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「Google」のニュースまとめ-2007年11月

Googleにまつわる多彩な情報をここで。最新ニュースや、Googleの各種サービス活用方法などを紹介。

2007年11月29日(木)

No image

米Google、モバイル向けMaps v2 - GPSなしで現在地の確認を可能に

マーケティング 2007/11/29 05:59

No image

Google SoCの中高生版が登場! - Highly Open Participation Contest

マーケティング 2007/11/29 00:07

No image

Dell、Googleアプライアンスの販売を開始

企業動向 2007/11/29 00:00

2007年11月28日(水)

No image

Google、再生可能エネルギーの開発に着手 - 1ギガワット規模を目標

企業動向 2007/11/28 12:29

2007年11月19日(月)

Top

Firefox 3の新デザイン案公開 - 大きさの違うナビゲーションボタンが特徴

マーケティング 2007/11/19 16:44

2007年11月16日(金)

Top

カプコン、PSP用『モンスターハンターポータブル 2nd G』の発売日が決定

ゲーム 2007/11/16 18:30

2007年11月15日(木)

No image

EC、米GoogleによるDoubleClick買収に関する本格調査を開始

企業動向 2007/11/15 20:03

2007年11月13日(火)

No image

Android SDKリリース - Googleが賞金総額1000万ドルの開発者コンテスト

企業IT 2007/11/13 05:11

2007年11月08日(木)

Top

20%規則で改善! Google Readerに3つの新機能追加、iPhoneとの親和性も向上

マーケティング 2007/11/08 22:13

2007年11月05日(月)

Top

将来はすべてがオンラインに - SaaSベンダが予想する"サービス"への流れ

企業動向 2007/11/05 16:38

2007年11月02日(金)

No image

mixiもOpenSocial賛同へ - SNSに広がるWeb APIの共通規格化

開発/エンジニア 2007/11/02 21:35

No image

GoogleとMySpace、SNS向け共通API「OpenSocial」の推進で協力

開発/エンジニア 2007/11/02 13:09

2007年11月01日(木)

No image

Gmail IMAP、英語版サービスイン - iPhoneからも楽々メール

マーケティング 2007/11/01 23:12

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