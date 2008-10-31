「Google」のニュースまとめ-2008年10月
2008年10月31日(金)
Google-Yahoo!の提携、破談の可能性高まる - 米WSJ報道
企業動向 2008/10/31 20:48
フリーメールに簡単アクセス! - Lunascapeプラグイン「Gohoo! Mail」
ソフト 2008/10/31 15:34
2008年10月30日(木)
GoogleがOpenIDをサポートへ - APIも公開
マーケティング 2008/10/30 16:37
Google ChromeをMacで動かす「CrossOver Chromium」日本語版
アップル 2008/10/30 15:18
2008年10月29日(水)
カーナビ連携もサポート! Googleマップで待望の日本版「ルート検索」開始
マーケティング 2008/10/29 20:22
Google、エンタープライズ強化狙いAppsに機能追加 - サードベンダへ開放も?
開発/エンジニア 2008/10/29 19:10
Googleマップでカーナビのようなドライブルート検索、iPhoneなどでも可能に
マーケティング 2008/10/29 02:04
2008年10月28日(火)
あのキーワードの旬をググる「Google トレンド」日本語版登場
マーケティング 2008/10/28 20:13
シリコンバレー101 第292回 政治にモノ言うGoogle - Prop 8に反対表明
マーケティング 2008/10/28 19:45
UFS2 Dirhash、メモリ確保開放動的化でサイズ上限向上 - 性能は不透明
開発/エンジニア 2008/10/28 11:46
SNSは新しいOSとなりうるのか - ETRE 08
マーケティング 2008/10/28 10:00
2008年10月27日(月)
地球をググる「Google Earth」のiPhone版が公開
アップル 2008/10/27 09:24
2008年10月24日(金)
Googleドキュメントへの書き出しに対応したiPhone向けメモ帳アプリ
アップル 2008/10/24 20:23
ロシア当局がGoogleによる広告サービス会社買収を差し止め
企業動向 2008/10/24 09:50
2008年10月23日(木)
激化するモバイル業界の覇権争いで勝利するのは誰か - ETRE 08
企業動向 2008/10/23 17:31
2008年10月22日(水)
ドイツにおいてグーグル検索でトップ表示された偽Flash Player 10
ソフト 2008/10/22 17:34
「Gears Geolocation API」がWi-Fi信号サポート、ノートPC対応を強化
開発/エンジニア 2008/10/22 05:25
モバイルプラットフォーム「Android」のソースコード正式公開
Android 2008/10/22 04:02
2008年10月21日(火)
Googleに最適化されたLinux「gOS」がMoblinをサポート
開発/エンジニア 2008/10/21 07:51
2008年10月20日(月)
画像検索ツール「Cooliris」のiPhone / iPod touch版が公開
アップル 2008/10/20 08:06
2008年10月19日(日)
Googleのサービスを使いこなすFirefoxアドオン「Google Toolbar for Firefox」
ソフト 2008/10/19 16:33
2008年10月17日(金)
ベイテック、Google Apps導入支援サービスを無料で提供
マーケティング 2008/10/17 22:56
「iGoogle」刷新、ガジェットが全体に広がる"Canvas View"
マーケティング 2008/10/17 11:32
Google、7-9月期は予想を上回る26%の増益
マーケティング 2008/10/17 08:30
2008年10月15日(水)
中国ネット界で流行の「人肉検索」 - 新ビジネスモデルのカギに?
マーケティング 2008/10/15 12:07
2008年10月14日(火)
シリコンバレー101 第290回 Googleの10年、大人になったコレからは?
マーケティング 2008/10/14 20:35
Google、Summer of Code 2008の成果発表 - FreeBSDの場合
開発/エンジニア 2008/10/14 13:58
2008年10月09日(木)
Google Chrome サンドボックスで実現するセキュリティ、Windowsの機能に依存
開発/エンジニア 2008/10/09 17:20
Google、AdSenseをゲーム内広告に拡大
マーケティング 2008/10/09 05:08
バックナンバー
|2020
|2019
|2018
「Google」の検索結果
Yahoo!が0.5%程まで減少 - 2月モバイル検索エンジンシェア
開発/エンジニア 2020/03/04 13:22
就職したい企業・業種ランキング、Googleは第3位 - 第1位は？
企業動向 2020/03/04 11:39
「Google I/O 2020」通常開催中止、オンライン開催など代替策を検討
開発/エンジニア 2020/03/04 08:53
ApacheとIIS減少で世代交代進む - 3月Webサーバシェア
開発/エンジニア 2020/03/04 07:23
NTT-AT、RPAツール「WinActor」強化 - 画面上の文字を読取
業務システム 2020/03/04 07:17
PostgreSQLとMongoBD増加 - 3月データベース人気ランキング
開発/エンジニア 2020/03/04 06:07
シスコがクラウドネイティブなセキュリティプラットフォーム発表
セキュリティ 2020/03/03 14:57
ネットスコープ、クラウドベースのゼロトラスト製品を発表
セキュリティ 2020/03/03 13:10
Google、Pixelに機能アップデート、新ジェスチャーやテーマの自動切り替えなど
Android 2020/03/03 12:59
先週のサイバー事件簿 - LINEで4,000人超の不正ログイン被害
セキュリティ対策 2020/03/03 12:29