「Google」のニュースまとめ-2008年3月
2008年03月28日(金)
投稿ビデオの再生動向を解析する無料ツール「YouTube Insight」
マーケティング 2008/03/28 04:48
2008年03月26日(水)
米Googleのホワイトスペース開放周波数帯を利用するモバイル構想が明らかに
企業動向 2008/03/26 09:00
OpenSocialにYahoo!が参加 - 非営利の管理団体発足へ
マーケティング 2008/03/26 06:37
2008年03月21日(金)
Googleからの贈り物 - Google AJAX Language APIでカンタンに翻訳サイトを
開発/エンジニア 2008/03/21 16:12
Google、Docsのデータをガジェットで視覚化、APIも提供
開発/エンジニア 2008/03/21 15:50
米FCCの700MHz帯オークション、注目のCブロックはVerizonが落札
企業動向 2008/03/21 14:52
2008年03月19日(水)
「Gmail」がまた敗訴、欧州共同体商標として認められず
企業動向 2008/03/19 22:05
2008年03月18日(火)
PHP用Webサービス開発基盤「Zend Framework 1.5」 - GDataをサポート
開発/エンジニア 2008/03/18 22:44
2008年03月14日(金)
ブラウザから宇宙が見える! 「Google Sky」のWeb版登場
マーケティング 2008/03/14 18:33
Google、DoubleClick統合の第一弾「Ad Manager」のβ提供開始
マーケティング 2008/03/14 08:17
2008年03月13日(木)
Googleとアーティストとの協力プロジェクト「アーティストiGoogle」開始
マーケティング 2008/03/13 19:24
YouTubeが新Data API、よりオープンなビデオサービスプラットフォームに
開発/エンジニア 2008/03/13 06:37
2008年03月12日(水)
米GoogleがDoubleClick買収完了を発表、EUの合併承認を受け
企業動向 2008/03/12 02:24
2008年03月06日(木)
Googleはビジネスニーズを理解していない!? - 米MS会長Gates氏が発言
企業動向 2008/03/06 22:21
2008年03月05日(水)
米Facebook、前Google副社長のSheryl Sandberg氏が最高執行責任者に就任
企業動向 2008/03/05 17:47
モバイルWebアプリケーション用「Google Gears」リリース
開発/エンジニア 2008/03/05 07:26
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「Google」の検索結果
Yahoo!が0.5%程まで減少 - 2月モバイル検索エンジンシェア
開発/エンジニア 2020/03/04 13:22
就職したい企業・業種ランキング、Googleは第3位 - 第1位は？
企業動向 2020/03/04 11:39
「Google I/O 2020」通常開催中止、オンライン開催など代替策を検討
開発/エンジニア 2020/03/04 08:53
ApacheとIIS減少で世代交代進む - 3月Webサーバシェア
開発/エンジニア 2020/03/04 07:23
NTT-AT、RPAツール「WinActor」強化 - 画面上の文字を読取
業務システム 2020/03/04 07:17
PostgreSQLとMongoBD増加 - 3月データベース人気ランキング
開発/エンジニア 2020/03/04 06:07
シスコがクラウドネイティブなセキュリティプラットフォーム発表
セキュリティ 2020/03/03 14:57
ネットスコープ、クラウドベースのゼロトラスト製品を発表
セキュリティ 2020/03/03 13:10
Google、Pixelに機能アップデート、新ジェスチャーやテーマの自動切り替えなど
Android 2020/03/03 12:59
先週のサイバー事件簿 - LINEで4,000人超の不正ログイン被害
セキュリティ対策 2020/03/03 12:29