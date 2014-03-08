「スタジオジブリ」のニュースまとめ-2014年3月
2014年03月08日(土)
『風立ちぬ』が日本アカデミー賞最優秀アニメ作品賞、鈴木P「ちょっと複雑です」
アニメ 2014/03/08 10:00
2014年03月03日(月)
『風立ちぬ』米アカデミー受賞ならず、長編アニメ賞は『アナと雪の女王』に
アニメ 2014/03/03 13:36
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アニメ 2020/02/20 08:30