「Google」のニュースまとめ-2011年7月
2011年07月30日(土)
人気記事トップ10まとめ読み - ネットチャンネル(2011年7月25日週)
マーケティング 2011/07/30 00:00
2011年07月29日(金)
iPadが60%、Androidが30%のタブレット市場シェア調査は本当?
ガジェット 2011/07/29 14:55
Googleが開発! 高速データベース「LevelDB」登場
開発/エンジニア 2011/07/29 10:07
ChromeがMac OS X Lion対応、 2本指スワイプで「戻る」「進む」
開発/エンジニア 2011/07/29 09:56
Google、オークション型アドネットワーク「Ad Exchange」の国内提供開始
マーケティング 2011/07/29 08:00
Google「Page Speed Service」発表、Webページを最大60%高速化
開発/エンジニア 2011/07/29 04:23
2011年07月27日(水)
Google Code、新たに「Git」に対応
開発/エンジニア 2011/07/27 12:41
2011年07月25日(月)
Google、顔認証技術のPittsburgh Pattern Recognitionを買収
マーケティング 2011/07/25 11:08
Google AdMob担当者が語る、成功するアプリ広告の秘訣
マーケティング PR 2011/07/25 10:00
2011年07月22日(金)
Google、「Google Labs」の閉鎖を発表
マーケティング 2011/07/22 15:48
Googleの日本語入力がアップデート - リアルタイム変換機能が追加
マーケティング 2011/07/22 11:58
2011年07月21日(木)
Google、マルウェアに感染していると思われるユーザーに通知
マーケティング 2011/07/21 15:43
Googleが描く、クラウド時代の企業IT基盤とは - Google Enterprise Day
マーケティング 2011/07/21 08:00
2011年07月20日(水)
米Google会長 Eric Schmidt氏が語る、モバイルの現状と近未来
マーケティング 2011/07/20 08:00
「Google+」のiPhoneアプリ、App Storeで配信開始
iPhone 2011/07/20 05:45
2011年07月19日(火)
Google、オフィシャル短縮URLに「g.co」を採用
マーケティング 2011/07/19 08:30
2011年07月16日(土)
ニュースを読むとバッジを貰える「Google News Badges」
マーケティング 2011/07/16 16:05
2011年07月15日(金)
写真共有型SNS「Photovine」のiOSアプリ、同サービス影のオーナーはGoogle?
iPhone 2011/07/15 19:56
Yahoo!ユーザーは安価、Googleユーザーは適正価格を望む!? - スパイア調査
マーケティング 2011/07/15 17:33
GmailにZIP/RARプレビュー機能 - ダウンロードせずに中身を確認
マーケティング 2011/07/15 15:04
Google、四半期決算で過去最高売上を記録 - 初めて90億ドル突破
マーケティング 2011/07/15 12:57
Chrome Canaryにプロフィール切替ボタン--Googleアカウント変更も1クリック
開発/エンジニア 2011/07/15 11:29
2011年07月14日(木)
GoogleがAndroid Marketアプリ更新、映画レンタルや電子ブック購入が可能に
Android 2011/07/14 14:28
2011年07月13日(水)
Google+、早くも1,000万ユーザー到達か
マーケティング 2011/07/13 09:19
シリコンバレー101 第421回 アンチソーシャルで成功、Pinboardに見るGoogle+の可能性
マーケティング 2011/07/13 08:00
2011年07月12日(火)
初のGoogle eBooks電子書籍リーダー、iriverから登場
マーケティング 2011/07/12 06:24
2011年07月08日(金)
Chrome「about:」コマンドのちょっと便利なまとめ
マーケティング 2011/07/08 16:04
Google、被災地の現状をストリートビューで記録するプロジェクト開始
マーケティング 2011/07/08 15:22
Google 徒歩ナビがスタート - バイブレータに対応した道案内も提供
マーケティング 2011/07/08 15:00
2011年07月07日(木)
Googleのプライベートプロフィール、7月末以降に自動的に削除
マーケティング 2011/07/07 16:04
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「Google」の検索結果
Google、新型肺炎対応でHangouts Meetのプレミアム機能を無償提供
情報システム 2020/03/05 10:49
量子コンピュータで何ができるのか？ - 見えてきたその活用方法
スパコン/HPC 2020/03/05 08:00
Baiduが増加 - 2月タブレット検索エンジンシェア
開発/エンジニア 2020/03/05 07:22
次世代コンピューティング時代の要となるマイクロディスプレイ
組み込み 2020/03/05 07:00
ソフトバンク、「Pixel 3」「Pixel 4」シリーズをアップデート
携帯キャリア 2020/03/04 20:14
シリーズ屈指の人気を誇る『悪魔城ドラキュラX 月下の夜想曲』がモバイルゲームとなって復活！
アニメ 2020/03/04 19:15
Yahoo!が0.5%程まで減少 - 2月モバイル検索エンジンシェア
開発/エンジニア 2020/03/04 13:22
就職したい企業・業種ランキング、Googleは第3位 - 第1位は？
企業動向 2020/03/04 11:39
「Google I/O 2020」通常開催中止、オンライン開催など代替策を検討
開発/エンジニア 2020/03/04 08:53
ApacheとIIS減少で世代交代進む - 3月Webサーバシェア
開発/エンジニア 2020/03/04 07:23