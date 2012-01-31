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お知らせ

「Google」のニュースまとめ-2012年1月

Googleにまつわる多彩な情報をここで。最新ニュースや、Googleの各種サービス活用方法などを紹介。

2012年01月31日(火)

Top

Google、MS、Facebookら15社、フィッシング対策標準「DMARC.org」発足

企業動向 2012/01/31 14:34

2012年01月27日(金)

Top

美しい地球が楽しめる「Google Earth 6.2」が公開

ソフト 2012/01/27 18:58

Top

ICS+KinectでAndroidのタッチUIをモーションセンサーで再現

スマホとデジタル家電 2012/01/27 14:23

Top

Google+の年齢制限引き下げ - 13歳から利用可能に

マーケティング 2012/01/27 07:08

2012年01月23日(月)

Top

加RIM、新CEOにThorsten Heins氏が就任

ガジェット 2012/01/23 18:27

Top

Chrome開発版がWebRTCを実装 - JavaScriptからカメラやマイクが利用可能に

開発/エンジニア 2012/01/23 14:17

2012年01月20日(金)

Top

Google決算、初の売上100億ドル突破も市場予想を下回る

マーケティング 2012/01/20 07:38

2012年01月17日(火)

Top

難問・奇問だらけのGoogleの入社試験問題、あなたならどう回答する?

企業動向 2012/01/17 08:00

2012年01月16日(月)

Top

Google、人気の2D物理エンジンを「Dart」プログラミング言語へ移植

開発/エンジニア 2012/01/16 13:30

2012年01月13日(金)

Top

Google「オフラインGmail」をアップデート、オフライン機能を強化

マーケティング 2012/01/13 09:55

2012年01月12日(木)

Top

米GoogleとTwitter、「Search plus Your World」を巡り論争合戦

マーケティング 2012/01/12 17:06

2012年01月11日(水)

Top

Google、検索のパーソナライズ機能を強化 -「Search plus Your World」

マーケティング 2012/01/11 12:46

2012年01月10日(火)

Top

Amazonスマートフォンを開発? - RIMの今後を探る

ガジェット 2012/01/10 14:49

Top

ソニーに加え、LG／Samsung／Vizioが第2世代Google TVのパートナーに

テレビ / レコーダー 2012/01/10 12:56

2012年01月06日(金)

Top

Chrome β版、先読みでページ表示を高速化、有害ファイル検出強化

ソフト 2012/01/06 10:31

2012年01月05日(木)

Top

米Googleが再びIBMの特許約200件を取得 - 特許攻防戦への対策か

企業動向 2012/01/05 12:51

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Google、新型肺炎対応でHangouts Meetのプレミアム機能を無償提供

情報システム 2020/03/05 10:49

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スパコン/HPC 2020/03/05 08:00

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Baiduが増加 - 2月タブレット検索エンジンシェア

開発/エンジニア 2020/03/05 07:22

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次世代コンピューティング時代の要となるマイクロディスプレイ

組み込み 2020/03/05 07:00

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ソフトバンク、「Pixel 3」「Pixel 4」シリーズをアップデート

携帯キャリア 2020/03/04 20:14

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シリーズ屈指の人気を誇る『悪魔城ドラキュラX　月下の夜想曲』がモバイルゲームとなって復活！

アニメ 2020/03/04 19:15

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Yahoo!が0.5%程まで減少 - 2月モバイル検索エンジンシェア

開発/エンジニア 2020/03/04 13:22

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就職したい企業・業種ランキング、Googleは第3位 - 第1位は？

企業動向 2020/03/04 11:39

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「Google I/O 2020」通常開催中止、オンライン開催など代替策を検討

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