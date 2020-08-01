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「GENERATIONS」のニュースまとめ-2020年8月

GENERATIONS from EXILE TRIBEは、LDH所属のダンス＆ボーカルグループ。2011年に結成され、メンバーは白濱亜嵐、片寄涼太、数原龍友、小森隼、佐野玲於、関口メンディー、中務裕太。

2020年08月01日(土)

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山P「すごく緊張」齋藤飛鳥「とても好きだなぁ」 今夜『HEY!』出演

テレビ 2020/08/01 08:00

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