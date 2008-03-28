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お知らせ

「Google」のニュースまとめ-2008年3月

Googleにまつわる多彩な情報をここで。最新ニュースや、Googleの各種サービス活用方法などを紹介。

2008年03月28日(金)

Top

投稿ビデオの再生動向を解析する無料ツール「YouTube Insight」

マーケティング 2008/03/28 04:48

2008年03月26日(水)

No image

米Googleのホワイトスペース開放周波数帯を利用するモバイル構想が明らかに

企業動向 2008/03/26 09:00

No image

OpenSocialにYahoo!が参加 - 非営利の管理団体発足へ

マーケティング 2008/03/26 06:37

2008年03月21日(金)

Top

Googleからの贈り物 - Google AJAX Language APIでカンタンに翻訳サイトを

開発/エンジニア 2008/03/21 16:12

Top

Google、Docsのデータをガジェットで視覚化、APIも提供

開発/エンジニア 2008/03/21 15:50

No image

米FCCの700MHz帯オークション、注目のCブロックはVerizonが落札

企業動向 2008/03/21 14:52

2008年03月19日(水)

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「Gmail」がまた敗訴、欧州共同体商標として認められず

企業動向 2008/03/19 22:05

2008年03月18日(火)

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PHP用Webサービス開発基盤「Zend Framework 1.5」 - GDataをサポート

開発/エンジニア 2008/03/18 22:44

2008年03月14日(金)

Top

ブラウザから宇宙が見える! 「Google Sky」のWeb版登場

マーケティング 2008/03/14 18:33

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Google、DoubleClick統合の第一弾「Ad Manager」のβ提供開始

マーケティング 2008/03/14 08:17

2008年03月13日(木)

No image

Googleとアーティストとの協力プロジェクト「アーティストiGoogle」開始

マーケティング 2008/03/13 19:24

Top

YouTubeが新Data API、よりオープンなビデオサービスプラットフォームに

開発/エンジニア 2008/03/13 06:37

2008年03月12日(水)

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米GoogleがDoubleClick買収完了を発表、EUの合併承認を受け

企業動向 2008/03/12 02:24

2008年03月06日(木)

Top

Googleはビジネスニーズを理解していない!? - 米MS会長Gates氏が発言

企業動向 2008/03/06 22:21

2008年03月05日(水)

Top

米Facebook、前Google副社長のSheryl Sandberg氏が最高執行責任者に就任

企業動向 2008/03/05 17:47

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モバイルWebアプリケーション用「Google Gears」リリース

開発/エンジニア 2008/03/05 07:26

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