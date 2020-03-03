「GIGAスクール構想」のニュースまとめ-2020年3月
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2020年03月03日(火)
NTTグループ、「GIGAスクール構想」の問い合わせ窓口を開設
情報システム 2020/03/03 11:46
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「GIGAスクール構想」の検索結果
NTTグループ、「GIGAスクール構想」の問い合わせ窓口を開設
情報システム 2020/03/03 11:46
日本エイサー、GIGAスクール準拠のEMRスタイラス付属11.6型Chromebook
PC本体 2020/02/27 19:02
DNP、教育クラウドプラットフォーム「リアテンダント」を本格展開
情報システム 2020/02/21 13:52
日本エイサー、GIGAスクール構想に準拠した11.6型2in1のChromebook
PC本体 2020/02/20 12:19
NEC、GIGAスクール構想に準拠した11.6型ノートPCやChromebook
PC本体 2020/02/18 15:33
NEC、GIGAスクール構想に対応したノートPCやデジタル教材を提供
情報システム 2020/02/17 13:56
マイクロソフト、「GIGAスクール構想」に対応する「GIGAスクールパッケージ」
業務システム 2020/02/05 08:26
マウス、「GIGAスクール構想」準拠し開発中の文教向けタブレットPCを公開
PC本体 2020/02/04 17:21
授業支援アプリ「MetaMoJi ClassRoom」にGIGAスクール構想に対応した自治体プラン
モバイル 2020/01/29 15:57
日本エイサー、文科省「GIGAスクール構想」準拠の11.6型2in1 PC
PC本体 2020/01/28 13:22
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