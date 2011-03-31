「Google」のニュースまとめ-2011年3月
2011年03月31日(木)
Googleの「もしかして」機能が改良 - 「正しい」検索ワードの自動表示も
マーケティング 2011/03/31 19:16
米Google、超高速ブロードバンドサービスの実験地域にカンザスシティを選定
企業動向 2011/03/31 19:12
Google EarthとGoogleマップで被災地の詳細な航空写真が閲覧可能に
マーケティング 2011/03/31 17:54
Google「+1」発表、ソーシャル検索強化でFacebookに対抗
マーケティング 2011/03/31 13:42
Google、Buzz問題でFTCと和解、20年間におよぶ監査受け入れ
マーケティング 2011/03/31 09:38
2011年03月30日(水)
米Google、Android Marketで「In-App Billing」を正式スタート
Android 2011/03/30 18:26
Googleを徹底活用してネイティブ英語を無料で習得! 『Google英語勉強法』
ブック 2011/03/30 13:40
2011年03月29日(火)
Javaの父James Gosling氏、Googleに入社
開発/エンジニア 2011/03/29 16:02
Googleが今夏にもAndroidタブレットの標準モデル「Nexus Tablet」を発表?
Android 2011/03/29 14:30
Googleが今夏にもNFCのモバイル決済実験、CitiやMasterと共同で
iPhone 2011/03/29 14:25
2011年03月28日(月)
Chrome 12開発版登場、タブ複数選択機能導入
開発/エンジニア 2011/03/28 16:28
2011年03月25日(金)
ソニーエリクソン、Xperia X10向けAndroid 2.3アップデートを夏提供
Android 2011/03/25 22:33
Google、In-App Billing on Android Marketをテスト公開、来週にも正式版へ
Android 2011/03/25 19:18
GoogleがAndroid 3.0のオープンソース化を中止、公開は時期をみて
Android 2011/03/25 19:01
Googleの「Picasa」、最新版に更新を - IPAが脆弱性公表
マーケティング 2011/03/25 16:27
「Page Speed for Chrome」登場、日本語を含む40言語に対応
開発/エンジニア 2011/03/25 08:00
2011年03月24日(木)
Chromeがロゴを変更
開発/エンジニア 2011/03/24 08:00
2011年03月23日(水)
米MS、電子ブックリーダー「nook」の販売・製造元を特許侵害で提訴
ブック 2011/03/23 15:33
Google、ガソリン供給・給水など被災地生活支援情報を携帯サイトで提供
マーケティング 2011/03/23 13:54
2011年03月22日(火)
CDMA/WiMAXで利用可能な「Google Nexus S for Sprint」が登場
Android 2011/03/22 18:54
2011年03月18日(金)
Google、避難所情報ページを開設 - 最新情報の提供も呼び掛け
マーケティング 2011/03/18 13:22
Google、パーソンファインダーで携帯各社の災害用伝言板も検索対象に
マーケティング 2011/03/18 12:50
2011年03月16日(水)
GoogleのパーソンファインダがNHKの安否情報ダイヤルと連携
マーケティング 2011/03/16 18:49
2011年03月15日(火)
Google、救援活動に向け自動車・通行実績情報マップを提供
マーケティング 2011/03/15 13:18
2011年03月14日(月)
Chromeセキュリティチーム、Chrome 10の安全性を主張
開発/エンジニア 2011/03/14 14:54
Google、避難所名簿共有サービスを開始 - 避難所へ名簿写真の送信呼びかけ
マーケティング 2011/03/14 03:09
Google、東北地方太平洋沖地震の被災地写真を公開
マーケティング 2011/03/14 02:21
2011年03月11日(金)
Google、東北地方太平洋沖地震の特設サイトと安否確認ツールを提供
マーケティング 2011/03/11 22:04
2011年03月09日(水)
「Googleインスタントプレビュー」がスマートフォンでも利用可能に
マーケティング 2011/03/09 07:35
Google Chrome、安定版がCrankshaftを採用したバージョン10に
ソフト 2011/03/09 07:06
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