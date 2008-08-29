「Google」のニュースまとめ-2008年8月
2008年08月29日(金)
Google、Android向けにYouTubeスタイルのアプリ配信サービス
スマホとデジタル家電 2008/08/29 18:57
ストリートビュー、「犯罪に使われないか」と6割が不安 - アイシェア調査
マーケティング 2008/08/29 05:53
2008年08月25日(月)
"404 Not found"ページをより効果的にする方法、Google
開発/エンジニア 2008/08/25 15:23
2008年08月21日(木)
Google App Engine開発情報、日本語で登場
開発/エンジニア 2008/08/21 20:06
2008年08月19日(火)
初のAndroid搭載携帯「HTC Dream」- 米FCC資料で概要が明らかに
ガジェット 2008/08/19 13:28
ホワイトスペース争奪戦が最終局面に、Googleがキャンペーンサイト
マーケティング 2008/08/19 10:32
"1.0"目前、Androidの0.9 SDKベータと開発ロードマップ公開
開発/エンジニア 2008/08/19 09:17
2008年08月18日(月)
もっとも優れたSEOは、テキストを推敲すること - Google
開発/エンジニア 2008/08/18 19:35
JavaScript 2.0はECMAScript 3.1ベースに、ECMAScript 4は譲歩
開発/エンジニア 2008/08/18 18:19
2008年08月15日(金)
Google暗号Keyczar、デフォルトで安全につかえる暗号ラッパーAPI
開発/エンジニア 2008/08/15 17:21
2008年08月12日(火)
Google Search Appliance最新版、1台で1,000万インデックスに対応
情報システム 2008/08/12 18:39
Google、distccの大幅な高速化に成功 - C/C++ビルド高速化
開発/エンジニア 2008/08/12 17:50
Google検索を分析、Google Insights登場 - Google Trends後継
開発/エンジニア 2008/08/12 17:02
2008年08月08日(金)
GoogleがiPhone用サービスに翻訳機能を追加
アップル 2008/08/08 23:35
Google、広告ネットワークにDoubleClickの広告配信クッキー統合
マーケティング 2008/08/08 10:57
2008年08月06日(水)
iPhoneゲーム自作工房5 - Googleマップ回転ゲームの作成
ソフト 2008/08/06 16:57
「インターネットの父」P2Pトラフィック問題に伝送レートキャップを提言
マーケティング 2008/08/06 15:58
2008年08月05日(火)
バーチャル散歩はどう? Googleマップに待望の日本版「ストリートビュー」
マーケティング 2008/08/05 20:50
Google検索の秘密 - "ページは小さく簡潔に、背後のアルゴリズムは複雑に"
開発/エンジニア 2008/08/05 16:50
2008年08月01日(金)
クリエイターのためのライフハック 第77回 「Greasemonkey」 を使ってGoogleをより快適に使おう
マーケティング 2008/08/01 18:56
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「Google」の検索結果
Yahoo!が0.5%程まで減少 - 2月モバイル検索エンジンシェア
開発/エンジニア 2020/03/04 13:22
就職したい企業・業種ランキング、Googleは第3位 - 第1位は？
企業動向 2020/03/04 11:39
「Google I/O 2020」通常開催中止、オンライン開催など代替策を検討
開発/エンジニア 2020/03/04 08:53
ApacheとIIS減少で世代交代進む - 3月Webサーバシェア
開発/エンジニア 2020/03/04 07:23
NTT-AT、RPAツール「WinActor」強化 - 画面上の文字を読取
業務システム 2020/03/04 07:17
PostgreSQLとMongoBD増加 - 3月データベース人気ランキング
開発/エンジニア 2020/03/04 06:07
シスコがクラウドネイティブなセキュリティプラットフォーム発表
セキュリティ 2020/03/03 14:57
ネットスコープ、クラウドベースのゼロトラスト製品を発表
セキュリティ 2020/03/03 13:10
Google、Pixelに機能アップデート、新ジェスチャーやテーマの自動切り替えなど
Android 2020/03/03 12:59
先週のサイバー事件簿 - LINEで4,000人超の不正ログイン被害
セキュリティ対策 2020/03/03 12:29