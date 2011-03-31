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お知らせ

「Google」のニュースまとめ-2011年3月

Googleにまつわる多彩な情報をここで。最新ニュースや、Googleの各種サービス活用方法などを紹介。

2011年03月31日(木)

Top

Googleの「もしかして」機能が改良 - 「正しい」検索ワードの自動表示も

マーケティング 2011/03/31 19:16

Top

米Google、超高速ブロードバンドサービスの実験地域にカンザスシティを選定

企業動向 2011/03/31 19:12

Top

Google EarthとGoogleマップで被災地の詳細な航空写真が閲覧可能に

マーケティング 2011/03/31 17:54

Top

Google「+1」発表、ソーシャル検索強化でFacebookに対抗

マーケティング 2011/03/31 13:42

Top

Google、Buzz問題でFTCと和解、20年間におよぶ監査受け入れ

マーケティング 2011/03/31 09:38

2011年03月30日(水)

Top

米Google、Android Marketで「In-App Billing」を正式スタート

Android 2011/03/30 18:26

Top

Googleを徹底活用してネイティブ英語を無料で習得! 『Google英語勉強法』

ブック 2011/03/30 13:40

2011年03月29日(火)

Top

Javaの父James Gosling氏、Googleに入社

開発/エンジニア 2011/03/29 16:02

Top

Googleが今夏にもAndroidタブレットの標準モデル「Nexus Tablet」を発表?

Android 2011/03/29 14:30

Top

Googleが今夏にもNFCのモバイル決済実験、CitiやMasterと共同で

iPhone 2011/03/29 14:25

2011年03月28日(月)

Top

Chrome 12開発版登場、タブ複数選択機能導入

開発/エンジニア 2011/03/28 16:28

2011年03月25日(金)

Top

ソニーエリクソン、Xperia X10向けAndroid 2.3アップデートを夏提供

Android 2011/03/25 22:33

Top

Google、In-App Billing on Android Marketをテスト公開、来週にも正式版へ

Android 2011/03/25 19:18

Top

GoogleがAndroid 3.0のオープンソース化を中止、公開は時期をみて

Android 2011/03/25 19:01

Top

Googleの「Picasa」、最新版に更新を - IPAが脆弱性公表

マーケティング 2011/03/25 16:27

Top

「Page Speed for Chrome」登場、日本語を含む40言語に対応

開発/エンジニア 2011/03/25 08:00

2011年03月24日(木)

Top

Chromeがロゴを変更

開発/エンジニア 2011/03/24 08:00

2011年03月23日(水)

No image

米MS、電子ブックリーダー「nook」の販売・製造元を特許侵害で提訴

ブック 2011/03/23 15:33

Top

Google、ガソリン供給・給水など被災地生活支援情報を携帯サイトで提供

マーケティング 2011/03/23 13:54

2011年03月22日(火)

Top

CDMA/WiMAXで利用可能な「Google Nexus S for Sprint」が登場

Android 2011/03/22 18:54

2011年03月18日(金)

Top

Google、避難所情報ページを開設 - 最新情報の提供も呼び掛け

マーケティング 2011/03/18 13:22

Top

Google、パーソンファインダーで携帯各社の災害用伝言板も検索対象に

マーケティング 2011/03/18 12:50

2011年03月16日(水)

Top

GoogleのパーソンファインダがNHKの安否情報ダイヤルと連携

マーケティング 2011/03/16 18:49

2011年03月15日(火)

Top

Google、救援活動に向け自動車・通行実績情報マップを提供

マーケティング 2011/03/15 13:18

2011年03月14日(月)

Top

Chromeセキュリティチーム、Chrome 10の安全性を主張

開発/エンジニア 2011/03/14 14:54

Top

Google、避難所名簿共有サービスを開始 - 避難所へ名簿写真の送信呼びかけ

マーケティング 2011/03/14 03:09

Top

Google、東北地方太平洋沖地震の被災地写真を公開

マーケティング 2011/03/14 02:21

2011年03月11日(金)

Top

Google、東北地方太平洋沖地震の特設サイトと安否確認ツールを提供

マーケティング 2011/03/11 22:04

2011年03月09日(水)

Top

「Googleインスタントプレビュー」がスマートフォンでも利用可能に

マーケティング 2011/03/09 07:35

Top

Google Chrome、安定版がCrankshaftを採用したバージョン10に

ソフト 2011/03/09 07:06

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開発/エンジニア 2020/03/05 07:22

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次世代コンピューティング時代の要となるマイクロディスプレイ

組み込み 2020/03/05 07:00

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ソフトバンク、「Pixel 3」「Pixel 4」シリーズをアップデート

携帯キャリア 2020/03/04 20:14

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シリーズ屈指の人気を誇る『悪魔城ドラキュラX　月下の夜想曲』がモバイルゲームとなって復活！

アニメ 2020/03/04 19:15

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Yahoo!が0.5%程まで減少 - 2月モバイル検索エンジンシェア

開発/エンジニア 2020/03/04 13:22

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企業動向 2020/03/04 11:39

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