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「Google」のニュースまとめ-2010年11月

Googleにまつわる多彩な情報をここで。最新ニュースや、Googleの各種サービス活用方法などを紹介。

2010年11月30日(火)

Top

スマートフォン利用者はプラットフォームに固執せず - ただしiPhoneは別!?

ガジェット 2010/11/30 23:18

Top

Google Earth 6がリリース - ストリートビューが完全統合

マーケティング 2010/11/30 17:02

Top

「Google Earth 6」ベータ版公開 - Street View統合、3Dツリー追加

ソフト 2010/11/30 08:19

2010年11月29日(月)

Top

今日のDoodleは? - 「Doodle 4 Google 2010」のグランプリ作品が決定

マーケティング 2010/11/29 14:17

2010年11月28日(日)

Top

みんな、ムーンウォークの練習中? - Google先生が見たニッポンの10月

マーケティング 2010/11/28 08:00

2010年11月25日(木)

Top

次期Android「Gingerbread」の情報を整理する

Android 2010/11/25 22:31

2010年11月22日(月)

Top

グーグルが"もっとGoogle"キャンペーンを開始、トップページも変更

マーケティング 2010/11/22 17:07

Top

広告インプレッションシェアでiOSとAndroidが同率首位 - Androidが急成長

Android 2010/11/22 15:55

Top

ソニーとグーグル、2つの世界企業を支えた男のビジネス戦記 - 新潮社

ブック 2010/11/22 12:17

2010年11月19日(金)

Top

Google Apps、60以上のサービスが利用可能に - Voiceは米国のみ提供

マーケティング 2010/11/19 15:49

Top

Google Earth、3D表示できる地域に仙台・横浜・さいたまを追加

マーケティング 2010/11/19 12:51

2010年11月18日(木)

Top

GoogleオフィシャルChromeエクステンション - カレンダ、クリップ、YouTube

マーケティング 2010/11/18 17:19

Top

Google日本語入力のベータ版がアップデート - 顔文字辞書などが追加

マーケティング 2010/11/18 11:25

Top

モバイル版Google Docsでドキュメント編集が可能に

マーケティング 2010/11/18 07:38

2010年11月17日(水)

Top

審査基準論争を巻き起こした「Google Voice」、ついにApp Store登録

マーケティング 2010/11/17 12:33

2010年11月16日(火)

Top

Google、検索時に個人の嗜好に合った店・場所を表示する「おみせメモ」公開

マーケティング 2010/11/16 19:57

Top

インド・中国への羅針盤 第9回 通信規制で火花を散らす米印とオバマ大統領の憂鬱

企業動向 2010/11/16 12:00

2010年11月12日(金)

Top

服毒時の問合せ先もすぐ発見! - Google、13カ国で緊急連絡先表示機能を追加

マーケティング 2010/11/12 16:25

2010年11月11日(木)

Top

Googleマップの日本地図がリニューアル、駅関連の表示など変更

マーケティング 2010/11/11 17:59

2010年11月10日(水)

Top

検索効率化を進めるGoogle、今度はインスタントプレビュー

マーケティング 2010/11/10 09:11

2010年11月09日(火)

Top

Chrome 9開発版登場

開発/エンジニア 2010/11/09 18:52

Top

新たな検索手法!選択テキストをドラッグして使い分け - Chromeエクステンション「Drag N Go」

ソフト 2010/11/09 17:47

2010年11月08日(月)

Top

YouTube、JAL・JTBと共同で旅行の特設チャンネル - 羽田空港国際化に対応

マーケティング 2010/11/08 19:21

Top

Google、iPhone/Android端末向けGoogle Instantのベータ版を発表

マーケティング 2010/11/08 18:48

Top

Google、AdWords Editorの最新版「8.5」をリリース

マーケティング 2010/11/08 18:09

Top

GoogleがFacebookによるGmailデータの自動インポートをブロック、対立激化

マーケティング 2010/11/08 15:07

Top

ページ読み込みを2倍高速化するApacheモジュール登場

情報システム 2010/11/08 08:30

2010年11月05日(金)

Top

Google、日本語入力の開発版をアップデート

マーケティング 2010/11/05 16:31

Top

「Google Instant」のAndroid/iPhone版が登場

Android 2010/11/05 08:25

Top

ブラウザ「Chrome」、ベータ版にPDFビューワ統合

ソフト 2010/11/05 05:08

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スパコン/HPC 2020/03/05 08:00

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Baiduが増加 - 2月タブレット検索エンジンシェア

開発/エンジニア 2020/03/05 07:22

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次世代コンピューティング時代の要となるマイクロディスプレイ

組み込み 2020/03/05 07:00

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ソフトバンク、「Pixel 3」「Pixel 4」シリーズをアップデート

携帯キャリア 2020/03/04 20:14

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シリーズ屈指の人気を誇る『悪魔城ドラキュラX　月下の夜想曲』がモバイルゲームとなって復活！

アニメ 2020/03/04 19:15

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Yahoo!が0.5%程まで減少 - 2月モバイル検索エンジンシェア

開発/エンジニア 2020/03/04 13:22

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就職したい企業・業種ランキング、Googleは第3位 - 第1位は？

企業動向 2020/03/04 11:39

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「Google I/O 2020」通常開催中止、オンライン開催など代替策を検討

開発/エンジニア 2020/03/04 08:53

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ApacheとIIS減少で世代交代進む - 3月Webサーバシェア

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NTT-AT、RPAツール「WinActor」強化 - 画面上の文字を読取

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