここで。最新ニュースや、Googleの各種サービス活用方法などを紹介。

2012年06月29日(金)

Top

「Google Drive」にオフライン編集機能、iPhone/iPadアプリ登場

マーケティング 2012/06/29 14:16

Top

ついに登場! iPhone・iPad用「Chrome」、App Storeで配信開始

iPhone 2012/06/29 07:44

2012年06月28日(木)

Top

ライバルはKindle、「Nexus 7」はGoogle Playのためのタブレット

Android 2012/06/28 14:12

Top

Android "Jelly Bean"は最速でなめらか、音声入力がオフライン対応

Android 2012/06/28 09:41

Top

Google「Android 4.1 "Jelly Bean"」「Nexus 7」「Nexus Q」発表

Android 2012/06/28 04:19

2012年06月27日(水)

Top

合計8兆ブロック、Googleマップ上で遊ぶ世界最大のLEGOセット

マーケティング 2012/06/27 12:33

Top

Google、上半期の急上昇検索ワードランキングを発表 - 1位は「金環日食」

マーケティング 2012/06/27 09:54

2012年06月26日(火)

Top

Google Apps Developer Challenge 2012、ファーストラウンドは8月24日から

マーケティング 2012/06/26 13:45

Top

iOS 6でもGoogle Maps for iOSは継続へ - Google+でコメント

アップル 2012/06/26 10:44

Top

iOSアプリ版「Gmail」が通知センターに対応

iPhone 2012/06/26 09:53

2012年06月25日(月)

Top

Google離れに対応!? GoogleがMaps API使用料を大幅引き下げ

マーケティング 2012/06/25 09:43

2012年06月22日(金)

Top

「もしかして」で誤読を指摘してくれる「Google 日本語入力」 安定版が公開

ソフト 2012/06/22 18:45

Top

Oracle対GoogleのJava/Android訴訟、損害賠償金ゼロで合意

企業動向 2012/06/22 13:23

2012年06月20日(水)

Top

Akamaiの設計者、SPDYの問題を提起

開発/エンジニア 2012/06/20 15:49

Top

Google AdWords、スクリプトでのアカウントや入札管理が可能に

マーケティング 2012/06/20 13:46

Top

Gmail、背景にオリジナル写真の設定が可能に

マーケティング 2012/06/20 11:27

Top

Googleロゴのデザインコンテスト、今年のテーマは「100年先の未来」

マーケティング 2012/06/20 09:23

2012年06月19日(火)

Top

Google、MVCフレームワーク「AngularJS 1.0」を公開

開発/エンジニア 2012/06/19 08:30

2012年06月18日(月)

Top

Google、Web検索結果の著者情報表示機能が日本語コンテンツに対応

マーケティング 2012/06/18 13:54

Top

多様化するソーシャルメディアを使いこなす！（後編）～ブログ、Twitter、Facebook、mixi、Google+の使い分け方とは？

マーケティング 2012/06/18 12:00

2012年06月14日(木)

Top

Google、Chromeにおける新MacBook ProのRetinaディスプレイ対応を表明

アップル 2012/06/14 13:14

2012年06月13日(水)

Top

「Google Earth」と「Google Maps」の衛星写真がアップデート

ソフト 2012/06/13 21:36

Top

Google、スマートフォン向けWebサイトの構築方法を公式ブログで解説

マーケティング 2012/06/13 09:31

2012年06月12日(火)

Top

日本語予測の強化やスポーツ検索を改良 - 5月のGoogle検索機能更新リスト

マーケティング 2012/06/12 15:20

Top

Google、Windows 8対応のChromeを発表

開発/エンジニア 2012/06/12 08:00

2012年06月11日(月)

Top

多様化するソーシャルメディアを使いこなす！（前編）～ブログ、Twitter、Facebook、mixi、Google+の違いを5つの観点から整理する

マーケティング 2012/06/11 12:00

Top

Google、仙台で「自然災害とIT活用に関する国際会議」を開催

マーケティング 2012/06/11 11:03

2012年06月08日(金)

Top

米Google、優良オンラインストアを保証する「Trusted Stores」開始

マーケティング 2012/06/08 09:03

2012年06月07日(木)

Top

Chromeに「CSS Filter Effects」が実装

開発/エンジニア 2012/06/07 18:10

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Google、Street Viewや3D表示などマップサービスをアップデート

マーケティング 2012/06/07 09:34

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情報システム 2020/03/05 10:49

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スパコン/HPC 2020/03/05 08:00

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Baiduが増加 - 2月タブレット検索エンジンシェア

開発/エンジニア 2020/03/05 07:22

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次世代コンピューティング時代の要となるマイクロディスプレイ

組み込み 2020/03/05 07:00

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ソフトバンク、「Pixel 3」「Pixel 4」シリーズをアップデート

携帯キャリア 2020/03/04 20:14

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シリーズ屈指の人気を誇る『悪魔城ドラキュラX　月下の夜想曲』がモバイルゲームとなって復活！

アニメ 2020/03/04 19:15

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Yahoo!が0.5%程まで減少 - 2月モバイル検索エンジンシェア

開発/エンジニア 2020/03/04 13:22

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就職したい企業・業種ランキング、Googleは第3位 - 第1位は？

企業動向 2020/03/04 11:39

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「Google I/O 2020」通常開催中止、オンライン開催など代替策を検討

開発/エンジニア 2020/03/04 08:53

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ApacheとIIS減少で世代交代進む - 3月Webサーバシェア

開発/エンジニア 2020/03/04 07:23

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