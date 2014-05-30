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「GeForce」のニュースまとめ

NVIDIAのゲーム向けGPU「GeForce」シリーズの解説やレビュー記事、搭載したグラフィックスカードなどの最新情報を掲載。

2014年05月30日(金)

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ドスパラ、モンスターハンター フロンティアG推奨のゲーミングノートPC

PC本体 2014/05/30 17:19

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ZOTAC、GeForce GT 740搭載グラフィックスカードのコンパクトモデルを3種

自作 / テクノロジ 2014/05/30 14:39

2014年05月29日(木)

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ドスパラ、ファンタシースターオンライン2推奨のゲーミングノートPC

PC本体 2014/05/29 16:08

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ドスパラ、GeForce GTX TITAN Zを搭載したゲーミングPC

PC本体 2014/05/29 15:12

2014年05月28日(水)

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米NVIDIA、GK110コアを2基搭載した「GeForce GTX TITAN Z」の販売を開始

自作 / テクノロジ 2014/05/28 22:04

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ZOTAC、デュアルGPU仕様のGeForce GTX TITAN Z搭載カード - 価格は30万円台後半

自作 / テクノロジ 2014/05/28 22:00

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FRONTIER、PSO2推奨認定を取得したHaswell Refresh搭載のデスクトップPC

PC本体 2014/05/28 15:22

2014年05月27日(火)

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ユニットコム、13.3型3,200×1,800ドットIPSのFF XIV推奨ノートPC

PC本体 2014/05/27 15:29

2014年05月26日(月)

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ユニットコム、ASUS製マザーとフルアルミケース採用の高品質ミニタワーPC

PC本体 2014/05/26 18:05

2014年05月23日(金)

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ASUS、独自クーラー採用のOC版「Radeon R9 280」搭載カード

自作 / テクノロジ 2014/05/23 22:12

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ASUS、液冷対応クーラー採用カード「POSEIDON」にOC版GTX 770搭載モデル

自作 / テクノロジ 2014/05/23 21:56

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ユニットコム、OSを選択可能なGeForce GTX 850M搭載17.3型ノートPC

PC本体 2014/05/23 17:29

2014年05月22日(木)

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マウス、GeForce GTX 850MとCore i3/i5を搭載した15.6型ノートPC

PC本体 2014/05/22 15:00

2014年05月21日(水)

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マウス、WD Black2 デュアルドライブを搭載したノートPC

PC本体 2014/05/21 16:35

2014年05月19日(月)

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日本HP、BTO対応の直販デスクトップPCをリニューアル

PC本体 2014/05/19 11:00

2014年05月15日(木)

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ストーム、ASUS「R.O.G.」Z97マザーとGeForce GTX 760カード搭載のBTO PC

PC本体 2014/05/15 20:37

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ストーム、Haswell Refreshと4基のSSDをRAID 0で搭載したミドルタワーBTO

PC本体 2014/05/15 16:49

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ユニットコム、GeForce GTX 880M搭載の17.3型ハイエンドノートPC6モデル

PC本体 2014/05/15 16:02

2014年05月14日(水)

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ASUS、最薄部3mmのアルミボディを採用する13.3型フルHDノートPC「ZENBOOK」

PC本体 2014/05/14 17:23

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ASUS、迫力サウンドを奏でるタッチパネル搭載15.6型マルチメディアノート

PC本体 2014/05/14 17:12

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ASUS、空中コントローラ「LEAP MOTION」付属の17.3型ゲーミングノートPC

PC本体 2014/05/14 16:59

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ドスパラ、Haswell Refresh搭載のクリエイター向けPC

PC本体 2014/05/14 16:38

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フェイス、Haswell RefreshとM.2対応SSDを搭載したゲーミングPC

PCゲーミング 2014/05/14 16:19

2014年05月13日(火)

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ユニットコム、Haswell Refresh搭載のデスクトップPCを8機種 - M.2 SSD対応

PC本体 2014/05/13 16:22

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アーク、Haswell RefreshとZ97/H97マザーの高品質ゲーミングPC

PC本体 2014/05/13 13:46

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デル、Haswell Refreshを搭載したゲーミングPC「ALIENWARE X51」

PC本体 2014/05/13 12:43

2014年05月12日(月)

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ユニットコム、Haswell Refresh搭載のデスクトップPC - OS違いで全8モデル

PC本体 2014/05/12 15:56

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ドスパラ、ゲーミングPC「GALLERIA」シリーズにHaswell Refresh搭載モデル

PC本体 2014/05/12 13:53

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ツクモ、Haswell Refresh搭載の「G-GEAR」ブランドPC 7機種を発表

PC本体 2014/05/12 10:00

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ツクモ、「エアロストリーム」ブランドにHaswell Refresh搭載モデル9機種

PC本体 2014/05/12 10:00

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