「スタジオジブリ」のニュースまとめ-2013年3月
2013年03月26日(火)
スタジオジブリ宮崎駿監督の最新作『風立ちぬ』、公開日は7月20日に決定
アニメ 2013/03/26 23:00
2013年03月24日(日)
読む鉄道、観る鉄道 第29回 『おもひでぽろぽろ』 - スタジオジブリが描いた寝台特急「あけぼの」
鉄道 2013/03/24 08:00
2013年03月13日(水)
子供が選ぶ人気キャラクター1位にドラえもん 8回連続1位と安定の強さを誇示
アニメ 2013/03/13 20:00
2013年03月06日(水)
『もののけ姫』英劇団により舞台化、鈴木P「許諾とは相手を100％信頼すること」
ぷちトレ 2013/03/06 00:46
2013年03月05日(火)
『もののけ姫』英劇団により舞台化へ、宮崎駿監督公認でGWに来日公演決定!
アニメ 2013/03/05 19:06
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アニメ 2020/02/28 12:00
「風の谷のナウシカ」腐海の森の見張り番・大王ヤンマの全身が可動するフィギュア
コミック 2020/02/25 13:08
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アニメ 2020/02/23 14:05
ジブリ楽曲がAmazonで配信開始！ “光る飛行石”ステッカーが当たるキャンペーンも
アニメ 2020/02/21 17:25
ジブリ楽曲がついにサブスク解禁 - ナウシカからレッドタートルまで38作
サウンド / オーディオ 2020/02/21 00:01
「ナウシカ」「トトロ」「ポニョ」スタジオジブリのサントラほか38作品サブスク解禁
芸能 2020/02/21 00:00
プロが解説する ジブリ名曲音楽の聴きどころ
2020/02/21 00:00
スタジオジブリ楽曲 ストリーミング配信スタート！
2020/02/20 23:00
スタジオジブリ作品『魔女の宅急便』『紅の豚』の限定アナログ盤レコードが3月11日（水）リリース
アニメ 2020/02/20 08:30