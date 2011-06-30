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お知らせ

「Google」のニュースまとめ-2011年6月

Googleにまつわる多彩な情報をここで。最新ニュースや、Googleの各種サービス活用方法などを紹介。

2011年06月30日(木)

Top

Oracle/Google訴訟、AndroidによるJava特許の損害賠償額は26億ドルと主張

企業動向 2011/06/30 17:08

2011年06月29日(水)

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画像・動画で東北の思い出を振り返るGoogleの未来へのキオク、閲覧可能に

マーケティング 2011/06/29 11:10

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グーグル「Google+」発表、ソーシャルネットワークへの挑戦再び

マーケティング 2011/06/29 11:08

Top

シリコンバレー101 第419回 MS訴訟とは違う、GoogleがFTCの追及をかわせる理由

マーケティング 2011/06/29 08:43

2011年06月28日(火)

Top

Chrome、ゼロタイム表示機能をアドレスバーにも適用

開発/エンジニア 2011/06/28 13:27

Top

Googleの「+1」ボタンが日本語にも対応

マーケティング 2011/06/28 12:56

2011年06月25日(土)

Top

節電意識は高めたが…、Google電力消費モニターサービスから撤退

マーケティング 2011/06/25 14:13

2011年06月23日(木)

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Chromeブラウザ初の「WebRTC」実装発表 - JavaScript/HTML5でIMを簡単開発

開発/エンジニア 2011/06/23 13:21

Top

元Google日本法人社長 辻野晃一郎氏がKLabの社外取締役に就任

企業動向 2011/06/23 09:00

2011年06月22日(水)

Top

Chrome 13β版でついに印刷プレビュー機能登場

開発/エンジニア 2011/06/22 10:48

2011年06月21日(火)

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英国でモバイルペイメント事業をにらんだベンチャー、携帯大手3社が設立

ガジェット 2011/06/21 23:14

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Google、大英図書館の18-19世紀の蔵書をデジタル化 - Google Booksで公開へ

マーケティング 2011/06/21 18:48

2011年06月17日(金)

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Google、節電のためのアイデアを共有する「Go 節電プロジェクト」開始

マーケティング 2011/06/17 19:18

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Google、PCでも画像検索に対応 - Chrome/Firefox用エクステンション提供

マーケティング 2011/06/17 13:52

Top

次は「Nexus 4G」? LTEとデュアルコア対応で今年末登場か

Android 2011/06/17 11:23

Top

Chrome 11～13の新セキュリティ機能まとめ

セキュリティ 2011/06/17 11:09

Top

Chrome、Google検索からのゼロタイムページ表示機能を実現

開発/エンジニア 2011/06/17 11:07

2011年06月16日(木)

Top

Google、iPhone/iPad向けに同期サービス「Google Sync」強化

マーケティング 2011/06/16 10:59

2011年06月14日(火)

Top

Google、「ソーシャル検索」機能を日本でも提供開始

マーケティング 2011/06/14 09:00

2011年06月10日(金)

Top

Androidの問題はOSやハードよりも「アプリとストア」にある - 米Motorola CEO

スマホとデジタル家電 2011/06/10 15:46

2011年06月09日(木)

Top

米Google、Linux/Macなどの特定分野向け検索サービスを終了

マーケティング 2011/06/09 15:15

Top

Chrome 12安定版登場 - 3D CSS H/Wアクセラレーションほか

開発/エンジニア 2011/06/09 15:10

2011年06月03日(金)

Top

Google、MS、Yahoo!、構造化データマークアップの標準化で協力

開発/エンジニア 2011/06/03 09:16

2011年06月02日(木)

Top

Google Apps「モダンブラウザは前世代まで」- IE7などサポート対象外に

開発/エンジニア 2011/06/02 05:58

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Google、新型肺炎対応でHangouts Meetのプレミアム機能を無償提供

情報システム 2020/03/05 10:49

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量子コンピュータで何ができるのか？ - 見えてきたその活用方法

スパコン/HPC 2020/03/05 08:00

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Baiduが増加 - 2月タブレット検索エンジンシェア

開発/エンジニア 2020/03/05 07:22

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次世代コンピューティング時代の要となるマイクロディスプレイ

組み込み 2020/03/05 07:00

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ソフトバンク、「Pixel 3」「Pixel 4」シリーズをアップデート

携帯キャリア 2020/03/04 20:14

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シリーズ屈指の人気を誇る『悪魔城ドラキュラX　月下の夜想曲』がモバイルゲームとなって復活！

アニメ 2020/03/04 19:15

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Yahoo!が0.5%程まで減少 - 2月モバイル検索エンジンシェア

開発/エンジニア 2020/03/04 13:22

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就職したい企業・業種ランキング、Googleは第3位 - 第1位は？

企業動向 2020/03/04 11:39

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「Google I/O 2020」通常開催中止、オンライン開催など代替策を検討

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