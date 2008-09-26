「Google」のニュースまとめ-2008年9月
2008年09月26日(金)
世界初のAndroid端末「T-Mobile G1」を体験 - 構想5年が結実したNY発表会
ガジェット 2008/09/26 14:00
米Google、Yahoo!提携の正当性を説明する専門コーナーを設置
企業動向 2008/09/26 13:16
Q&Aのまとめ役「Google Moderator」、Web投票で多数決
マーケティング 2008/09/26 08:22
2008年09月25日(木)
Android 1.0 SDK R1が正式リリース
Android 2008/09/25 16:44
Google10周年プロジェクト、世界を変えるアイディアに1000万ドル
企業動向 2008/09/25 09:52
2008年09月24日(水)
勝負はここから - Google、YouTubeが韓国で積極的な動き
マーケティング 2008/09/24 16:55
速報レポート - 初のAndroid端末「T-Mobile G1」がNYでお披露目
ガジェット 2008/09/24 02:41
2008年09月23日(火)
「日本Androidの会」 - 携帯電話向けソフトウェアプラットフォームAndroidの普及と発展をはかる
ソフト 2008/09/23 20:42
2008年09月22日(月)
メディアの革命 第13回 "オバマガール"に見る「YouTube民主主義」の光と陰
マーケティング 2008/09/22 10:00
2008年09月19日(金)
検索結果のサイトをプレビュー画面で表示する - Firefoxアドオン「GooglePreview」
ソフト 2008/09/19 18:52
2008年09月18日(木)
コマンドラインからGoogle検索するツール「searchGoogle」
ソフト 2008/09/18 17:32
グーグル、携帯向け検索を刷新、Googleマップでストリートビューに対応
スマホとデジタル家電 2008/09/18 17:00
【今日のTips】URLから多彩なグラフを生成できる『Google Chart API』
マーケティング 2008/09/18 09:00
Googleストリートビューがモバイル端末でも利用可能に
マーケティング 2008/09/18 06:31
2008年09月17日(水)
GoogleのサービスとMacを同期する「Spanning Sync 2.0」
アップル 2008/09/17 19:29
Google-Yahoo!の提携、EUでも独禁法違反調査へ
企業動向 2008/09/17 18:46
話題のChromeをMacとLinuxで実行できる「CrossOver Chromium」登場
ソフト 2008/09/17 11:21
「Google Audio Indexing」公開、話し言葉からビデオ検索
マーケティング 2008/09/17 09:22
米T-Mobile、Android搭載スマートフォンを23日に発表
ガジェット 2008/09/17 07:44
2008年09月16日(火)
Google Korea、ブログ会社を買収 - 多様なサービスで現地企業に対抗
企業動向 2008/09/16 19:28
米Google、GearsのSafari版を正式リリース
ソフト 2008/09/16 16:24
パフォーマンスを大幅改善したWindows版「Google Desktop 5.8」
ソフト 2008/09/16 08:18
2008年09月12日(金)
Google Newsが起因 - UAL株価急落事件にみる、ネット情報と効率化の功罪
企業動向 2008/09/12 16:23
Google、IP匿名化を18カ月から9カ月へ短縮 - プライバシ保護強化と発表
開発/エンジニア 2008/09/12 15:54
新星Webブラウザ「Google Chrome」に付属の2デバッガを使いこなそう
開発/エンジニア 2008/09/12 09:00
2008年09月11日(木)
Google Chromeと次期Firefox競合相手、ブラウザではなくFlash?
開発/エンジニア 2008/09/11 22:13
Google、MySQL改善提案 - マルチコアでInnoDBより高速に
情報システム 2008/09/11 22:02
2008年09月09日(火)
シリコンバレー101 第286回 Chromeコミックの作家ってどんな人?
マーケティング 2008/09/09 21:54
16の衛星で途上国にブロードバンド提供を目指すベンチャー - Googleも出資
マーケティング 2008/09/09 20:12
Google ChromeにおけるJavaScriptプログラミングの留意点
開発/エンジニア 2008/09/09 13:32
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「Google」の検索結果
Yahoo!が0.5%程まで減少 - 2月モバイル検索エンジンシェア
開発/エンジニア 2020/03/04 13:22
就職したい企業・業種ランキング、Googleは第3位 - 第1位は？
企業動向 2020/03/04 11:39
「Google I/O 2020」通常開催中止、オンライン開催など代替策を検討
開発/エンジニア 2020/03/04 08:53
ApacheとIIS減少で世代交代進む - 3月Webサーバシェア
開発/エンジニア 2020/03/04 07:23
NTT-AT、RPAツール「WinActor」強化 - 画面上の文字を読取
業務システム 2020/03/04 07:17
PostgreSQLとMongoBD増加 - 3月データベース人気ランキング
開発/エンジニア 2020/03/04 06:07
シスコがクラウドネイティブなセキュリティプラットフォーム発表
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ネットスコープ、クラウドベースのゼロトラスト製品を発表
セキュリティ 2020/03/03 13:10
Google、Pixelに機能アップデート、新ジェスチャーやテーマの自動切り替えなど
Android 2020/03/03 12:59
先週のサイバー事件簿 - LINEで4,000人超の不正ログイン被害
セキュリティ対策 2020/03/03 12:29