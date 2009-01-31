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お知らせ

「Google」のニュースまとめ-2009年1月

Googleにまつわる多彩な情報をここで。最新ニュースや、Googleの各種サービス活用方法などを紹介。

2009年01月31日(土)

Top

Firefox用Google Toolbar、最新BetaにChromeの新タブ機能

ソフト 2009/01/31 09:48

Top

やはり存在していた! Googleのオンラインストレージ"GDrive"

マーケティング 2009/01/31 07:37

2009年01月29日(木)

Top

ネット接続を正確に測定・診断 - Googleなどが「M-Lab」

マーケティング 2009/01/29 09:46

2009年01月28日(水)

Top

ついにGmailがオフライン対応へ、Gears活用で数日内にも

マーケティング 2009/01/28 20:05

No image

Yahoo!のQ4決算は売上微減も赤字転落、リストラ経費や減損処理が影響

企業動向 2009/01/28 10:39

Top

オバマ大統領にGoogle爆弾直撃 - 犯人はブッシュ時代のITチーム?

マーケティング 2009/01/28 10:03

2009年01月27日(火)

Top

Cアプリを高速化せよ! - 正式リリースされたgoogle-perftoolsを試す

企業IT 2009/01/27 13:00

2009年01月26日(月)

Top

日本企業としての独自性を高める"フェーズ2"へ発進 - グーグル辻野社長

企業動向 2009/01/26 16:09

Top

「透明な存在から"顔の見える"存在に」グーグル日本法人・辻野新社長が会見

マーケティング 2009/01/26 16:05

Top

Google Chrome、インストーラとアップデータの秘密

開発/エンジニア 2009/01/26 09:00

2009年01月23日(金)

Top

米YouTubeがパートナー戦略拡大を計画か - メディア自らが広告を販売可能に

マーケティング 2009/01/23 15:28

No image

米Google、08年第4四半期は売上18%増

企業動向 2009/01/23 07:34

2009年01月21日(水)

No image

Google、新聞広告プログラム「Print Ads」からも撤退

マーケティング 2009/01/21 09:02

2009年01月20日(火)

Top

Firefox 2のフィッシング詐欺警告機能が20日で終了 - Firefox 3へ移行を

ソフト 2009/01/20 16:22

2009年01月16日(金)

No image

Google、Notebookやカタログ検索など6サービスを整理

マーケティング 2009/01/16 07:00

2009年01月14日(水)

Top

ジャストシステム、情報整理・活用ソフト「xfy Planner[ベータ2]」を公開

ソフト 2009/01/14 16:45

Top

米Yahoo!新CEOに元AutodeskのCarol Bartz氏、市場は様子見

企業動向 2009/01/14 09:33

Top

Mac版「Google Quick Search Box」公開 - Quicksilverゆずりの機能も

アップル 2009/01/14 05:49

2009年01月13日(火)

No image

Google検索1回で7gのCO2排出 - 検索の環境へのインパクトが論争に

マーケティング 2009/01/13 07:25

2009年01月08日(木)

Top

google-perftools 1.0登場、最速アプリを開発するために4年を経て

開発/エンジニア 2009/01/08 19:01

Top

Google Chrome、タブブラウジングの秘密

開発/エンジニア 2009/01/08 15:24

2009年01月06日(火)

Top

シリコンバレー101 第300回 Googleがクラウドに製品アイディアを求めるのは○か×か

マーケティング 2009/01/06 15:04

Top

ついに「Picasa for Mac」β版が公開

アップル 2009/01/06 12:01

2009年01月05日(月)

Top

GoogleやYahoo!の検索にタグ表示を加えるFirefoxアドオン - 「Search Cloudlet for Google and Yahoo」

ソフト 2009/01/05 10:35

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企業動向 2020/03/04 11:39

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