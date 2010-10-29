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お知らせ

「Google」のニュースまとめ-2010年10月

Googleにまつわる多彩な情報をここで。最新ニュースや、Googleの各種サービス活用方法などを紹介。

2010年10月29日(金)

Top

アプリ開発もエンタメ気分で楽しもう! - Adobe MAX 2010

ものづくり 2010/10/29 17:05

2010年10月28日(木)

Top

Google検索、「プレイス」でスマートにローカル情報を提供

マーケティング 2010/10/28 13:08

Top

Google、日本でも価格比較サービス「Google ショッピング」を開始

マーケティング 2010/10/28 11:46

Top

米連邦取引委員会、GoogleのWi-Fi通信傍受問題の調査を終了

マーケティング 2010/10/28 08:36

2010年10月27日(水)

Top

Google、広告主/代理店向けディスプレイ広告に関するキャンペーンを開始

マーケティング 2010/10/27 20:59

Top

GoogleのITA買収は一線を越える - トラベル企業が懸念示す

マーケティング 2010/10/27 13:58

Top

米Google、地域情報に特化した広告サービス「Google Boost」リリース

マーケティング 2010/10/27 09:00

2010年10月26日(火)

Top

身を守るためにブラウザセキュリティの癖をつける

セキュリティ 2010/10/26 08:30

2010年10月22日(金)

Top

Chromeに独自のWikipediaブラウザ「Wikipedia Companion」

ソフト 2010/10/22 16:32

2010年10月21日(木)

Top

Chrome 7安定版登場、1ヶ月半で6から7へアップグレード

開発/エンジニア 2010/10/21 17:04

No image

死海文書がオンラインで無償公開へ、Google翻訳と検索への対応も

ブック 2010/10/21 16:11

2010年10月20日(水)

Top

Android 3.0 "Gingerbread"のリーク情報が登場、2011第1四半期に登場か

Android 2010/10/20 18:57

Top

グーグル、Google Analyticsのステータスを確認できるダッシュボード公開

マーケティング 2010/10/20 17:13

Top

グーグル、検索結果ページに位置情報設定機能を追加

マーケティング 2010/10/20 16:47

Top

楽天、ヤフーとGoogleの提携に係る申告書を公正取引委員会へ提出

マーケティング 2010/10/20 11:48

Top

グーグル、YouTubeで「COP10」専用チャンネルを公開

企業動向 2010/10/20 09:00

2010年10月18日(月)

Top

HDビデオ電話「Umi TelePresence」でリビングルーム攻略に乗り出すCisco

企業動向 2010/10/18 17:05

Top

個性豊かな生き物たちがずらり!「Doodle 4 Google」の一般投票が開催中

マーケティング 2010/10/18 11:41

2010年10月16日(土)

Top

10/8～10/14の経営chランキング - Googleが"ロボット自動車"に込めた理念

企業動向 2010/10/16 12:26

2010年10月15日(金)

Top

美少女に萌えながらGoogle活用術を習得! 『[超解]ググるたん』

ブック 2010/10/15 18:09

Top

Google7-9月期は純利益32%増 - ディスプレイ広告やモバイルが成長

マーケティング 2010/10/15 09:00

2010年10月14日(木)

Top

Chrome 8開発版登場、クラウド印刷

開発/エンジニア 2010/10/14 16:27

2010年10月13日(水)

Top

ソニー、「Google TV」プラットフォーム採用の「Internet TV」を米国で発売

スマホとデジタル家電 2010/10/13 17:11

2010年10月12日(火)

Top

Chrome 7ベータ版登場

開発/エンジニア 2010/10/12 10:27

2010年10月11日(月)

Top

Google、次のターゲットは交通問題、ロボット自動車技術を開発

企業動向 2010/10/11 07:06

2010年10月08日(金)

Top

Googleのロゴがジョン・レノン生誕70年記念の動画に! 10月8・9日限定

マーケティング 2010/10/08 15:50

Top

「ピクセルメーター 1.6.2」、Google新画像フォーマット「WebP」に対応

ものづくり 2010/10/08 14:09

Top

米Amazon.comがAndroidユーザー向けのアプリストアを開設か - 米報道

ガジェット 2010/10/08 12:11

Top

Chrome 7のアドレスバーでGoogle Instantを使う方法

マーケティング 2010/10/08 10:29

Top

グーグル、10周年を迎えるAdwordsのオークション/スコアの仕組みを説明

マーケティング 2010/10/08 08:00

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量子コンピュータで何ができるのか？ - 見えてきたその活用方法

スパコン/HPC 2020/03/05 08:00

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Baiduが増加 - 2月タブレット検索エンジンシェア

開発/エンジニア 2020/03/05 07:22

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次世代コンピューティング時代の要となるマイクロディスプレイ

組み込み 2020/03/05 07:00

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ソフトバンク、「Pixel 3」「Pixel 4」シリーズをアップデート

携帯キャリア 2020/03/04 20:14

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シリーズ屈指の人気を誇る『悪魔城ドラキュラX　月下の夜想曲』がモバイルゲームとなって復活！

アニメ 2020/03/04 19:15

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Yahoo!が0.5%程まで減少 - 2月モバイル検索エンジンシェア

開発/エンジニア 2020/03/04 13:22

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就職したい企業・業種ランキング、Googleは第3位 - 第1位は？

企業動向 2020/03/04 11:39

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「Google I/O 2020」通常開催中止、オンライン開催など代替策を検討

開発/エンジニア 2020/03/04 08:53

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ApacheとIIS減少で世代交代進む - 3月Webサーバシェア

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