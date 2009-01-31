「Google」のニュースまとめ-2009年1月
2009年01月31日(土)
Firefox用Google Toolbar、最新BetaにChromeの新タブ機能
ソフト 2009/01/31 09:48
やはり存在していた! Googleのオンラインストレージ"GDrive"
マーケティング 2009/01/31 07:37
2009年01月29日(木)
ネット接続を正確に測定・診断 - Googleなどが「M-Lab」
マーケティング 2009/01/29 09:46
2009年01月28日(水)
ついにGmailがオフライン対応へ、Gears活用で数日内にも
マーケティング 2009/01/28 20:05
Yahoo!のQ4決算は売上微減も赤字転落、リストラ経費や減損処理が影響
企業動向 2009/01/28 10:39
オバマ大統領にGoogle爆弾直撃 - 犯人はブッシュ時代のITチーム?
マーケティング 2009/01/28 10:03
2009年01月27日(火)
Cアプリを高速化せよ! - 正式リリースされたgoogle-perftoolsを試す
企業IT 2009/01/27 13:00
2009年01月26日(月)
日本企業としての独自性を高める"フェーズ2"へ発進 - グーグル辻野社長
企業動向 2009/01/26 16:09
「透明な存在から"顔の見える"存在に」グーグル日本法人・辻野新社長が会見
マーケティング 2009/01/26 16:05
Google Chrome、インストーラとアップデータの秘密
開発/エンジニア 2009/01/26 09:00
2009年01月23日(金)
米YouTubeがパートナー戦略拡大を計画か - メディア自らが広告を販売可能に
マーケティング 2009/01/23 15:28
米Google、08年第4四半期は売上18%増
企業動向 2009/01/23 07:34
2009年01月21日(水)
Google、新聞広告プログラム「Print Ads」からも撤退
マーケティング 2009/01/21 09:02
2009年01月20日(火)
Firefox 2のフィッシング詐欺警告機能が20日で終了 - Firefox 3へ移行を
ソフト 2009/01/20 16:22
2009年01月16日(金)
Google、Notebookやカタログ検索など6サービスを整理
マーケティング 2009/01/16 07:00
2009年01月14日(水)
ジャストシステム、情報整理・活用ソフト「xfy Planner[ベータ2]」を公開
ソフト 2009/01/14 16:45
米Yahoo!新CEOに元AutodeskのCarol Bartz氏、市場は様子見
企業動向 2009/01/14 09:33
Mac版「Google Quick Search Box」公開 - Quicksilverゆずりの機能も
アップル 2009/01/14 05:49
2009年01月13日(火)
Google検索1回で7gのCO2排出 - 検索の環境へのインパクトが論争に
マーケティング 2009/01/13 07:25
2009年01月08日(木)
google-perftools 1.0登場、最速アプリを開発するために4年を経て
開発/エンジニア 2009/01/08 19:01
Google Chrome、タブブラウジングの秘密
開発/エンジニア 2009/01/08 15:24
2009年01月06日(火)
シリコンバレー101 第300回 Googleがクラウドに製品アイディアを求めるのは○か×か
マーケティング 2009/01/06 15:04
ついに「Picasa for Mac」β版が公開
アップル 2009/01/06 12:01
2009年01月05日(月)
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