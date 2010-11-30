「Google」のニュースまとめ-2010年11月
2010年11月30日(火)
スマートフォン利用者はプラットフォームに固執せず - ただしiPhoneは別!?
ガジェット 2010/11/30 23:18
Google Earth 6がリリース - ストリートビューが完全統合
マーケティング 2010/11/30 17:02
「Google Earth 6」ベータ版公開 - Street View統合、3Dツリー追加
ソフト 2010/11/30 08:19
2010年11月29日(月)
今日のDoodleは? - 「Doodle 4 Google 2010」のグランプリ作品が決定
マーケティング 2010/11/29 14:17
2010年11月28日(日)
みんな、ムーンウォークの練習中? - Google先生が見たニッポンの10月
マーケティング 2010/11/28 08:00
2010年11月25日(木)
次期Android「Gingerbread」の情報を整理する
Android 2010/11/25 22:31
2010年11月22日(月)
グーグルが"もっとGoogle"キャンペーンを開始、トップページも変更
マーケティング 2010/11/22 17:07
広告インプレッションシェアでiOSとAndroidが同率首位 - Androidが急成長
Android 2010/11/22 15:55
ソニーとグーグル、2つの世界企業を支えた男のビジネス戦記 - 新潮社
ブック 2010/11/22 12:17
2010年11月19日(金)
Google Apps、60以上のサービスが利用可能に - Voiceは米国のみ提供
マーケティング 2010/11/19 15:49
Google Earth、3D表示できる地域に仙台・横浜・さいたまを追加
マーケティング 2010/11/19 12:51
2010年11月18日(木)
GoogleオフィシャルChromeエクステンション - カレンダ、クリップ、YouTube
マーケティング 2010/11/18 17:19
Google日本語入力のベータ版がアップデート - 顔文字辞書などが追加
マーケティング 2010/11/18 11:25
モバイル版Google Docsでドキュメント編集が可能に
マーケティング 2010/11/18 07:38
2010年11月17日(水)
審査基準論争を巻き起こした「Google Voice」、ついにApp Store登録
マーケティング 2010/11/17 12:33
2010年11月16日(火)
Google、検索時に個人の嗜好に合った店・場所を表示する「おみせメモ」公開
マーケティング 2010/11/16 19:57
インド・中国への羅針盤 第9回 通信規制で火花を散らす米印とオバマ大統領の憂鬱
企業動向 2010/11/16 12:00
2010年11月12日(金)
服毒時の問合せ先もすぐ発見! - Google、13カ国で緊急連絡先表示機能を追加
マーケティング 2010/11/12 16:25
2010年11月11日(木)
Googleマップの日本地図がリニューアル、駅関連の表示など変更
マーケティング 2010/11/11 17:59
2010年11月10日(水)
検索効率化を進めるGoogle、今度はインスタントプレビュー
マーケティング 2010/11/10 09:11
2010年11月09日(火)
Chrome 9開発版登場
開発/エンジニア 2010/11/09 18:52
新たな検索手法!選択テキストをドラッグして使い分け - Chromeエクステンション「Drag N Go」
ソフト 2010/11/09 17:47
2010年11月08日(月)
YouTube、JAL・JTBと共同で旅行の特設チャンネル - 羽田空港国際化に対応
マーケティング 2010/11/08 19:21
Google、iPhone/Android端末向けGoogle Instantのベータ版を発表
マーケティング 2010/11/08 18:48
Google、AdWords Editorの最新版「8.5」をリリース
マーケティング 2010/11/08 18:09
GoogleがFacebookによるGmailデータの自動インポートをブロック、対立激化
マーケティング 2010/11/08 15:07
ページ読み込みを2倍高速化するApacheモジュール登場
情報システム 2010/11/08 08:30
2010年11月05日(金)
Google、日本語入力の開発版をアップデート
マーケティング 2010/11/05 16:31
「Google Instant」のAndroid/iPhone版が登場
Android 2010/11/05 08:25
ブラウザ「Chrome」、ベータ版にPDFビューワ統合
ソフト 2010/11/05 05:08
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