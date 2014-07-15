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「スタジオジブリ」のニュースまとめ-2014年7月

最新劇場作品や関連作品を紹介。舞台あいさつレポートやインタビューをお届けしていきます。

2014年07月15日(火)

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「ニコニコ23時間テレビ」第2弾企画発表、ジブリ生中継＆鈴木P描き下ろしロゴも

ぷちトレ 2014/07/15 13:40

2014年07月03日(木)

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高月彩良「一生の誇り」有村架純「私の宝物」ジブリ最新作『思い出のマーニー』

アニメ 2014/07/03 11:00

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ジブリ最新作『思い出のマーニー』宮崎・高畑両氏も絶賛、新生ジブリ作品の魅力

アニメ 2014/07/03 10:15

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アニメ 2020/02/21 17:25

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ジブリ楽曲がついにサブスク解禁 - ナウシカからレッドタートルまで38作

サウンド / オーディオ 2020/02/21 00:01

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「ナウシカ」「トトロ」「ポニョ」スタジオジブリのサントラほか38作品サブスク解禁

芸能 2020/02/21 00:00

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