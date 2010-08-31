「Google」のニュースまとめ-2010年8月
2010年08月31日(火)
Chrome 7、ネイティブコード機能登場
開発/エンジニア 2010/08/31 16:22
素顔のままでいいですか? 夏。 - Google先生が見たニッポンの7月
マーケティング 2010/08/31 07:00
2010年08月30日(月)
YouTubeでMLB全試合のフル視聴が可能に - 試合終了後36時間以内に
マーケティング 2010/08/30 17:31
2010年08月27日(金)
ウィジェットでいつでも手軽にGoogle翻訳 - Operaウィジェット「Google Translator」
ソフト 2010/08/27 18:46
FirefoxとChromeでサイト検索を素早く実施する方法
マーケティング 2010/08/27 15:44
Googleリアルタイム検索が独立、場所指定やスレッド表示など新機能も
マーケティング 2010/08/27 12:13
2010年08月26日(木)
Googleの使い方で仕事はもっと効率的に! 『たった3秒のグーグル術』
ブック 2010/08/26 12:50
Gmailが電話に進化 - Googleが米国で「Call phone」開始
マーケティング 2010/08/26 06:15
2010年08月25日(水)
有料Androidアプリの不正コピー対策破られる - Googleすぐに反論
マーケティング 2010/08/25 10:50
2010年08月24日(火)
すべての場所には情報がある - Googleプレイス、渋谷でキャンペーン開始
マーケティング 2010/08/24 15:49
iPhone用「Google Mobile」アプリがプッシュ通知に対応
iPhone 2010/08/24 10:36
エンタープライズ0.2 - 進化を邪魔する社長たち - 第76回 グーグル提携の前に霞む"国民の生活が一番"と「ヤフー対策0.2」
企業動向 2010/08/24 07:30
2010年08月23日(月)
Google検索、ひとつのサイトからより多くのページを表示するよう変更
マーケティング 2010/08/23 16:02
8/13～8/19の経営chランキング - "クラウドと日本の競争力"の今後に要注目
企業動向 2010/08/23 15:18
2010年08月21日(土)
開発者向けアンロック版「Nexus One」、発売から2週間で品切れに
Android 2010/08/21 12:05
2010年08月20日(金)
Chrome OSタブレットが11月26日に米国で販売開始か - 米報道
ガジェット 2010/08/20 15:54
Google「Chrome Web Store」の開発者向けプレビュー開始
開発/エンジニア 2010/08/20 11:17
コンテンツ流通戦略のゆくえ──『アップル vs アマゾン vs グーグル』
ブック 2010/08/20 07:00
2010年08月19日(木)
GmailとGoogleドキュメントをまとめて検索! Gmailに「Apps Search」登場
マーケティング 2010/08/19 17:10
Google、iPad用Gmailに"スタックカード"インターフェイス
マーケティング 2010/08/19 11:06
2010年08月18日(水)
Google Calendar同期ツール「Google Calendar Sync」がOutlook 2010に対応
マーケティング 2010/08/18 18:01
HTML5Rocks v2登場
開発/エンジニア 2010/08/18 16:11
PayPal、Androidでの決済代行に向けGoogleと交渉中か - 米報道
スマホとデジタル家電 2010/08/18 13:30
シリコンバレー101 第379回 OracleのGoogle提訴、前進を選ぶならAndroidとChrome OSの融合も
マーケティング 2010/08/18 09:00
2010年08月17日(火)
ブラウザをコマンドラインで使いこなす魔法の箱「gleeBox」
ソフト 2010/08/17 04:00
2010年08月16日(月)
Google日本語入力がアップデート - ローマ字スペルチェックなどを更新
マーケティング 2010/08/16 11:52
2010年08月13日(金)
米OracleがGoogleを提訴、AndroidのJava実装が知的所有権を侵害
企業動向 2010/08/13 12:25
Android携帯がパソコンのChromeブラウザと連係、音声操作機能も登場
Android 2010/08/13 10:00
2010年08月12日(木)
Googleエンジニア、BSDCanで最新技術を学ぶ
開発/エンジニア 2010/08/12 17:31
サムネイルが大きく見やすく! Google画像検索がリニューアル
マーケティング 2010/08/12 17:28
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