「Google」のニュースまとめ-2011年2月
2011年02月28日(月)
Google出資のベンチャーは、次世代の電力変換技術が特徴
企業動向 2011/02/28 18:17
Googleのレシピ検索が機能追加 - 食材・カロリーで絞り込み可能に
マーケティング 2011/02/28 17:14
3次元モデリングのノウハウを解説『Google SketchUpモデリングガイド』
ブック 2011/02/28 13:39
シンプルだけでは物足りない!? Chromeを快適にする7つのエクステンション
開発/エンジニア 2011/02/28 08:30
2011年02月25日(金)
見えないChromeアプリを実現する機能 - Google発表
開発/エンジニア 2011/02/25 17:37
Gmailをより使いやすく - Chromeエクステンション「Google Mail Checker Plus」
ソフト 2011/02/25 16:21
超高効率電力変換モジュール開発ベンチャーにGoogleが2,000万ドル出資
企業動向 2011/02/25 08:30
2011年02月23日(水)
Android 3.0 "Honeycomb" SDKの最終版が提供開始、24日に対応製品登場
Android 2011/02/23 19:48
あの人は無事? GoogleがNZ地震の被災者情報を共有するツールを提供
マーケティング 2011/02/23 11:17
Chromeでネイティブコード実行、JavaScriptレベルの移植性と安全性に到達
開発/エンジニア 2011/02/23 10:58
Android勝利の要因は"エコシステム" - Eric Shmidtが語るGoogleのビジネス
マーケティング 2011/02/23 10:53
2011年02月22日(火)
SEOの各情報を手軽にチェック - Firefoxアドオン「SeoQuake SEO extension」
ソフト 2011/02/22 14:44
Chrome 11開発版登場、新クロスサイトスクリプティング監査機能
開発/エンジニア 2011/02/22 12:39
2011年02月21日(月)
Google、スマートフォン向けプレイス検索で営業中の店舗を検索可能に
マーケティング 2011/02/21 17:43
2011年02月18日(金)
仕事に役立つ活用ワザが満載『グーグルマップ Googleマップ 完全活用術』
ブック 2011/02/18 12:32
「Chrome 10」ベータ版公開、V8エンジンがCrankshaft搭載に
開発/エンジニア 2011/02/18 11:31
2011年02月17日(木)
はやりのJavaScript実装法「フィーチャーディテクション」は万能ではない?
開発/エンジニア 2011/02/17 17:48
いらない検索結果は表示しないGoogle Chromeエクステンション登場
マーケティング 2011/02/17 17:29
Googleもコンテンツ課金サービス発表、柔軟性でAppleに対抗
マーケティング 2011/02/17 09:32
2011年02月15日(火)
そういえば年末年始感って薄かった? - Google先生が見たニッポンの12月
マーケティング 2011/02/15 16:41
2011年02月14日(月)
イマドキのIDE事情 第100回 GWTもビジュアル開発! 無償化されたGWT Designerを使ってみよう
開発/エンジニア 2011/02/14 09:24
2011年02月11日(金)
Google、2ステップ認証でサインイン・セキュリティを強化
マーケティング 2011/02/11 11:55
2011年02月10日(木)
Google、Android 2.3.3をリリース - NFCでの双方向通信やP2Pモードに対応
Android 2011/02/10 21:55
バレンタインに備えてチェック! Googleで人気のチョコレートのレシピは?
マーケティング 2011/02/10 16:41
2011年02月09日(水)
iOSアプリ版「Google Translate」公開、音声入力ですばやく翻訳
iPhone 2011/02/09 12:09
2011年02月04日(金)
Chrome 9登場、画像フォーマットWebP初対応
開発/エンジニア 2011/02/04 18:13
おみせメモのオススメ機能、Google.co.jpの検索結果にも表示
マーケティング 2011/02/04 15:42
2011年02月03日(木)
満を持して「Android 3.0 Honeycomb」登場、iPadの独走阻めるか?
Android 2011/02/03 17:11
Android版Google Latitudeでチェックインが可能に、自動機能も
マーケティング 2011/02/03 13:40
MoMAなど、Googleストリートビューで世界の17美術館の絵画が鑑賞可能に
マーケティング 2011/02/03 12:37
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