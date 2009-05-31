「Google」のニュースまとめ-2009年5月
2009年05月31日(日)
コミュニケーションの垣根を取り払う - 次世代コラボツール『Google Wave』
マーケティング 2009/05/31 16:01
2009年05月29日(金)
Google Chromeの最新デベロッパプレビューが公開 - VIDEOタグをサポート
ソフト 2009/05/29 13:43
中小企業で使う『Google Apps』 第9回 Googleトーク編 Vol.1 - 基礎のキソ
マーケティング 2009/05/29 08:00
『Google Web Elements』でGoogleサービスのページ埋め込みがより簡単に
マーケティング 2009/05/29 07:00
2009年05月28日(木)
タイム・ワーナー、AOLをスピンオフへ
企業動向 2009/05/28 23:44
2009年05月27日(水)
Google Readerにデスクトップガジェット版が登場 - Google
マーケティング 2009/05/27 15:12
Google Chrome、ビッグアプリでもスケールする秘密
開発/エンジニア 2009/05/27 13:46
2009年05月26日(火)
Googleマップ、ルート検索で"別のおすすめルート"も表示可能に
マーケティング 2009/05/26 19:56
中小企業で使う『Google Apps』 第8回 Googleサイト編 Vol.1 - 基礎のキソ
マーケティング 2009/05/26 11:00
ユーザに最適なWeb環境を - グーグル及川氏が語るChrome 2.0が目指すもの
開発/エンジニア 2009/05/26 08:30
2009年05月25日(月)
G1向け「Android 1.5」がGoogleのサイトで公開
ソフト 2009/05/25 21:40
検索ボックスでページ内検索&キーワードハイライト - Firefoxアドオン「SearchBox Companion」
ソフト 2009/05/25 12:21
2009年05月22日(金)
Where 2.0 - Google「Maps Data API」リリース、Geowebの拡大から進化へ
マーケティング 2009/05/22 15:44
Google Docs、Gmail、YouTubeのベース技術Guice 2登場
開発/エンジニア 2009/05/22 14:15
Google「Chrome 2」リリース - V8のアップデートで30%高速化
ソフト 2009/05/22 09:04
中小企業で使う『Google Apps』 第7回 Googleフォーム編 Vol.1 - 基礎のキソ
マーケティング 2009/05/22 08:00
2009年05月21日(木)
国内ユーザーも世界と同時に体験して - 日本初のAndroid携帯を出すHTC
携帯キャリア 2009/05/21 09:30
2009年05月19日(火)
中小企業で使う『Google Apps』 第6回 Googleプレゼンテーション編 Vol.1 - 基礎のキソ
マーケティング 2009/05/19 08:00
2009年05月18日(月)
『Google Maps API Premier』日本でも提供開始、イントラネット内利用も
マーケティング 2009/05/18 15:58
メディアの革命 第28回 GoogleのシュミットCEOは「新聞のさらなる自己革新」要請
マーケティング 2009/05/18 10:00
2009年05月15日(金)
中小企業で使う『Google Apps』 第5回 Googleスプレッドシート編 Vol.1 - 基礎のキソ
マーケティング 2009/05/15 12:06
2009年05月14日(木)
「Gmail」に他サービスからのインポート機能追加 - Yahoo!/ Hotmailなど
マーケティング 2009/05/14 17:26
「Google Calendar」でタスク管理が可能に
マーケティング 2009/05/14 13:45
IntelとNokia、オープンソースの携帯電話プロジェクト「oFono」
開発/エンジニア 2009/05/14 08:00
Google検索はどこへ行く? 2年ぶりに検索イベント「Searchology」
マーケティング 2009/05/14 08:00
2009年05月13日(水)
施設を「ストリートビュー」で公開しませんか? - グーグルが新プログラム
マーケティング 2009/05/13 15:21
グーグル、「ストリートビュー」の再撮影・専用ダイヤル設置など発表
マーケティング 2009/05/13 13:05
Googleに「検索ツール」追加 - 検索結果の表示・絞り込みが柔軟に
マーケティング 2009/05/13 06:00
2009年05月12日(火)
シリコンバレー101 第317回 稀少な"ナチュラル・モノポリー"、Googleへの対応に悩む米当局
マーケティング 2009/05/12 15:12
2009年05月11日(月)
中小企業で使う『Google Apps』 第4回 Googleドキュメント編 Vol.1 - 基礎のキソ
マーケティング 2009/05/11 08:00
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