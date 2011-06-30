「Google」のニュースまとめ-2011年6月
2011年06月30日(木)
Oracle/Google訴訟、AndroidによるJava特許の損害賠償額は26億ドルと主張
企業動向 2011/06/30 17:08
2011年06月29日(水)
画像・動画で東北の思い出を振り返るGoogleの未来へのキオク、閲覧可能に
マーケティング 2011/06/29 11:10
グーグル「Google+」発表、ソーシャルネットワークへの挑戦再び
マーケティング 2011/06/29 11:08
シリコンバレー101 第419回 MS訴訟とは違う、GoogleがFTCの追及をかわせる理由
マーケティング 2011/06/29 08:43
2011年06月28日(火)
Chrome、ゼロタイム表示機能をアドレスバーにも適用
開発/エンジニア 2011/06/28 13:27
Googleの「+1」ボタンが日本語にも対応
マーケティング 2011/06/28 12:56
2011年06月25日(土)
節電意識は高めたが…、Google電力消費モニターサービスから撤退
マーケティング 2011/06/25 14:13
2011年06月23日(木)
Chromeブラウザ初の「WebRTC」実装発表 - JavaScript/HTML5でIMを簡単開発
開発/エンジニア 2011/06/23 13:21
元Google日本法人社長 辻野晃一郎氏がKLabの社外取締役に就任
企業動向 2011/06/23 09:00
2011年06月22日(水)
Chrome 13β版でついに印刷プレビュー機能登場
開発/エンジニア 2011/06/22 10:48
2011年06月21日(火)
英国でモバイルペイメント事業をにらんだベンチャー、携帯大手3社が設立
ガジェット 2011/06/21 23:14
Google、大英図書館の18-19世紀の蔵書をデジタル化 - Google Booksで公開へ
マーケティング 2011/06/21 18:48
2011年06月17日(金)
Google、節電のためのアイデアを共有する「Go 節電プロジェクト」開始
マーケティング 2011/06/17 19:18
Google、PCでも画像検索に対応 - Chrome/Firefox用エクステンション提供
マーケティング 2011/06/17 13:52
次は「Nexus 4G」? LTEとデュアルコア対応で今年末登場か
Android 2011/06/17 11:23
Chrome 11～13の新セキュリティ機能まとめ
セキュリティ 2011/06/17 11:09
Chrome、Google検索からのゼロタイムページ表示機能を実現
開発/エンジニア 2011/06/17 11:07
2011年06月16日(木)
Google、iPhone/iPad向けに同期サービス「Google Sync」強化
マーケティング 2011/06/16 10:59
2011年06月14日(火)
Google、「ソーシャル検索」機能を日本でも提供開始
マーケティング 2011/06/14 09:00
2011年06月10日(金)
Androidの問題はOSやハードよりも「アプリとストア」にある - 米Motorola CEO
スマホとデジタル家電 2011/06/10 15:46
2011年06月09日(木)
米Google、Linux/Macなどの特定分野向け検索サービスを終了
マーケティング 2011/06/09 15:15
Chrome 12安定版登場 - 3D CSS H/Wアクセラレーションほか
開発/エンジニア 2011/06/09 15:10
2011年06月03日(金)
Google、MS、Yahoo!、構造化データマークアップの標準化で協力
開発/エンジニア 2011/06/03 09:16
2011年06月02日(木)
Google Apps「モダンブラウザは前世代まで」- IE7などサポート対象外に
開発/エンジニア 2011/06/02 05:58
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開発/エンジニア 2020/03/05 07:22
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