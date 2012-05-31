「Google」のニュースまとめ-2012年5月
2012年05月31日(木)
Google謹製タブレット「Nexus 7」のスペックがリークか
Android 2012/05/31 15:30
Google、ZAGATとGoogle+でローカル情報サービスを大幅強化
マーケティング 2012/05/31 12:40
2012年05月30日(水)
Googleマップ、自宅と職場の場所を登録可能に - ルート検索の利便性が向上
マーケティング 2012/05/30 10:01
Samsung、Chrome OSノートの第2世代モデルと「Chromebox」発表
PC本体 2012/05/30 08:47
Linux環境向けのGoogle Driveクライアント、「Grive」
開発/エンジニア 2012/05/30 08:00
2012年05月25日(金)
米GoogleがAndroidアプリでのサブスクリプション課金を提供開始
スマホとデジタル家電 2012/05/25 21:00
米Google、Androidアプリでのサブスクリプション課金に対応
スマホとデジタル家電 2012/05/25 20:51
Google+アプリ、iOS版に続いてAndroid版も新UIに、独自機能も
マーケティング 2012/05/25 16:25
Googleウェブマスターツール、ナビゲーションやダッシュボード画面を変更
マーケティング 2012/05/25 14:43
タブ同期機能が追加された安定版「Chrome 19」
ソフト 2012/05/25 13:41
2012年05月24日(木)
「Google 検索」アプリ最新版で操作性を改善 - 自動全画面モードなどを追加
iPhone 2012/05/24 22:00
iPhoneでGoogleが使いやすくなる「Google Search」アプリ新版
マーケティング 2012/05/24 10:59
2012年05月23日(水)
米GoogleがMotorola Mobilityの買収を完了 - Dennis Woodside氏が新CEOに
スマホとデジタル家電 2012/05/23 20:15
世界ブランド調査、Appleが前年に続きトップでGoogleは3位にダウン
企業動向 2012/05/23 12:26
Google Science Fair、関西学院高等部 数理科学部が地域予選を突破!
マーケティング 2012/05/23 09:52
Google、Motorola Mobility買収を完了 - CEO交代
企業動向 2012/05/23 09:36
2012年05月22日(火)
Gmail検索、過去のメールからオートコンプリート候補
マーケティング 2012/05/22 08:52
YouTube 7周年、1分あたりの動画アップロード量が72時間分に
マーケティング 2012/05/22 07:02
2012年05月21日(月)
Chrome、「Web Intents」を実験的に導入
開発/エンジニア 2012/05/21 08:30
アスクル、「みんなのスマートワークスタイル診断」をリリース
マーケティング 2012/05/21 07:30
5月21日は日食、Googleロゴも金環日食仕様に
マーケティング 2012/05/21 00:35
2012年05月18日(金)
Macへの大規模感染で話題の「Flashback」、制作者たちが不正に得た利益は
アップル 2012/05/18 12:10
Google、ネット安全利用の情報サイト「しっておきたいこと」を開設
マーケティング 2012/05/18 09:52
2012年05月17日(木)
「Google Earth」と「Google Maps」の高解像度写真の一部を更新 - 「Google Lat Long Blog」
ソフト 2012/05/17 17:39
Gmail、Google+統合を進めてメール検索強化
マーケティング 2012/05/17 14:38
Google、検索の次のステージへの第1歩「Knowledge Graph」発表
マーケティング 2012/05/17 11:15
Google、スマートフォン利用に関する調査結果を発表 - 普及率は昨年の約3倍
マーケティング 2012/05/17 09:57
2012年05月16日(水)
「Chrome 19」安定版リリース - 開いているタブの同期が可能に
ソフト 2012/05/16 10:31
Google、公式ブログでWebマスターに向けた画像検索の仕組みを解説
マーケティング 2012/05/16 09:40
Chromeがssh端末に - 拡張機能「Secure Shell」
開発/エンジニア 2012/05/16 08:30
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Google、新型肺炎対応でHangouts Meetのプレミアム機能を無償提供
情報システム 2020/03/05 10:49
量子コンピュータで何ができるのか？ - 見えてきたその活用方法
スパコン/HPC 2020/03/05 08:00
Baiduが増加 - 2月タブレット検索エンジンシェア
開発/エンジニア 2020/03/05 07:22
次世代コンピューティング時代の要となるマイクロディスプレイ
組み込み 2020/03/05 07:00
ソフトバンク、「Pixel 3」「Pixel 4」シリーズをアップデート
携帯キャリア 2020/03/04 20:14
シリーズ屈指の人気を誇る『悪魔城ドラキュラX 月下の夜想曲』がモバイルゲームとなって復活！
アニメ 2020/03/04 19:15
Yahoo!が0.5%程まで減少 - 2月モバイル検索エンジンシェア
開発/エンジニア 2020/03/04 13:22
就職したい企業・業種ランキング、Googleは第3位 - 第1位は？
企業動向 2020/03/04 11:39
「Google I/O 2020」通常開催中止、オンライン開催など代替策を検討
開発/エンジニア 2020/03/04 08:53
ApacheとIIS減少で世代交代進む - 3月Webサーバシェア
開発/エンジニア 2020/03/04 07:23