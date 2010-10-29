「Google」のニュースまとめ-2010年10月
2010年10月29日(金)
アプリ開発もエンタメ気分で楽しもう! - Adobe MAX 2010
ものづくり 2010/10/29 17:05
2010年10月28日(木)
Google検索、「プレイス」でスマートにローカル情報を提供
マーケティング 2010/10/28 13:08
Google、日本でも価格比較サービス「Google ショッピング」を開始
マーケティング 2010/10/28 11:46
米連邦取引委員会、GoogleのWi-Fi通信傍受問題の調査を終了
マーケティング 2010/10/28 08:36
2010年10月27日(水)
Google、広告主/代理店向けディスプレイ広告に関するキャンペーンを開始
マーケティング 2010/10/27 20:59
GoogleのITA買収は一線を越える - トラベル企業が懸念示す
マーケティング 2010/10/27 13:58
米Google、地域情報に特化した広告サービス「Google Boost」リリース
マーケティング 2010/10/27 09:00
2010年10月26日(火)
身を守るためにブラウザセキュリティの癖をつける
セキュリティ 2010/10/26 08:30
2010年10月22日(金)
Chromeに独自のWikipediaブラウザ「Wikipedia Companion」
ソフト 2010/10/22 16:32
2010年10月21日(木)
Chrome 7安定版登場、1ヶ月半で6から7へアップグレード
開発/エンジニア 2010/10/21 17:04
死海文書がオンラインで無償公開へ、Google翻訳と検索への対応も
ブック 2010/10/21 16:11
2010年10月20日(水)
Android 3.0 "Gingerbread"のリーク情報が登場、2011第1四半期に登場か
Android 2010/10/20 18:57
グーグル、Google Analyticsのステータスを確認できるダッシュボード公開
マーケティング 2010/10/20 17:13
グーグル、検索結果ページに位置情報設定機能を追加
マーケティング 2010/10/20 16:47
楽天、ヤフーとGoogleの提携に係る申告書を公正取引委員会へ提出
マーケティング 2010/10/20 11:48
グーグル、YouTubeで「COP10」専用チャンネルを公開
企業動向 2010/10/20 09:00
2010年10月18日(月)
HDビデオ電話「Umi TelePresence」でリビングルーム攻略に乗り出すCisco
企業動向 2010/10/18 17:05
個性豊かな生き物たちがずらり!「Doodle 4 Google」の一般投票が開催中
マーケティング 2010/10/18 11:41
2010年10月16日(土)
10/8～10/14の経営chランキング - Googleが"ロボット自動車"に込めた理念
企業動向 2010/10/16 12:26
2010年10月15日(金)
美少女に萌えながらGoogle活用術を習得! 『[超解]ググるたん』
ブック 2010/10/15 18:09
Google7-9月期は純利益32%増 - ディスプレイ広告やモバイルが成長
マーケティング 2010/10/15 09:00
2010年10月14日(木)
Chrome 8開発版登場、クラウド印刷
開発/エンジニア 2010/10/14 16:27
2010年10月13日(水)
ソニー、「Google TV」プラットフォーム採用の「Internet TV」を米国で発売
スマホとデジタル家電 2010/10/13 17:11
2010年10月12日(火)
Chrome 7ベータ版登場
開発/エンジニア 2010/10/12 10:27
2010年10月11日(月)
Google、次のターゲットは交通問題、ロボット自動車技術を開発
企業動向 2010/10/11 07:06
2010年10月08日(金)
Googleのロゴがジョン・レノン生誕70年記念の動画に! 10月8・9日限定
マーケティング 2010/10/08 15:50
「ピクセルメーター 1.6.2」、Google新画像フォーマット「WebP」に対応
ものづくり 2010/10/08 14:09
米Amazon.comがAndroidユーザー向けのアプリストアを開設か - 米報道
ガジェット 2010/10/08 12:11
Chrome 7のアドレスバーでGoogle Instantを使う方法
マーケティング 2010/10/08 10:29
グーグル、10周年を迎えるAdwordsのオークション/スコアの仕組みを説明
マーケティング 2010/10/08 08:00
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業務システム 2020/03/04 07:17