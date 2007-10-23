「スタジオジブリ」のニュースまとめ-2007年10月
2007年10月23日(火)
『茄子』新作記念オールナイト - 自転車乗りから『水曜どうでしょう』ファンまで集合
アニメ 2007/10/23 20:17
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「ナウシカ」「トトロ」「ポニョ」スタジオジブリのサントラほか38作品サブスク解禁
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スタジオジブリ作品『魔女の宅急便』『紅の豚』の限定アナログ盤レコードが3月11日（水）リリース
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ジブリ美術館初の公式写真集、iPhoneで撮影した「もう一つの顔」
コミック 2020/02/07 21:17
『泣きたい私は猫をかぶる』、6/5公開！メインキャストに志田未来&花江夏樹
アニメ 2020/01/28 08:00
泣きたい私は猫をかぶる：スタジオコロリドの劇場版アニメ第2弾が6月5…
アニメ 2020/01/28 08:00
尾上菊之助：今夜、NHK・Eテレで“ナウシカ歌舞伎”特集 一大プロジ…
芸能 2020/01/25 15:40