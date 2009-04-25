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お知らせ

「Google」のニュースまとめ-2009年4月

Googleにまつわる多彩な情報をここで。最新ニュースや、Googleの各種サービス活用方法などを紹介。

2009年04月25日(土)

Top

Android携帯「T-Mobile G1」販売台数が100万を突破、OSシェアでも4位に浮上

ガジェット 2009/04/25 20:55

Top

「Android 1.5」のソースコードが提供開始

Android 2009/04/25 18:26

2009年04月23日(木)

Top

中小企業で使う『Google Apps』 第2回 Gmail編 Vol.1 - 基礎のキソ

マーケティング 2009/04/23 08:00

2009年04月22日(水)

Top

Googleマップを画面いっぱいに表示する - Firefoxアドオン「Full Map」

ソフト 2009/04/22 13:20

Top

Google、Web向け3DグラフィックAPI「O3D」と対応プラグイン公開

開発/エンジニア 2009/04/22 06:44

2009年04月21日(火)

Top

中小企業で使う『Google Apps』 第1回 「Google Apps Premier Edition」に登録しよう

マーケティング 2009/04/21 09:00

Top

Google Chrome、新タブページのサムネールに表示させない設定登場

開発/エンジニア 2009/04/21 08:30

2009年04月17日(金)

Top

YouTubeがSonyらと提携でフルサイズ映画/TV番組の配信準備か - WSJ報道

マーケティング 2009/04/17 19:32

No image

米Googleの1-3月期、成長減速もコスト削減効果で純益8.9%増

企業動向 2009/04/17 09:05

2009年04月16日(木)

No image

「日本の著作権者が大混乱」米Googleブック検索和解案に抗議 - 文藝家協会

マーケティング 2009/04/16 14:18

2009年04月14日(火)

Top

新機能多数、「Android 1.5 SDK」のプレビュー版が公開

ソフト 2009/04/14 18:04

2009年04月13日(月)

Top

グーグルが重視する5つの分野 - 辻野社長が説明

マーケティング 2009/04/13 18:23

Top

メディアの革命 第26回 ネットビジネスの雄・Googleをも脅かす「メディア不況」の波

マーケティング 2009/04/13 10:00

2009年04月12日(日)

Top

Googleツールバーは生活の必須アイテム! Webブラウザを快適に操作

心と身体の健康 2009/04/12 14:02

2009年04月11日(土)

Top

MSとYahoo!、検索広告分野での提携に向け交渉再開か

企業動向 2009/04/11 01:44

2009年04月08日(水)

Top

Googleカレンダーに簡単登録、IE8アクセラレータ「Mextクリッパー」が公開

ソフト 2009/04/08 15:00

Top

iPhone向けGmail/ Calendarアップデート - HTML5やGearsを利用

マーケティング 2009/04/08 09:27

2009年04月07日(火)

Top

Google、位置自動取得による検索カスタマイズを標準サービスに

マーケティング 2009/04/07 12:22

2009年04月06日(月)

Top

Googleが新機能を説明 - マップの地下鉄路線図、YouTubeモバイルの分割再生

スマホアプリ / サービス 2009/04/06 18:13

2009年04月03日(金)

Top

Google Chrome/Firefoxプラグイン開発ツールNixysa登場

開発/エンジニア 2009/04/03 16:27

2009年04月01日(水)

No image

米Google、ベンチャーキャピタル「Google Ventures」を設立

企業動向 2009/04/01 12:34

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