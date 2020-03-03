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「GIGAスクール構想」のニュースまとめ-2020年3月

GIGAスクール構想とは、文部科学省が発表した、Society 5.0 時代に生きる子供たちの未来を見据え、児童生徒向けの1人1台学習用端末と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備する構想。端末は5万円程度の価格帯が想定されている。

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2020年03月03日(火)

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NTTグループ、「GIGAスクール構想」の問い合わせ窓口を開設

情報システム 2020/03/03 11:46

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「GIGAスクール構想」の検索結果

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NTTグループ、「GIGAスクール構想」の問い合わせ窓口を開設

情報システム 2020/03/03 11:46

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