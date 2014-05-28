「スタジオジブリ」のニュースまとめ-2014年5月
2014年05月28日(水)
ジブリ最新作『思い出のマーニー』に松嶋菜々子、黒木瞳ら6名の豪華キャスト追加
アニメ 2014/05/28 12:30
2014年05月27日(火)
東京都墨田区で、宮崎駿監督作品『風立ちぬ』の原画展を特別開催
レジャー 2014/05/27 09:32
2014年05月24日(土)
砂田麻美監督「宮崎監督の狂気はわかる。複雑なのは鈴木さんの狂気」-『夢と狂気の王国』で見えたスタジオジブリの今
アニメ 2014/05/24 10:30
2014年05月21日(水)
ASKA逮捕の余波で『宮崎駿作品集』発売延期、『ジブリがいっぱい』も出荷停止
アニメ 2014/05/21 14:05
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コミック 2020/02/25 13:08
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ジブリ楽曲がAmazonで配信開始！ “光る飛行石”ステッカーが当たるキャンペーンも
アニメ 2020/02/21 17:25
ジブリ楽曲がついにサブスク解禁 - ナウシカからレッドタートルまで38作
サウンド / オーディオ 2020/02/21 00:01
「ナウシカ」「トトロ」「ポニョ」スタジオジブリのサントラほか38作品サブスク解禁
芸能 2020/02/21 00:00
プロが解説する ジブリ名曲音楽の聴きどころ
2020/02/21 00:00
スタジオジブリ楽曲 ストリーミング配信スタート！
2020/02/20 23:00
スタジオジブリ作品『魔女の宅急便』『紅の豚』の限定アナログ盤レコードが3月11日（水）リリース
アニメ 2020/02/20 08:30