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お知らせ

「Google」のニュースまとめ-2011年2月

Googleにまつわる多彩な情報をここで。最新ニュースや、Googleの各種サービス活用方法などを紹介。

2011年02月28日(月)

Top

Google出資のベンチャーは、次世代の電力変換技術が特徴

企業動向 2011/02/28 18:17

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Googleのレシピ検索が機能追加 - 食材・カロリーで絞り込み可能に

マーケティング 2011/02/28 17:14

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3次元モデリングのノウハウを解説『Google SketchUpモデリングガイド』

ブック 2011/02/28 13:39

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シンプルだけでは物足りない!? Chromeを快適にする7つのエクステンション

開発/エンジニア 2011/02/28 08:30

2011年02月25日(金)

Top

見えないChromeアプリを実現する機能 - Google発表

開発/エンジニア 2011/02/25 17:37

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Gmailをより使いやすく - Chromeエクステンション「Google Mail Checker Plus」

ソフト 2011/02/25 16:21

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超高効率電力変換モジュール開発ベンチャーにGoogleが2,000万ドル出資

企業動向 2011/02/25 08:30

2011年02月23日(水)

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Android 3.0 "Honeycomb" SDKの最終版が提供開始、24日に対応製品登場

Android 2011/02/23 19:48

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あの人は無事? GoogleがNZ地震の被災者情報を共有するツールを提供

マーケティング 2011/02/23 11:17

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Chromeでネイティブコード実行、JavaScriptレベルの移植性と安全性に到達

開発/エンジニア 2011/02/23 10:58

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Android勝利の要因は"エコシステム" - Eric Shmidtが語るGoogleのビジネス

マーケティング 2011/02/23 10:53

2011年02月22日(火)

Top

SEOの各情報を手軽にチェック - Firefoxアドオン「SeoQuake SEO extension」

ソフト 2011/02/22 14:44

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Chrome 11開発版登場、新クロスサイトスクリプティング監査機能

開発/エンジニア 2011/02/22 12:39

2011年02月21日(月)

Top

Google、スマートフォン向けプレイス検索で営業中の店舗を検索可能に

マーケティング 2011/02/21 17:43

2011年02月18日(金)

Top

仕事に役立つ活用ワザが満載『グーグルマップ Googleマップ 完全活用術』

ブック 2011/02/18 12:32

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「Chrome 10」ベータ版公開、V8エンジンがCrankshaft搭載に

開発/エンジニア 2011/02/18 11:31

2011年02月17日(木)

Top

はやりのJavaScript実装法「フィーチャーディテクション」は万能ではない?

開発/エンジニア 2011/02/17 17:48

Top

いらない検索結果は表示しないGoogle Chromeエクステンション登場

マーケティング 2011/02/17 17:29

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Googleもコンテンツ課金サービス発表、柔軟性でAppleに対抗

マーケティング 2011/02/17 09:32

2011年02月15日(火)

Top

そういえば年末年始感って薄かった? - Google先生が見たニッポンの12月

マーケティング 2011/02/15 16:41

2011年02月14日(月)

Top

イマドキのIDE事情 第100回 GWTもビジュアル開発! 無償化されたGWT Designerを使ってみよう

開発/エンジニア 2011/02/14 09:24

2011年02月11日(金)

Top

Google、2ステップ認証でサインイン・セキュリティを強化

マーケティング 2011/02/11 11:55

2011年02月10日(木)

Top

Google、Android 2.3.3をリリース - NFCでの双方向通信やP2Pモードに対応

Android 2011/02/10 21:55

Top

バレンタインに備えてチェック! Googleで人気のチョコレートのレシピは?

マーケティング 2011/02/10 16:41

2011年02月09日(水)

Top

iOSアプリ版「Google Translate」公開、音声入力ですばやく翻訳

iPhone 2011/02/09 12:09

2011年02月04日(金)

Top

Chrome 9登場、画像フォーマットWebP初対応

開発/エンジニア 2011/02/04 18:13

Top

おみせメモのオススメ機能、Google.co.jpの検索結果にも表示

マーケティング 2011/02/04 15:42

2011年02月03日(木)

Top

満を持して「Android 3.0 Honeycomb」登場、iPadの独走阻めるか?

Android 2011/02/03 17:11

Top

Android版Google Latitudeでチェックインが可能に、自動機能も

マーケティング 2011/02/03 13:40

Top

MoMAなど、Googleストリートビューで世界の17美術館の絵画が鑑賞可能に

マーケティング 2011/02/03 12:37

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開発/エンジニア 2020/03/05 07:22

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次世代コンピューティング時代の要となるマイクロディスプレイ

組み込み 2020/03/05 07:00

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ソフトバンク、「Pixel 3」「Pixel 4」シリーズをアップデート

携帯キャリア 2020/03/04 20:14

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シリーズ屈指の人気を誇る『悪魔城ドラキュラX　月下の夜想曲』がモバイルゲームとなって復活！

アニメ 2020/03/04 19:15

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Yahoo!が0.5%程まで減少 - 2月モバイル検索エンジンシェア

開発/エンジニア 2020/03/04 13:22

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企業動向 2020/03/04 11:39

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