パソコン
会員ページ

お知らせ

「Google」のニュースまとめ-2011年4月

Googleにまつわる多彩な情報をここで。最新ニュースや、Googleの各種サービス活用方法などを紹介。

2011年04月28日(木)

Top

「Google Docs for Android」の公式ネイティブアプリが初登場

Android 2011/04/28 15:40

Top

Chrome開発版、"Flashクッキー"の削除が可能に

開発/エンジニア 2011/04/28 10:19

Top

Google DocsのAndroidアプリ登場、OCR機能とカメラが連係

マーケティング 2011/04/28 10:05

2011年04月27日(水)

Top

iOSはモバイルアプリ開発者の関心依然高く、Androidは停滞傾向に

iPhone 2011/04/27 22:41

Top

Google、被災地域の企業を検索・確認できるツールを提供

マーケティング 2011/04/27 20:11

Top

グーグル、Googleインスタント検索の提供開始 - 変換前から検索候補を表示

マーケティング 2011/04/27 08:00

2011年04月26日(火)

Top

Googleショッピングにリスト機能、ほしい物を比較、そしてアピールも

マーケティング 2011/04/26 12:34

Top

WebM関連特許をクロスライセンス - 17の企業・組織が参加

開発/エンジニア 2011/04/26 11:17

2011年04月25日(月)

Top

iPhoneの位置情報収集問題、Androidなどライバル製品にも波及へ

iPhone 2011/04/25 10:11

2011年04月22日(金)

Top

Chrome開発版、タブページに新しいUIを導入

開発/エンジニア 2011/04/22 08:00

2011年04月21日(木)

Top

サイト分析で売上UP!『Google Analyticsではじめるテストマーケティング』

ブック 2011/04/21 10:53

2011年04月18日(月)

Top

Adobe Flash PlayerやAdobe AIR、Google Chromeの更新を - IPAが注意喚起

セキュリティ 2011/04/18 20:17

2011年04月12日(火)

Top

Google 乗換案内、一部鉄道の節電・災害特別ダイヤに対応

マーケティング 2011/04/12 16:52

Top

Google マップのストリートビューに水上からのビューが登場

マーケティング 2011/04/12 16:31

2011年04月11日(月)

Top

URLやアドレスのQRコードを簡単作成 - Chromeエクステンション「QR-Code Tag Extension」

ソフト 2011/04/11 15:10

2011年04月08日(金)

Top

エフセキュア、検索エンジンによる情報収集の"品質"について注意喚起

セキュリティ 2011/04/08 15:47

Top

Mono for Android 1.0がリリース、.NET+C#でAndroidアプリ開発が可能に

Android 2011/04/08 11:35

2011年04月07日(木)

Top

Googleショッピング、送料の表示機能が追加

マーケティング 2011/04/07 14:26

Top

Google、Chromeにマルウェアダウンロード警告機能

開発/エンジニア 2011/04/07 10:41

2011年04月06日(水)

Top

Google Apps for Business、被災地域の企業・団体に1年間無償提供

マーケティング 2011/04/06 16:40

Top

Googleクラウド印刷対応プリンタがHPから登場

企業動向 2011/04/06 09:58

2011年04月05日(火)

Top

イマドキのIDE事情 第102回 Google ChromeのDeveloper Toolsを使いこなそう

開発/エンジニア 2011/04/05 08:00

Top

特許訴訟対策!? GoogleがNortelの特許ポートフォリオに9億ドル提示

マーケティング 2011/04/05 07:42

2011年04月01日(金)

Top

Googleが顔認識で個人情報DBを検索できるアプリを開発中か - 米報道

Android 2011/04/01 16:42

Top

Googleの今年のエイプリルフールは?

マーケティング 2011/04/01 11:55

バックナンバー

2020
2019
2018

「Google」の検索結果

Top

Google、新型肺炎対応でHangouts Meetのプレミアム機能を無償提供

情報システム 2020/03/05 10:49

Top

量子コンピュータで何ができるのか？ - 見えてきたその活用方法

スパコン/HPC 2020/03/05 08:00

Top

Baiduが増加 - 2月タブレット検索エンジンシェア

開発/エンジニア 2020/03/05 07:22

Top

次世代コンピューティング時代の要となるマイクロディスプレイ

組み込み 2020/03/05 07:00

Top

ソフトバンク、「Pixel 3」「Pixel 4」シリーズをアップデート

携帯キャリア 2020/03/04 20:14

Top

シリーズ屈指の人気を誇る『悪魔城ドラキュラX　月下の夜想曲』がモバイルゲームとなって復活！

アニメ 2020/03/04 19:15

Top

Yahoo!が0.5%程まで減少 - 2月モバイル検索エンジンシェア

開発/エンジニア 2020/03/04 13:22

Top

就職したい企業・業種ランキング、Googleは第3位 - 第1位は？

企業動向 2020/03/04 11:39

Top

「Google I/O 2020」通常開催中止、オンライン開催など代替策を検討

開発/エンジニア 2020/03/04 08:53

Top

ApacheとIIS減少で世代交代進む - 3月Webサーバシェア

開発/エンジニア 2020/03/04 07:23

もっと見る
総合
ビジネス
デジタル
ライフ
エンタメ
プレゼント
RANKING
  1. 1

    絶対便利なパソコン術！ 最新ショートカットキー100選【2019年版】 第1回 Windowsのショートカットキー30選
  2. 2

    Google、2020年10月にすべての混合コンテンツをブロック
  3. 3

    絶対便利なパソコン術！ 最新ショートカットキー100選【2019年版】 第3回 Excelのショートカットキー30選
もっと読む
画像ニュースRANKING
  1. 1
    Iapp
  2. 2
    Iapp
新着記事
もっと読む