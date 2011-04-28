「Google」のニュースまとめ-2011年4月
2011年04月28日(木)
「Google Docs for Android」の公式ネイティブアプリが初登場
Android 2011/04/28 15:40
Chrome開発版、"Flashクッキー"の削除が可能に
開発/エンジニア 2011/04/28 10:19
Google DocsのAndroidアプリ登場、OCR機能とカメラが連係
マーケティング 2011/04/28 10:05
2011年04月27日(水)
iOSはモバイルアプリ開発者の関心依然高く、Androidは停滞傾向に
iPhone 2011/04/27 22:41
Google、被災地域の企業を検索・確認できるツールを提供
マーケティング 2011/04/27 20:11
グーグル、Googleインスタント検索の提供開始 - 変換前から検索候補を表示
マーケティング 2011/04/27 08:00
2011年04月26日(火)
Googleショッピングにリスト機能、ほしい物を比較、そしてアピールも
マーケティング 2011/04/26 12:34
WebM関連特許をクロスライセンス - 17の企業・組織が参加
開発/エンジニア 2011/04/26 11:17
2011年04月25日(月)
iPhoneの位置情報収集問題、Androidなどライバル製品にも波及へ
iPhone 2011/04/25 10:11
2011年04月22日(金)
Chrome開発版、タブページに新しいUIを導入
開発/エンジニア 2011/04/22 08:00
2011年04月21日(木)
サイト分析で売上UP!『Google Analyticsではじめるテストマーケティング』
ブック 2011/04/21 10:53
2011年04月18日(月)
Adobe Flash PlayerやAdobe AIR、Google Chromeの更新を - IPAが注意喚起
セキュリティ 2011/04/18 20:17
2011年04月12日(火)
Google 乗換案内、一部鉄道の節電・災害特別ダイヤに対応
マーケティング 2011/04/12 16:52
Google マップのストリートビューに水上からのビューが登場
マーケティング 2011/04/12 16:31
2011年04月11日(月)
URLやアドレスのQRコードを簡単作成 - Chromeエクステンション「QR-Code Tag Extension」
ソフト 2011/04/11 15:10
2011年04月08日(金)
エフセキュア、検索エンジンによる情報収集の"品質"について注意喚起
セキュリティ 2011/04/08 15:47
Mono for Android 1.0がリリース、.NET+C#でAndroidアプリ開発が可能に
Android 2011/04/08 11:35
2011年04月07日(木)
Googleショッピング、送料の表示機能が追加
マーケティング 2011/04/07 14:26
Google、Chromeにマルウェアダウンロード警告機能
開発/エンジニア 2011/04/07 10:41
2011年04月06日(水)
Google Apps for Business、被災地域の企業・団体に1年間無償提供
マーケティング 2011/04/06 16:40
Googleクラウド印刷対応プリンタがHPから登場
企業動向 2011/04/06 09:58
2011年04月05日(火)
イマドキのIDE事情 第102回 Google ChromeのDeveloper Toolsを使いこなそう
開発/エンジニア 2011/04/05 08:00
特許訴訟対策!? GoogleがNortelの特許ポートフォリオに9億ドル提示
マーケティング 2011/04/05 07:42
2011年04月01日(金)
Googleが顔認識で個人情報DBを検索できるアプリを開発中か - 米報道
Android 2011/04/01 16:42
Googleの今年のエイプリルフールは?
マーケティング 2011/04/01 11:55
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情報システム 2020/03/05 10:49
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スパコン/HPC 2020/03/05 08:00
Baiduが増加 - 2月タブレット検索エンジンシェア
開発/エンジニア 2020/03/05 07:22
次世代コンピューティング時代の要となるマイクロディスプレイ
組み込み 2020/03/05 07:00
ソフトバンク、「Pixel 3」「Pixel 4」シリーズをアップデート
携帯キャリア 2020/03/04 20:14
シリーズ屈指の人気を誇る『悪魔城ドラキュラX 月下の夜想曲』がモバイルゲームとなって復活！
アニメ 2020/03/04 19:15
Yahoo!が0.5%程まで減少 - 2月モバイル検索エンジンシェア
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開発/エンジニア 2020/03/04 07:23