「Google」のニュースまとめ-2012年1月
2012年01月31日(火)
Google、MS、Facebookら15社、フィッシング対策標準「DMARC.org」発足
企業動向 2012/01/31 14:34
2012年01月27日(金)
美しい地球が楽しめる「Google Earth 6.2」が公開
ソフト 2012/01/27 18:58
ICS+KinectでAndroidのタッチUIをモーションセンサーで再現
スマホとデジタル家電 2012/01/27 14:23
Google+の年齢制限引き下げ - 13歳から利用可能に
マーケティング 2012/01/27 07:08
2012年01月23日(月)
加RIM、新CEOにThorsten Heins氏が就任
ガジェット 2012/01/23 18:27
Chrome開発版がWebRTCを実装 - JavaScriptからカメラやマイクが利用可能に
開発/エンジニア 2012/01/23 14:17
2012年01月20日(金)
Google決算、初の売上100億ドル突破も市場予想を下回る
マーケティング 2012/01/20 07:38
2012年01月17日(火)
難問・奇問だらけのGoogleの入社試験問題、あなたならどう回答する?
企業動向 2012/01/17 08:00
2012年01月16日(月)
Google、人気の2D物理エンジンを「Dart」プログラミング言語へ移植
開発/エンジニア 2012/01/16 13:30
2012年01月13日(金)
Google「オフラインGmail」をアップデート、オフライン機能を強化
マーケティング 2012/01/13 09:55
2012年01月12日(木)
米GoogleとTwitter、「Search plus Your World」を巡り論争合戦
マーケティング 2012/01/12 17:06
2012年01月11日(水)
Google、検索のパーソナライズ機能を強化 -「Search plus Your World」
マーケティング 2012/01/11 12:46
2012年01月10日(火)
Amazonスマートフォンを開発? - RIMの今後を探る
ガジェット 2012/01/10 14:49
ソニーに加え、LG／Samsung／Vizioが第2世代Google TVのパートナーに
テレビ / レコーダー 2012/01/10 12:56
2012年01月06日(金)
Chrome β版、先読みでページ表示を高速化、有害ファイル検出強化
ソフト 2012/01/06 10:31
2012年01月05日(木)
米Googleが再びIBMの特許約200件を取得 - 特許攻防戦への対策か
企業動向 2012/01/05 12:51
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スパコン/HPC 2020/03/05 08:00
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開発/エンジニア 2020/03/05 07:22
次世代コンピューティング時代の要となるマイクロディスプレイ
組み込み 2020/03/05 07:00
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開発/エンジニア 2020/03/04 08:53
ApacheとIIS減少で世代交代進む - 3月Webサーバシェア
開発/エンジニア 2020/03/04 07:23