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お知らせ

「Google」のニュースまとめ-2008年10月

Googleにまつわる多彩な情報をここで。最新ニュースや、Googleの各種サービス活用方法などを紹介。

2008年10月31日(金)

No image

Google-Yahoo!の提携、破談の可能性高まる - 米WSJ報道

企業動向 2008/10/31 20:48

Top

フリーメールに簡単アクセス! - Lunascapeプラグイン「Gohoo! Mail」

ソフト 2008/10/31 15:34

Top

今週の注目オンラインソフト for Mac OS X 第21回 iPhone向けGPSログソフトiTrailと連携する「iTrail Desktop」

アップル 2008/10/31 09:00

2008年10月30日(木)

Top

GoogleがOpenIDをサポートへ - APIも公開

マーケティング 2008/10/30 16:37

Top

Google ChromeをMacで動かす「CrossOver Chromium」日本語版

アップル 2008/10/30 15:18

2008年10月29日(水)

Top

カーナビ連携もサポート! Googleマップで待望の日本版「ルート検索」開始

マーケティング 2008/10/29 20:22

Top

Google、エンタープライズ強化狙いAppsに機能追加 - サードベンダへ開放も?

開発/エンジニア 2008/10/29 19:10

Top

Googleマップでカーナビのようなドライブルート検索、iPhoneなどでも可能に

マーケティング 2008/10/29 02:04

2008年10月28日(火)

Top

あのキーワードの旬をググる「Google トレンド」日本語版登場

マーケティング 2008/10/28 20:13

Top

シリコンバレー101 第292回 政治にモノ言うGoogle - Prop 8に反対表明

マーケティング 2008/10/28 19:45

Top

UFS2 Dirhash、メモリ確保開放動的化でサイズ上限向上 - 性能は不透明

開発/エンジニア 2008/10/28 11:46

Top

SNSは新しいOSとなりうるのか - ETRE 08

マーケティング 2008/10/28 10:00

2008年10月27日(月)

Top

地球をググる「Google Earth」のiPhone版が公開

アップル 2008/10/27 09:24

2008年10月24日(金)

Top

Googleドキュメントへの書き出しに対応したiPhone向けメモ帳アプリ

アップル 2008/10/24 20:23

No image

ロシア当局がGoogleによる広告サービス会社買収を差し止め

企業動向 2008/10/24 09:50

2008年10月23日(木)

Top

激化するモバイル業界の覇権争いで勝利するのは誰か - ETRE 08

企業動向 2008/10/23 17:31

2008年10月22日(水)

Top

ドイツにおいてグーグル検索でトップ表示された偽Flash Player 10

ソフト 2008/10/22 17:34

Top

「Gears Geolocation API」がWi-Fi信号サポート、ノートPC対応を強化

開発/エンジニア 2008/10/22 05:25

Top

モバイルプラットフォーム「Android」のソースコード正式公開

Android 2008/10/22 04:02

2008年10月21日(火)

Top

Googleに最適化されたLinux「gOS」がMoblinをサポート

開発/エンジニア 2008/10/21 07:51

2008年10月20日(月)

Top

画像検索ツール「Cooliris」のiPhone / iPod touch版が公開

アップル 2008/10/20 08:06

2008年10月19日(日)

Top

Googleのサービスを使いこなすFirefoxアドオン「Google Toolbar for Firefox」

ソフト 2008/10/19 16:33

2008年10月17日(金)

No image

ベイテック、Google Apps導入支援サービスを無料で提供

マーケティング 2008/10/17 22:56

Top

「iGoogle」刷新、ガジェットが全体に広がる"Canvas View"

マーケティング 2008/10/17 11:32

No image

Google、7-9月期は予想を上回る26%の増益

マーケティング 2008/10/17 08:30

2008年10月15日(水)

No image

中国ネット界で流行の「人肉検索」 - 新ビジネスモデルのカギに?

マーケティング 2008/10/15 12:07

2008年10月14日(火)

Top

シリコンバレー101 第290回 Googleの10年、大人になったコレからは?

マーケティング 2008/10/14 20:35

Top

Google、Summer of Code 2008の成果発表 - FreeBSDの場合

開発/エンジニア 2008/10/14 13:58

2008年10月09日(木)

Top

Google Chrome サンドボックスで実現するセキュリティ、Windowsの機能に依存

開発/エンジニア 2008/10/09 17:20

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Google、AdSenseをゲーム内広告に拡大

マーケティング 2008/10/09 05:08

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