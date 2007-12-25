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「Google」のニュースまとめ-2007年12月

Googleにまつわる多彩な情報をここで。最新ニュースや、Googleの各種サービス活用方法などを紹介。

2007年12月25日(火)

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Google Data Pythonライブラリ、Picasaやコード検索に対応

開発/エンジニア 2007/12/25 22:33

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Gmailチーム、つかの間の休息 - 躍動の2007年

マーケティング 2007/12/25 17:46

2007年12月20日(木)

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Googleのテキスト広告を乗っ取るトロイの木馬 - BitDefender報告

マーケティング 2007/12/20 09:56

2007年12月19日(水)

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Google Sitemaps、ビデオ登録に対応 - Google Video検索

マーケティング 2007/12/19 15:48

2007年12月18日(火)

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Yahoo! Mailは優等生? Gmailと逆の取り組み

マーケティング 2007/12/18 16:51

Top

Google Chart APIと同じ機能をJavaで、速攻でEastwood登場

企業IT 2007/12/18 15:23

Top

Google、無料オンライン百科事典「knol」を準備中 - 実名執筆で信頼性確保

マーケティング 2007/12/18 03:45

2007年12月14日(金)

Top

米Google、Picasa Web AlbumsをiPhone / iPod touchに最適化

アップル 2007/12/14 01:43

2007年12月13日(木)

Top

IE用「Google Toolbar 5」発表、英語版のベータ提供開始

ソフト 2007/12/13 05:53

2007年12月11日(火)

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Google Korea、2007年の人気検索語を発表

マーケティング 2007/12/11 19:11

2007年12月10日(月)

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URLを指定するだけでチャートPNG画像を生成、Google Chart API登場

マーケティング 2007/12/10 23:29

2007年12月05日(水)

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Gmailのチャット機能がAIMに対応

マーケティング 2007/12/05 09:56

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