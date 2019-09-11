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「GLOBALFOUNDRIES」のニュースまとめ-2019年9月

元々、AMDの半導体工場としての役割を担い、2009年に分社化され、独立ファウンドリーとなったGLOBALFOUNDRIES(GF)。同社の技術動向や、企業としての取り組みなどの最新情報をお届けします。

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2019年09月11日(水)

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吉川明日論の半導体放談 第98回 GLOBALFOUNDRIESはどこへ向かうのか？ 2019秋

半導体デバイス 2019/09/11 07:33

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