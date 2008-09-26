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「Google」のニュースまとめ-2008年9月

Googleにまつわる多彩な情報をここで。最新ニュースや、Googleの各種サービス活用方法などを紹介。

2008年09月26日(金)

Top

世界初のAndroid端末「T-Mobile G1」を体験 - 構想5年が結実したNY発表会

ガジェット 2008/09/26 14:00

No image

米Google、Yahoo!提携の正当性を説明する専門コーナーを設置

企業動向 2008/09/26 13:16

Top

Q&Aのまとめ役「Google Moderator」、Web投票で多数決

マーケティング 2008/09/26 08:22

2008年09月25日(木)

Top

Android 1.0 SDK R1が正式リリース

Android 2008/09/25 16:44

No image

Google10周年プロジェクト、世界を変えるアイディアに1000万ドル

企業動向 2008/09/25 09:52

2008年09月24日(水)

Top

勝負はここから - Google、YouTubeが韓国で積極的な動き

マーケティング 2008/09/24 16:55

Top

速報レポート - 初のAndroid端末「T-Mobile G1」がNYでお披露目

ガジェット 2008/09/24 02:41

2008年09月23日(火)

Top

「日本Androidの会」 - 携帯電話向けソフトウェアプラットフォームAndroidの普及と発展をはかる

ソフト 2008/09/23 20:42

2008年09月22日(月)

Top

メディアの革命 第13回 "オバマガール"に見る「YouTube民主主義」の光と陰

マーケティング 2008/09/22 10:00

2008年09月19日(金)

Top

検索結果のサイトをプレビュー画面で表示する - Firefoxアドオン「GooglePreview」

ソフト 2008/09/19 18:52

2008年09月18日(木)

Top

コマンドラインからGoogle検索するツール「searchGoogle」

ソフト 2008/09/18 17:32

Top

グーグル、携帯向け検索を刷新、Googleマップでストリートビューに対応

スマホとデジタル家電 2008/09/18 17:00

No image

【今日のTips】URLから多彩なグラフを生成できる『Google Chart API』

マーケティング 2008/09/18 09:00

Top

Googleストリートビューがモバイル端末でも利用可能に

マーケティング 2008/09/18 06:31

2008年09月17日(水)

Top

GoogleのサービスとMacを同期する「Spanning Sync 2.0」

アップル 2008/09/17 19:29

No image

Google-Yahoo!の提携、EUでも独禁法違反調査へ

企業動向 2008/09/17 18:46

Top

話題のChromeをMacとLinuxで実行できる「CrossOver Chromium」登場

ソフト 2008/09/17 11:21

Top

「Google Audio Indexing」公開、話し言葉からビデオ検索

マーケティング 2008/09/17 09:22

No image

米T-Mobile、Android搭載スマートフォンを23日に発表

ガジェット 2008/09/17 07:44

2008年09月16日(火)

Top

Google Korea、ブログ会社を買収 - 多様なサービスで現地企業に対抗

企業動向 2008/09/16 19:28

Top

米Google、GearsのSafari版を正式リリース

ソフト 2008/09/16 16:24

No image

パフォーマンスを大幅改善したWindows版「Google Desktop 5.8」

ソフト 2008/09/16 08:18

2008年09月12日(金)

Top

Google Newsが起因 - UAL株価急落事件にみる、ネット情報と効率化の功罪

企業動向 2008/09/12 16:23

Top

Google、IP匿名化を18カ月から9カ月へ短縮 - プライバシ保護強化と発表

開発/エンジニア 2008/09/12 15:54

Top

新星Webブラウザ「Google Chrome」に付属の2デバッガを使いこなそう

開発/エンジニア 2008/09/12 09:00

2008年09月11日(木)

No image

Google Chromeと次期Firefox競合相手、ブラウザではなくFlash?

開発/エンジニア 2008/09/11 22:13

Top

Google、MySQL改善提案 - マルチコアでInnoDBより高速に

情報システム 2008/09/11 22:02

2008年09月09日(火)

Top

シリコンバレー101 第286回 Chromeコミックの作家ってどんな人?

マーケティング 2008/09/09 21:54

No image

16の衛星で途上国にブロードバンド提供を目指すベンチャー - Googleも出資

マーケティング 2008/09/09 20:12

No image

Google ChromeにおけるJavaScriptプログラミングの留意点

開発/エンジニア 2008/09/09 13:32

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