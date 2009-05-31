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お知らせ

「Google」のニュースまとめ-2009年5月

Googleにまつわる多彩な情報をここで。最新ニュースや、Googleの各種サービス活用方法などを紹介。

2009年05月31日(日)

Top

コミュニケーションの垣根を取り払う - 次世代コラボツール『Google Wave』

マーケティング 2009/05/31 16:01

2009年05月29日(金)

Top

Google Chromeの最新デベロッパプレビューが公開 - VIDEOタグをサポート

ソフト 2009/05/29 13:43

Top

中小企業で使う『Google Apps』 第9回 Googleトーク編 Vol.1 - 基礎のキソ

マーケティング 2009/05/29 08:00

Top

『Google Web Elements』でGoogleサービスのページ埋め込みがより簡単に

マーケティング 2009/05/29 07:00

2009年05月28日(木)

Top

タイム・ワーナー、AOLをスピンオフへ

企業動向 2009/05/28 23:44

2009年05月27日(水)

Top

Google Readerにデスクトップガジェット版が登場 - Google

マーケティング 2009/05/27 15:12

Top

Google Chrome、ビッグアプリでもスケールする秘密

開発/エンジニア 2009/05/27 13:46

2009年05月26日(火)

Top

Googleマップ、ルート検索で"別のおすすめルート"も表示可能に

マーケティング 2009/05/26 19:56

Top

中小企業で使う『Google Apps』 第8回 Googleサイト編 Vol.1 - 基礎のキソ

マーケティング 2009/05/26 11:00

Top

ユーザに最適なWeb環境を - グーグル及川氏が語るChrome 2.0が目指すもの

開発/エンジニア 2009/05/26 08:30

2009年05月25日(月)

Top

G1向け「Android 1.5」がGoogleのサイトで公開

ソフト 2009/05/25 21:40

Top

検索ボックスでページ内検索&キーワードハイライト - Firefoxアドオン「SearchBox Companion」

ソフト 2009/05/25 12:21

2009年05月22日(金)

Top

Where 2.0 - Google「Maps Data API」リリース、Geowebの拡大から進化へ

マーケティング 2009/05/22 15:44

Top

Google Docs、Gmail、YouTubeのベース技術Guice 2登場

開発/エンジニア 2009/05/22 14:15

Top

Google「Chrome 2」リリース - V8のアップデートで30%高速化

ソフト 2009/05/22 09:04

Top

中小企業で使う『Google Apps』 第7回 Googleフォーム編 Vol.1 - 基礎のキソ

マーケティング 2009/05/22 08:00

2009年05月21日(木)

Top

国内ユーザーも世界と同時に体験して - 日本初のAndroid携帯を出すHTC

携帯キャリア 2009/05/21 09:30

2009年05月19日(火)

Top

中小企業で使う『Google Apps』 第6回 Googleプレゼンテーション編 Vol.1 - 基礎のキソ

マーケティング 2009/05/19 08:00

2009年05月18日(月)

Top

『Google Maps API Premier』日本でも提供開始、イントラネット内利用も

マーケティング 2009/05/18 15:58

No image

メディアの革命 第28回 GoogleのシュミットCEOは「新聞のさらなる自己革新」要請

マーケティング 2009/05/18 10:00

2009年05月15日(金)

Top

中小企業で使う『Google Apps』 第5回 Googleスプレッドシート編 Vol.1 - 基礎のキソ

マーケティング 2009/05/15 12:06

2009年05月14日(木)

Top

「Gmail」に他サービスからのインポート機能追加 - Yahoo!/ Hotmailなど

マーケティング 2009/05/14 17:26

Top

「Google Calendar」でタスク管理が可能に

マーケティング 2009/05/14 13:45

Top

IntelとNokia、オープンソースの携帯電話プロジェクト「oFono」

開発/エンジニア 2009/05/14 08:00

Top

Google検索はどこへ行く? 2年ぶりに検索イベント「Searchology」

マーケティング 2009/05/14 08:00

2009年05月13日(水)

Top

施設を「ストリートビュー」で公開しませんか? - グーグルが新プログラム

マーケティング 2009/05/13 15:21

Top

グーグル、「ストリートビュー」の再撮影・専用ダイヤル設置など発表

マーケティング 2009/05/13 13:05

Top

Googleに「検索ツール」追加 - 検索結果の表示・絞り込みが柔軟に

マーケティング 2009/05/13 06:00

2009年05月12日(火)

Top

シリコンバレー101 第317回 稀少な"ナチュラル・モノポリー"、Googleへの対応に悩む米当局

マーケティング 2009/05/12 15:12

2009年05月11日(月)

Top

中小企業で使う『Google Apps』 第4回 Googleドキュメント編 Vol.1 - 基礎のキソ

マーケティング 2009/05/11 08:00

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