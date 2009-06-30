「Google」のニュースまとめ-2009年6月
2009年06月30日(火)
マスコミと市民記者がYouTubeをより活用するための新サービス - 米Google
マーケティング 2009/06/30 17:26
2009年06月29日(月)
やはり気になりました「ETC」「定額給付金」 - 2009年上半期のGoogle検索
マーケティング 2009/06/29 21:07
Google、マイケル・ジャクソン検索殺到で"攻撃"と勘違いも
マーケティング 2009/06/29 18:16
Android端末日本発売を前に、Googleが国内Androidアプリ市場活性化策を説明
開発/エンジニア 2009/06/29 13:35
メディアの革命 第31回 「新聞社の未来」は「ジャーナリズムの未来」ではない?
マーケティング 2009/06/29 10:30
中小企業で使う『Google Apps』 第15回 Gmail編 Vol.2 - 他のメールアカウントで送受信するための応用設定
マーケティング 2009/06/29 08:00
2009年06月25日(木)
米Google、携帯向けの『AdSense for Mobile Applications』ベータ版
マーケティング 2009/06/25 18:16
Gmailのファイル添付がドラッグ&ドロップで劇的に楽になる - Firefoxアドオン「dragdropupload」
ソフト 2009/06/25 15:16
HTC、Android携帯『HTC Hero』発表 - 新機能HTC Sense/Flash 10対応
Android 2009/06/25 07:00
2009年06月24日(水)
検索エンジン「Bing」投入で広告クリック数が増加 - 2週間で13%上昇
マーケティング 2009/06/24 17:51
これであなたも"Gmail忍者"に! - Gmailユーザが知っておきたいTips集公開
マーケティング 2009/06/24 14:33
Google Maps APIが国内のルート案内に対応! わずかなコードでルート案内が
開発/エンジニア 2009/06/24 10:00
2009年06月23日(火)
年内登場予定の米MotorolaのAndroid携帯、処理スピードが肝
ガジェット 2009/06/23 14:34
2009年06月22日(月)
米T-Mobile、Android携帯第2弾「myTouch 3G」を7月リリース
ガジェット 2009/06/22 21:36
米Google、新型広告システム「Product Ads」のテスト運用を開始
マーケティング 2009/06/22 18:38
2009年06月19日(金)
中国政府、今度はGoogleに海外サイトへの接続停止を要求か - 現地報道
マーケティング 2009/06/19 23:22
リアルタイム検索エンジン『Collecta』 - 数秒前更新の記事も検索結果に
マーケティング 2009/06/19 18:14
「Googleブック検索」に新機能 - ブログ埋め込みやテキスト表示など
マーケティング 2009/06/19 17:41
中国政府、Googleを「ポルノばら撒きに荷担」と非難
マーケティング 2009/06/19 15:34
2009年06月18日(木)
ビジネスイベントをGoogleカレンダーに設置するガジェットの提供開始
SOHO/SMB 2009/06/18 18:19
Googleカレンダーにイベント情報を設置するガジェットの提供開始
ソフト 2009/06/18 18:02
Google Apps Syncの導入にご用心 - MSがOutlookでの不具合と回避策
マーケティング 2009/06/18 12:00
Bing、公開3週目もシェア拡大でGoogle創設者が珍しく関心? - 米comScore
マーケティング 2009/06/18 10:44
2009年06月17日(水)
Googleサービスのヘルプをページ移動せず閲覧可能なFirefoxアドオンが公開
ソフト 2009/06/17 23:09
Google、GmailのHTTPS暗号化通信をデフォルトへ - 専門家らの指摘受け
マーケティング 2009/06/17 20:11
2009年06月15日(月)
検索には改良の余地、新検索エンジン登場はその証明 - メイヤーGoogle副社長
マーケティング 2009/06/15 16:40
Google、Twitter等のマイクロブログ検索サービスを提供か
マーケティング 2009/06/15 13:04
メディアの革命 第30回 米公聴会でGoogleメイヤー副社長「新聞は広告モデルでの生き残り模索を」
マーケティング 2009/06/15 09:38
オール・アバウト・Google Chrome - Google Developer Dayセッションレポート
開発/エンジニア 2009/06/15 09:00
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ソフトバンク、「Pixel 3」「Pixel 4」シリーズをアップデート
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Yahoo!が0.5%程まで減少 - 2月モバイル検索エンジンシェア
開発/エンジニア 2020/03/04 13:22
就職したい企業・業種ランキング、Googleは第3位 - 第1位は？
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ApacheとIIS減少で世代交代進む - 3月Webサーバシェア
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PostgreSQLとMongoBD増加 - 3月データベース人気ランキング
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シスコがクラウドネイティブなセキュリティプラットフォーム発表
セキュリティ 2020/03/03 14:57
ネットスコープ、クラウドベースのゼロトラスト製品を発表
セキュリティ 2020/03/03 13:10