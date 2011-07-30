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「Google」のニュースまとめ-2011年7月

Googleにまつわる多彩な情報をここで。最新ニュースや、Googleの各種サービス活用方法などを紹介。

2011年07月30日(土)

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マーケティング 2011/07/30 00:00

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iPadが60%、Androidが30%のタブレット市場シェア調査は本当?

ガジェット 2011/07/29 14:55

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Googleが開発! 高速データベース「LevelDB」登場

開発/エンジニア 2011/07/29 10:07

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ChromeがMac OS X Lion対応、 2本指スワイプで「戻る」「進む」

開発/エンジニア 2011/07/29 09:56

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Google、オークション型アドネットワーク「Ad Exchange」の国内提供開始

マーケティング 2011/07/29 08:00

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Google「Page Speed Service」発表、Webページを最大60%高速化

開発/エンジニア 2011/07/29 04:23

2011年07月27日(水)

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Google Code、新たに「Git」に対応

開発/エンジニア 2011/07/27 12:41

2011年07月25日(月)

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Google、顔認証技術のPittsburgh Pattern Recognitionを買収

マーケティング 2011/07/25 11:08

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Google AdMob担当者が語る、成功するアプリ広告の秘訣

マーケティング PR 2011/07/25 10:00

2011年07月22日(金)

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Google、「Google Labs」の閉鎖を発表

マーケティング 2011/07/22 15:48

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Googleの日本語入力がアップデート - リアルタイム変換機能が追加

マーケティング 2011/07/22 11:58

2011年07月21日(木)

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Google、マルウェアに感染していると思われるユーザーに通知

マーケティング 2011/07/21 15:43

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Googleが描く、クラウド時代の企業IT基盤とは - Google Enterprise Day

マーケティング 2011/07/21 08:00

2011年07月20日(水)

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米Google会長 Eric Schmidt氏が語る、モバイルの現状と近未来

マーケティング 2011/07/20 08:00

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「Google+」のiPhoneアプリ、App Storeで配信開始

iPhone 2011/07/20 05:45

2011年07月19日(火)

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Google、オフィシャル短縮URLに「g.co」を採用

マーケティング 2011/07/19 08:30

2011年07月16日(土)

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ニュースを読むとバッジを貰える「Google News Badges」

マーケティング 2011/07/16 16:05

2011年07月15日(金)

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写真共有型SNS「Photovine」のiOSアプリ、同サービス影のオーナーはGoogle?

iPhone 2011/07/15 19:56

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Yahoo!ユーザーは安価、Googleユーザーは適正価格を望む!? - スパイア調査

マーケティング 2011/07/15 17:33

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GmailにZIP/RARプレビュー機能 - ダウンロードせずに中身を確認

マーケティング 2011/07/15 15:04

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Google、四半期決算で過去最高売上を記録 - 初めて90億ドル突破

マーケティング 2011/07/15 12:57

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Chrome Canaryにプロフィール切替ボタン--Googleアカウント変更も1クリック

開発/エンジニア 2011/07/15 11:29

2011年07月14日(木)

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GoogleがAndroid Marketアプリ更新、映画レンタルや電子ブック購入が可能に

Android 2011/07/14 14:28

2011年07月13日(水)

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Google+、早くも1,000万ユーザー到達か

マーケティング 2011/07/13 09:19

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シリコンバレー101 第421回 アンチソーシャルで成功、Pinboardに見るGoogle+の可能性

マーケティング 2011/07/13 08:00

2011年07月12日(火)

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初のGoogle eBooks電子書籍リーダー、iriverから登場

マーケティング 2011/07/12 06:24

2011年07月08日(金)

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Chrome「about:」コマンドのちょっと便利なまとめ

マーケティング 2011/07/08 16:04

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Google、被災地の現状をストリートビューで記録するプロジェクト開始

マーケティング 2011/07/08 15:22

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Google 徒歩ナビがスタート - バイブレータに対応した道案内も提供

マーケティング 2011/07/08 15:00

2011年07月07日(木)

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Googleのプライベートプロフィール、7月末以降に自動的に削除

マーケティング 2011/07/07 16:04

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スパコン/HPC 2020/03/05 08:00

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Baiduが増加 - 2月タブレット検索エンジンシェア

開発/エンジニア 2020/03/05 07:22

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次世代コンピューティング時代の要となるマイクロディスプレイ

組み込み 2020/03/05 07:00

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ソフトバンク、「Pixel 3」「Pixel 4」シリーズをアップデート

携帯キャリア 2020/03/04 20:14

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シリーズ屈指の人気を誇る『悪魔城ドラキュラX　月下の夜想曲』がモバイルゲームとなって復活！

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Yahoo!が0.5%程まで減少 - 2月モバイル検索エンジンシェア

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就職したい企業・業種ランキング、Googleは第3位 - 第1位は？

企業動向 2020/03/04 11:39

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「Google I/O 2020」通常開催中止、オンライン開催など代替策を検討

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