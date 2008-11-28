「Google」のニュースまとめ-2008年11月
2008年11月28日(金)
Googleが「emoji4unicode」を公開 - 絵文字の国際標準化を支援
スマホとデジタル家電 2008/11/28 16:16
Google、GCCコンパイル最適化技術開発 - 2009年夏にプロトタイプ
開発/エンジニア 2008/11/28 09:00
2008年11月27日(木)
OpenSocial登場1年で6億ユーザ突破、mixiの対応は…
開発/エンジニア 2008/11/27 13:29
2008年11月25日(火)
ブラウジングしながら簡単スクラップ - Firefoxアドオン「Googleノートブック」
ソフト 2008/11/25 18:27
Ajax JavaScriptフレームワークとCDNの関係
開発/エンジニア 2008/11/25 17:50
2008年11月21日(金)
Google、3D仮想世界「Lively」を年内で閉鎖
マーケティング 2008/11/21 17:50
ドコモ、iウィジェット対応機種にGoogleアプリをプリインストール
スマホとデジタル家電 2008/11/21 12:59
Googleの検索結果がカスタマイズ可能に -「SearchWiki」
マーケティング 2008/11/21 12:09
2008年11月20日(木)
Mozilla、2007年の売上は前年比12%増の7,500万ドル
企業動向 2008/11/20 23:16
Picasaからフォト蔵に直接アップできるプラグイン「貼る蔵 for Picasa」
ソフト 2008/11/20 15:13
2008年11月19日(水)
米Google、米「LIFE」誌の写真コレクション群をオンラインで公開開始
マーケティング 2008/11/19 20:18
Chromeのフィッシング詐欺/マルウェア検出技術の仕組み
開発/エンジニア 2008/11/19 15:29
2008年11月18日(火)
アクセス分析サービス「Google Analytics」がFlashに対応 - Adobe MAX 2008
開発/エンジニア 2008/11/18 19:26
声でググれる! iPhoneアプリ「Google Mobile App」の新版が公開
アップル 2008/11/18 17:13
米Yahoo!のJerry Yang氏がCEOを辞任 - 業績不振で引責も先行きは不透明
企業動向 2008/11/18 12:37
2008年11月17日(月)
Googleエンタープライズ製品の現在と未来 - Googleディレクターが講演
企業動向 2008/11/17 09:00
2008年11月13日(木)
Google、「Google Apps」はTCO削減にも貢献するとアピール
企業動向 2008/11/13 21:09
2008年11月12日(水)
インフルエンザの流行をいち早くキャッチ - Googleが「Flu Trends」
マーケティング 2008/11/12 11:41
Google、Gmailに音声/ビデオチャット機能を追加
マーケティング 2008/11/12 10:34
Android携帯「T-Mobile G1」の製造原価は143.89ドル - 米iSuppli調査
ガジェット 2008/11/12 10:04
2008年11月10日(月)
2008年11月07日(金)
ライバルはGoogleでもAppleでもない、"プロプライエタリOS"だ - 英Symbian
ガジェット 2008/11/07 09:00
2008年11月06日(木)
Google、Yahoo!とのオンライン広告提携を断念
企業動向 2008/11/06 04:37
2008年11月05日(水)
CSCIが1年間の活動を報告 - 今後は個人などへの情報発信を目指す
企業動向 2008/11/05 16:29
Symbian, iPhone, Android……激化するスマートフォンベンダの争い
ガジェット 2008/11/05 09:00
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Yahoo!が0.5%程まで減少 - 2月モバイル検索エンジンシェア
開発/エンジニア 2020/03/04 13:22
就職したい企業・業種ランキング、Googleは第3位 - 第1位は？
企業動向 2020/03/04 11:39
「Google I/O 2020」通常開催中止、オンライン開催など代替策を検討
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ApacheとIIS減少で世代交代進む - 3月Webサーバシェア
開発/エンジニア 2020/03/04 07:23
NTT-AT、RPAツール「WinActor」強化 - 画面上の文字を読取
業務システム 2020/03/04 07:17
PostgreSQLとMongoBD増加 - 3月データベース人気ランキング
開発/エンジニア 2020/03/04 06:07
シスコがクラウドネイティブなセキュリティプラットフォーム発表
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ネットスコープ、クラウドベースのゼロトラスト製品を発表
セキュリティ 2020/03/03 13:10
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先週のサイバー事件簿 - LINEで4,000人超の不正ログイン被害
セキュリティ対策 2020/03/03 12:29