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「Google」のニュースまとめ-2012年5月

Googleにまつわる多彩な情報をここで。最新ニュースや、Googleの各種サービス活用方法などを紹介。

2012年05月31日(木)

Top

Google謹製タブレット「Nexus 7」のスペックがリークか

Android 2012/05/31 15:30

Top

Google、ZAGATとGoogle+でローカル情報サービスを大幅強化

マーケティング 2012/05/31 12:40

2012年05月30日(水)

Top

Googleマップ、自宅と職場の場所を登録可能に - ルート検索の利便性が向上

マーケティング 2012/05/30 10:01

Top

Samsung、Chrome OSノートの第2世代モデルと「Chromebox」発表

PC本体 2012/05/30 08:47

Top

Linux環境向けのGoogle Driveクライアント、「Grive」

開発/エンジニア 2012/05/30 08:00

2012年05月25日(金)

Top

米GoogleがAndroidアプリでのサブスクリプション課金を提供開始

スマホとデジタル家電 2012/05/25 21:00

Top

米Google、Androidアプリでのサブスクリプション課金に対応

スマホとデジタル家電 2012/05/25 20:51

Top

Google+アプリ、iOS版に続いてAndroid版も新UIに、独自機能も

マーケティング 2012/05/25 16:25

Top

Googleウェブマスターツール、ナビゲーションやダッシュボード画面を変更

マーケティング 2012/05/25 14:43

Top

タブ同期機能が追加された安定版「Chrome 19」

ソフト 2012/05/25 13:41

2012年05月24日(木)

Top

「Google 検索」アプリ最新版で操作性を改善 - 自動全画面モードなどを追加

iPhone 2012/05/24 22:00

Top

iPhoneでGoogleが使いやすくなる「Google Search」アプリ新版

マーケティング 2012/05/24 10:59

2012年05月23日(水)

Top

米GoogleがMotorola Mobilityの買収を完了 - Dennis Woodside氏が新CEOに

スマホとデジタル家電 2012/05/23 20:15

Top

世界ブランド調査、Appleが前年に続きトップでGoogleは3位にダウン

企業動向 2012/05/23 12:26

Top

Google Science Fair、関西学院高等部 数理科学部が地域予選を突破!

マーケティング 2012/05/23 09:52

Top

Google、Motorola Mobility買収を完了 - CEO交代

企業動向 2012/05/23 09:36

2012年05月22日(火)

Top

Gmail検索、過去のメールからオートコンプリート候補

マーケティング 2012/05/22 08:52

Top

YouTube 7周年、1分あたりの動画アップロード量が72時間分に

マーケティング 2012/05/22 07:02

2012年05月21日(月)

Top

Chrome、「Web Intents」を実験的に導入

開発/エンジニア 2012/05/21 08:30

Top

アスクル、「みんなのスマートワークスタイル診断」をリリース

マーケティング 2012/05/21 07:30

Top

5月21日は日食、Googleロゴも金環日食仕様に

マーケティング 2012/05/21 00:35

2012年05月18日(金)

Top

Macへの大規模感染で話題の「Flashback」、制作者たちが不正に得た利益は

アップル 2012/05/18 12:10

Top

Google、ネット安全利用の情報サイト「しっておきたいこと」を開設

マーケティング 2012/05/18 09:52

2012年05月17日(木)

Top

「Google Earth」と「Google Maps」の高解像度写真の一部を更新 - 「Google Lat Long Blog」

ソフト 2012/05/17 17:39

Top

Gmail、Google+統合を進めてメール検索強化

マーケティング 2012/05/17 14:38

Top

Google、検索の次のステージへの第1歩「Knowledge Graph」発表

マーケティング 2012/05/17 11:15

Top

Google、スマートフォン利用に関する調査結果を発表 - 普及率は昨年の約3倍

マーケティング 2012/05/17 09:57

2012年05月16日(水)

Top

「Chrome 19」安定版リリース - 開いているタブの同期が可能に

ソフト 2012/05/16 10:31

Top

Google、公式ブログでWebマスターに向けた画像検索の仕組みを解説

マーケティング 2012/05/16 09:40

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Chromeがssh端末に - 拡張機能「Secure Shell」

開発/エンジニア 2012/05/16 08:30

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スパコン/HPC 2020/03/05 08:00

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Baiduが増加 - 2月タブレット検索エンジンシェア

開発/エンジニア 2020/03/05 07:22

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次世代コンピューティング時代の要となるマイクロディスプレイ

組み込み 2020/03/05 07:00

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ソフトバンク、「Pixel 3」「Pixel 4」シリーズをアップデート

携帯キャリア 2020/03/04 20:14

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シリーズ屈指の人気を誇る『悪魔城ドラキュラX　月下の夜想曲』がモバイルゲームとなって復活！

アニメ 2020/03/04 19:15

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開発/エンジニア 2020/03/04 13:22

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就職したい企業・業種ランキング、Googleは第3位 - 第1位は？

企業動向 2020/03/04 11:39

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「Google I/O 2020」通常開催中止、オンライン開催など代替策を検討

開発/エンジニア 2020/03/04 08:53

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ApacheとIIS減少で世代交代進む - 3月Webサーバシェア

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