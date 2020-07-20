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「GIGABYTE」のニュースまとめ-2020年7月

台湾のPCパーツメーカー「GIGABYTE」のマザーボードやグラフィックスカード、ベアボーンなどに関するさまざまな情報を発信。

2020年07月20日(月)

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GIGABYTE、17.3型144Hzモニター搭載ノートPC「AORUS 7」に量販店向け2モデル

PC本体 2020/07/20 16:10

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GIGABYTE、17.3型144Hzモニター搭載ノートPC「AORUS 7」に量販店向け2モデル

PC本体 2020/07/20 16:10

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GIGABYTE、GeForce GTX 1650搭載のショート基板グラフィックスカード

自作 / テクノロジ 2020/07/15 19:50

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今週の秋葉原情報 - B550搭載マザーにMini-ITXモデルが登場、「ときメモ」柄のマウスパッドも

自作 / テクノロジ 2020/06/30 16:57

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今週の秋葉原情報 - B550搭載マザーボードが一挙に登場、ヘリコプター風のオープンケースも

自作 / テクノロジ 2020/06/23 16:50

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AMD Ryzenに「XT」プロセッサ発表 - Ryzen 9 3900XT、7 3800XT、5 3600XTを追加

自作 / テクノロジ 2020/06/17 15:15

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GIGABYTE、2KとフルHDの湾曲ゲーミングディスプレイ2モデル

PCゲーミング 2020/06/15 13:49

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GIGABYTE、14Gbpsの高速VRAM搭載Radeon RX 5600 XTカード

自作 / テクノロジ 2020/06/04 13:51

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今週の秋葉原情報 - Comet Lake-SのPentium/Celeronが発売に、H470/B460マザーも一挙に登場!

自作 / テクノロジ 2020/06/02 15:48

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各社がAMD B550マザーボードを発表 - PCIe 4.0対応でZen 2ベースRyzen向け

自作 / テクノロジ 2020/05/22 18:41

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GIGABYTE、165Hz駆動の31.5型曲面ゲーミング液晶ディスプレイ

PCゲーミング 2020/05/18 16:04

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