「GeForce」のニュースまとめ
2014年06月30日(月)
ストーム、Devil's CanyonのCore i5とPlextor製M.2 SSD搭載のゲーミングBTO
PC本体 2014/06/30 17:41
2014年06月27日(金)
G-Tune、2,560×1,440解像度のIGZO搭載13.3型ゲーミングノートPC
PC本体 2014/06/27 15:03
2014年06月26日(木)
ストーム、Devil's CanyonとGTX TITAN Z搭載のハイエンドBTO - 価格は658,800円
PC本体 2014/06/26 23:43
ドスパラ、ダウンロードクーポンが付属する「Watch Dogs」推奨ゲーミングPC
PC本体 2014/06/26 22:25
マウス、Core i7-4790Kを搭載したデスクトップPC3シリーズ7モデル
PC本体 2014/06/26 21:26
G-Tune、"Devil's Canyon"ことCore i7-4790K搭載のゲーミングPC2モデル
PC本体 2014/06/26 20:25
2014年06月25日(水)
サイコム、デュアル水冷システム搭載の「Watch Dogs」推奨デスクトップPC
PC本体 2014/06/25 21:03
iiyama PC、GeForce GTX 860Mを搭載した17.3型ノートPC
PC本体 2014/06/25 19:04
ツクモ、Core i7-4790とGeForce GTX 760搭載の「WATCH DOGS」推奨PC
PC本体 2014/06/25 10:00
2014年06月24日(火)
ストーム、GeForce GTX 770×2基とDevil's Canyon搭載のゲーミングBTO
PC本体 2014/06/24 19:18
ドスパラ、Core i7-4710MQとGeforce GTX 860M搭載の17.3型ゲーミングノートPC
PC本体 2014/06/24 19:11
GIGABYTE、実売9,980円前後のGeForce GT 740搭載グラフィックスカード
自作 / テクノロジ 2014/06/24 16:03
レノボ、4K液晶を搭載したゲーミングノートPC「Lenovo Y50」
PC本体 2014/06/24 11:56
2014年06月20日(金)
ELSA、静音ファン搭載のGeForce GTX 750搭載グラフィックスカード
自作 / テクノロジ 2014/06/20 23:51
ドスパラ、クリエイター向けPCにHaswell Refresh版Xeon E3搭載モデル
PC本体 2014/06/20 22:16
玄人志向、ロープロファイル対応のGeForce GT 730搭載グラフィックスカード
自作 / テクノロジ 2014/06/20 15:29
ZOTAC、ロープロファイル対応モデルなどGeForce GT 730搭載カード4モデル
自作 / テクノロジ 2014/06/20 14:40
ASUS、ほこりに強い防塵ファンを採用したGeForce GT 740搭載カード
自作 / テクノロジ 2014/06/20 04:56
2014年06月19日(木)
ツクモ、MMORPG"幻想神域 -Innocent World-"推奨のデスクトップPC&ノートPC
PC本体 2014/06/19 10:00
2014年06月18日(水)
GIGABYTE、NVIDIA GeForce GT 730搭載エントリー向けグラフィックスカード
自作 / テクノロジ 2014/06/18 22:00
iiyama PC、GeForce GTX 850Mを搭載した15.6型ゲーミングノートPC
PC本体 2014/06/18 20:05
ASUS、17.3型の大画面ノートPC「X751LDV」
PC本体 2014/06/18 11:40
2014年06月17日(火)
エプソン、GeForce 840M搭載の15.6型ノートPC「Endeavor NJ5950E」
PC本体 2014/06/17 11:00
2014年06月16日(月)
iiyama PC、GeForce GTX 860Mを搭載した15.6型ゲーミングノートPC
PC本体 2014/06/16 17:05
2014年06月13日(金)
FRONTIER、GeForce GTX 850M採用15.6型ノートPCにCore i7-4710MQ搭載モデル
PC本体 2014/06/13 23:04
2014年06月11日(水)
FRONTIER、Haswell Refresh搭載の「PSO2」推奨PCにマイクロタワーモデル
PC本体 2014/06/11 21:30
ストーム、KYE SYSTEMのゲーミングデバイスが付属するゲーミングBTO
PCゲーミング 2014/06/11 19:46
iiyama PC、GeForce GTX 850Mを搭載した17.3型ゲーミングノートPC
PC本体 2014/06/11 15:15
2014年06月10日(火)
ストーム、GeForce GTX 760搭載で約10万円からのLinuxミニタワーBTO
PC本体 2014/06/10 22:30
2014年06月09日(月)
ドスパラ、Haswell Refresh搭載のビジネス向けデスクトップPC
PC本体 2014/06/09 18:12
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エプソン、「Endeavor NJ7000E 3DCG制作Select」がUnityプレミアムクラスを認定
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日本エイサー、甲冑デザインのGeForce RTX 2060搭載ゲーミングPC
PCゲーミング 2020/02/12 20:34
日本エイサー、Wi-Fi 6に準拠したMax-Qデザインの新ゲーミングノートPC
PCゲーミング 2020/02/12 20:00
今週の秋葉原情報 - 64コアのウルトラハイエンドCPU「Ryzen Threadripper 3990X」が発売に
自作 / テクノロジ 2020/02/12 16:20
ASUS、GeForce RTX 2060搭載でも小型・薄型のゲーミングPC
PCゲーミング 2020/02/12 15:14
コナミからゲーミングデバイス「ARESPEAR」、PC・キーボード・ヘッドホン
PCゲーミング 2020/02/11 15:12