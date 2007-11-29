「Google」のニュースまとめ-2007年11月
2007年11月29日(木)
米Google、モバイル向けMaps v2 - GPSなしで現在地の確認を可能に
マーケティング 2007/11/29 05:59
Google SoCの中高生版が登場! - Highly Open Participation Contest
マーケティング 2007/11/29 00:07
Dell、Googleアプライアンスの販売を開始
企業動向 2007/11/29 00:00
2007年11月28日(水)
Google、再生可能エネルギーの開発に着手 - 1ギガワット規模を目標
企業動向 2007/11/28 12:29
2007年11月19日(月)
Firefox 3の新デザイン案公開 - 大きさの違うナビゲーションボタンが特徴
マーケティング 2007/11/19 16:44
2007年11月16日(金)
カプコン、PSP用『モンスターハンターポータブル 2nd G』の発売日が決定
ゲーム 2007/11/16 18:30
2007年11月15日(木)
EC、米GoogleによるDoubleClick買収に関する本格調査を開始
企業動向 2007/11/15 20:03
2007年11月13日(火)
Android SDKリリース - Googleが賞金総額1000万ドルの開発者コンテスト
企業IT 2007/11/13 05:11
2007年11月08日(木)
20%規則で改善! Google Readerに3つの新機能追加、iPhoneとの親和性も向上
マーケティング 2007/11/08 22:13
2007年11月05日(月)
将来はすべてがオンラインに - SaaSベンダが予想する"サービス"への流れ
企業動向 2007/11/05 16:38
2007年11月02日(金)
mixiもOpenSocial賛同へ - SNSに広がるWeb APIの共通規格化
開発/エンジニア 2007/11/02 21:35
GoogleとMySpace、SNS向け共通API「OpenSocial」の推進で協力
開発/エンジニア 2007/11/02 13:09
2007年11月01日(木)
Gmail IMAP、英語版サービスイン - iPhoneからも楽々メール
マーケティング 2007/11/01 23:12
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「Google」の検索結果
Yahoo!が0.5%程まで減少 - 2月モバイル検索エンジンシェア
開発/エンジニア 2020/03/04 13:22
就職したい企業・業種ランキング、Googleは第3位 - 第1位は？
企業動向 2020/03/04 11:39
「Google I/O 2020」通常開催中止、オンライン開催など代替策を検討
開発/エンジニア 2020/03/04 08:53
ApacheとIIS減少で世代交代進む - 3月Webサーバシェア
開発/エンジニア 2020/03/04 07:23
NTT-AT、RPAツール「WinActor」強化 - 画面上の文字を読取
業務システム 2020/03/04 07:17
PostgreSQLとMongoBD増加 - 3月データベース人気ランキング
開発/エンジニア 2020/03/04 06:07
シスコがクラウドネイティブなセキュリティプラットフォーム発表
セキュリティ 2020/03/03 14:57
ネットスコープ、クラウドベースのゼロトラスト製品を発表
セキュリティ 2020/03/03 13:10
Google、Pixelに機能アップデート、新ジェスチャーやテーマの自動切り替えなど
Android 2020/03/03 12:59
先週のサイバー事件簿 - LINEで4,000人超の不正ログイン被害
セキュリティ対策 2020/03/03 12:29