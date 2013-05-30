「スタジオジブリ」のニュースまとめ-2013年5月
2013年05月30日(木)
ジブリ作品の美術監督・山本二三による"奇跡の一本松"映画化の支援金募集
ものづくり 2013/05/30 11:06
2013年05月13日(月)
バンダイが謎のカウントダウン開始! スタジオジブリ新商品発表まで後1カ月
模型・フィギュア 2013/05/13 12:00
2013年05月10日(金)
ジブリ新作『風立ちぬ』主役声優にエヴァ監督 庵野氏 - 役者にはない存在感
アニメ 2013/05/10 15:30
2013年05月09日(木)
スタジオジブリ監修の公式サービス「ジブリの森」がauスマホで提供開始
アニメ 2013/05/09 20:00
2013年05月08日(水)
『もののけ姫』を演劇でどこまで再現できるのか――イギリス若手劇団の舞台という制限への挑戦
ぷちトレ 2013/05/08 21:00
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「スタジオジブリ」の検索結果
ジブリの大博覧会：「ジブリパーク」収蔵前最後のお披露目 6月から名古…
アニメ 2020/03/01 00:00
金曜ロードSHOW！：春のアニメ祭り ジブリ「魔女の宅急便」、「名探…
アニメ 2020/02/28 12:00
「風の谷のナウシカ」腐海の森の見張り番・大王ヤンマの全身が可動するフィギュア
コミック 2020/02/25 13:08
一番読まれた人気記事は？ 週刊話題のニュースまとめ（2月14日～20日）
アニメ 2020/02/23 14:05
ジブリ楽曲がAmazonで配信開始！ “光る飛行石”ステッカーが当たるキャンペーンも
アニメ 2020/02/21 17:25
ジブリ楽曲がついにサブスク解禁 - ナウシカからレッドタートルまで38作
サウンド / オーディオ 2020/02/21 00:01
「ナウシカ」「トトロ」「ポニョ」スタジオジブリのサントラほか38作品サブスク解禁
芸能 2020/02/21 00:00
プロが解説する ジブリ名曲音楽の聴きどころ
2020/02/21 00:00
スタジオジブリ楽曲 ストリーミング配信スタート！
2020/02/20 23:00
スタジオジブリ作品『魔女の宅急便』『紅の豚』の限定アナログ盤レコードが3月11日（水）リリース
アニメ 2020/02/20 08:30