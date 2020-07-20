「GIGABYTE」のニュースまとめ-2020年7月
2020年07月20日(月)
GIGABYTE、17.3型144Hzモニター搭載ノートPC「AORUS 7」に量販店向け2モデル
PC本体 2020/07/20 16:10
バックナンバー
|2020
|2019
|2018
「GIGABYTE」の検索結果
GIGABYTE、17.3型144Hzモニター搭載ノートPC「AORUS 7」に量販店向け2モデル
PC本体 2020/07/20 16:10
GIGABYTE、GeForce GTX 1650搭載のショート基板グラフィックスカード
自作 / テクノロジ 2020/07/15 19:50
今週の秋葉原情報 - B550搭載マザーにMini-ITXモデルが登場、「ときメモ」柄のマウスパッドも
自作 / テクノロジ 2020/06/30 16:57
今週の秋葉原情報 - B550搭載マザーボードが一挙に登場、ヘリコプター風のオープンケースも
自作 / テクノロジ 2020/06/23 16:50
AMD Ryzenに「XT」プロセッサ発表 - Ryzen 9 3900XT、7 3800XT、5 3600XTを追加
自作 / テクノロジ 2020/06/17 15:15
GIGABYTE、2KとフルHDの湾曲ゲーミングディスプレイ2モデル
PCゲーミング 2020/06/15 13:49
GIGABYTE、14Gbpsの高速VRAM搭載Radeon RX 5600 XTカード
自作 / テクノロジ 2020/06/04 13:51
各社がAMD B550マザーボードを発表 - PCIe 4.0対応でZen 2ベースRyzen向け
自作 / テクノロジ 2020/05/22 18:41
GIGABYTE、165Hz駆動の31.5型曲面ゲーミング液晶ディスプレイ
PCゲーミング 2020/05/18 16:04