「Google」のニュースまとめ-2009年4月
2009年04月25日(土)
Android携帯「T-Mobile G1」販売台数が100万を突破、OSシェアでも4位に浮上
ガジェット 2009/04/25 20:55
「Android 1.5」のソースコードが提供開始
Android 2009/04/25 18:26
2009年04月23日(木)
中小企業で使う『Google Apps』 第2回 Gmail編 Vol.1 - 基礎のキソ
マーケティング 2009/04/23 08:00
2009年04月22日(水)
Googleマップを画面いっぱいに表示する - Firefoxアドオン「Full Map」
ソフト 2009/04/22 13:20
Google、Web向け3DグラフィックAPI「O3D」と対応プラグイン公開
開発/エンジニア 2009/04/22 06:44
2009年04月21日(火)
中小企業で使う『Google Apps』 第1回 「Google Apps Premier Edition」に登録しよう
マーケティング 2009/04/21 09:00
Google Chrome、新タブページのサムネールに表示させない設定登場
開発/エンジニア 2009/04/21 08:30
2009年04月17日(金)
YouTubeがSonyらと提携でフルサイズ映画/TV番組の配信準備か - WSJ報道
マーケティング 2009/04/17 19:32
米Googleの1-3月期、成長減速もコスト削減効果で純益8.9%増
企業動向 2009/04/17 09:05
2009年04月16日(木)
「日本の著作権者が大混乱」米Googleブック検索和解案に抗議 - 文藝家協会
マーケティング 2009/04/16 14:18
2009年04月14日(火)
新機能多数、「Android 1.5 SDK」のプレビュー版が公開
ソフト 2009/04/14 18:04
2009年04月13日(月)
グーグルが重視する5つの分野 - 辻野社長が説明
マーケティング 2009/04/13 18:23
メディアの革命 第26回 ネットビジネスの雄・Googleをも脅かす「メディア不況」の波
マーケティング 2009/04/13 10:00
2009年04月12日(日)
Googleツールバーは生活の必須アイテム! Webブラウザを快適に操作
心と身体の健康 2009/04/12 14:02
2009年04月11日(土)
MSとYahoo!、検索広告分野での提携に向け交渉再開か
企業動向 2009/04/11 01:44
2009年04月08日(水)
Googleカレンダーに簡単登録、IE8アクセラレータ「Mextクリッパー」が公開
ソフト 2009/04/08 15:00
iPhone向けGmail/ Calendarアップデート - HTML5やGearsを利用
マーケティング 2009/04/08 09:27
2009年04月07日(火)
Google、位置自動取得による検索カスタマイズを標準サービスに
マーケティング 2009/04/07 12:22
2009年04月06日(月)
Googleが新機能を説明 - マップの地下鉄路線図、YouTubeモバイルの分割再生
スマホアプリ / サービス 2009/04/06 18:13
2009年04月03日(金)
Google Chrome/Firefoxプラグイン開発ツールNixysa登場
開発/エンジニア 2009/04/03 16:27
2009年04月01日(水)
米Google、ベンチャーキャピタル「Google Ventures」を設立
企業動向 2009/04/01 12:34
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