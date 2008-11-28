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お知らせ

「Google」のニュースまとめ-2008年11月

Googleにまつわる多彩な情報をここで。最新ニュースや、Googleの各種サービス活用方法などを紹介。

2008年11月28日(金)

Top

Googleが「emoji4unicode」を公開 - 絵文字の国際標準化を支援

スマホとデジタル家電 2008/11/28 16:16

Top

Google、GCCコンパイル最適化技術開発 - 2009年夏にプロトタイプ

開発/エンジニア 2008/11/28 09:00

2008年11月27日(木)

Top

OpenSocial登場1年で6億ユーザ突破、mixiの対応は…

開発/エンジニア 2008/11/27 13:29

2008年11月25日(火)

Top

ブラウジングしながら簡単スクラップ - Firefoxアドオン「Googleノートブック」

ソフト 2008/11/25 18:27

Top

Ajax JavaScriptフレームワークとCDNの関係

開発/エンジニア 2008/11/25 17:50

2008年11月21日(金)

Top

Google、3D仮想世界「Lively」を年内で閉鎖

マーケティング 2008/11/21 17:50

No image

ドコモ、iウィジェット対応機種にGoogleアプリをプリインストール

スマホとデジタル家電 2008/11/21 12:59

Top

Googleの検索結果がカスタマイズ可能に -「SearchWiki」

マーケティング 2008/11/21 12:09

2008年11月20日(木)

No image

Mozilla、2007年の売上は前年比12%増の7,500万ドル

企業動向 2008/11/20 23:16

Top

Picasaからフォト蔵に直接アップできるプラグイン「貼る蔵 for Picasa」

ソフト 2008/11/20 15:13

2008年11月19日(水)

Top

米Google、米「LIFE」誌の写真コレクション群をオンラインで公開開始

マーケティング 2008/11/19 20:18

Top

Chromeのフィッシング詐欺/マルウェア検出技術の仕組み

開発/エンジニア 2008/11/19 15:29

2008年11月18日(火)

Top

アクセス分析サービス「Google Analytics」がFlashに対応 - Adobe MAX 2008

開発/エンジニア 2008/11/18 19:26

Top

声でググれる! iPhoneアプリ「Google Mobile App」の新版が公開

アップル 2008/11/18 17:13

Top

米Yahoo!のJerry Yang氏がCEOを辞任 - 業績不振で引責も先行きは不透明

企業動向 2008/11/18 12:37

2008年11月17日(月)

Top

Googleエンタープライズ製品の現在と未来 - Googleディレクターが講演

企業動向 2008/11/17 09:00

2008年11月13日(木)

Top

Google、「Google Apps」はTCO削減にも貢献するとアピール

企業動向 2008/11/13 21:09

2008年11月12日(水)

Top

インフルエンザの流行をいち早くキャッチ - Googleが「Flu Trends」

マーケティング 2008/11/12 11:41

Top

Google、Gmailに音声/ビデオチャット機能を追加

マーケティング 2008/11/12 10:34

No image

Android携帯「T-Mobile G1」の製造原価は143.89ドル - 米iSuppli調査

ガジェット 2008/11/12 10:04

2008年11月10日(月)

Top

今週の注目オンラインソフト for Mac OS X 第26回 Google Webアプリを使いこなしたい人向けのAdobe AIRベースクライアント「GMDesk」

アップル 2008/11/10 09:00

2008年11月07日(金)

Top

ライバルはGoogleでもAppleでもない、"プロプライエタリOS"だ - 英Symbian

ガジェット 2008/11/07 09:00

2008年11月06日(木)

No image

Google、Yahoo!とのオンライン広告提携を断念

企業動向 2008/11/06 04:37

2008年11月05日(水)

Top

CSCIが1年間の活動を報告 - 今後は個人などへの情報発信を目指す

企業動向 2008/11/05 16:29

Top

Symbian, iPhone, Android……激化するスマートフォンベンダの争い

ガジェット 2008/11/05 09:00

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企業動向 2020/03/04 11:39

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ApacheとIIS減少で世代交代進む - 3月Webサーバシェア

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