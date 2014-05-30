「GeForce」のニュースまとめ
2014年05月30日(金)
ドスパラ、モンスターハンター フロンティアG推奨のゲーミングノートPC
PC本体 2014/05/30 17:19
ZOTAC、GeForce GT 740搭載グラフィックスカードのコンパクトモデルを3種
自作 / テクノロジ 2014/05/30 14:39
2014年05月29日(木)
ドスパラ、ファンタシースターオンライン2推奨のゲーミングノートPC
PC本体 2014/05/29 16:08
ドスパラ、GeForce GTX TITAN Zを搭載したゲーミングPC
PC本体 2014/05/29 15:12
2014年05月28日(水)
米NVIDIA、GK110コアを2基搭載した「GeForce GTX TITAN Z」の販売を開始
自作 / テクノロジ 2014/05/28 22:04
ZOTAC、デュアルGPU仕様のGeForce GTX TITAN Z搭載カード - 価格は30万円台後半
自作 / テクノロジ 2014/05/28 22:00
FRONTIER、PSO2推奨認定を取得したHaswell Refresh搭載のデスクトップPC
PC本体 2014/05/28 15:22
2014年05月27日(火)
ユニットコム、13.3型3,200×1,800ドットIPSのFF XIV推奨ノートPC
PC本体 2014/05/27 15:29
2014年05月26日(月)
ユニットコム、ASUS製マザーとフルアルミケース採用の高品質ミニタワーPC
PC本体 2014/05/26 18:05
2014年05月23日(金)
ASUS、独自クーラー採用のOC版「Radeon R9 280」搭載カード
自作 / テクノロジ 2014/05/23 22:12
ASUS、液冷対応クーラー採用カード「POSEIDON」にOC版GTX 770搭載モデル
自作 / テクノロジ 2014/05/23 21:56
ユニットコム、OSを選択可能なGeForce GTX 850M搭載17.3型ノートPC
PC本体 2014/05/23 17:29
2014年05月22日(木)
マウス、GeForce GTX 850MとCore i3/i5を搭載した15.6型ノートPC
PC本体 2014/05/22 15:00
2014年05月21日(水)
マウス、WD Black2 デュアルドライブを搭載したノートPC
PC本体 2014/05/21 16:35
2014年05月19日(月)
日本HP、BTO対応の直販デスクトップPCをリニューアル
PC本体 2014/05/19 11:00
2014年05月15日(木)
ストーム、ASUS「R.O.G.」Z97マザーとGeForce GTX 760カード搭載のBTO PC
PC本体 2014/05/15 20:37
ストーム、Haswell Refreshと4基のSSDをRAID 0で搭載したミドルタワーBTO
PC本体 2014/05/15 16:49
ユニットコム、GeForce GTX 880M搭載の17.3型ハイエンドノートPC6モデル
PC本体 2014/05/15 16:02
2014年05月14日(水)
ASUS、最薄部3mmのアルミボディを採用する13.3型フルHDノートPC「ZENBOOK」
PC本体 2014/05/14 17:23
ASUS、迫力サウンドを奏でるタッチパネル搭載15.6型マルチメディアノート
PC本体 2014/05/14 17:12
ASUS、空中コントローラ「LEAP MOTION」付属の17.3型ゲーミングノートPC
PC本体 2014/05/14 16:59
ドスパラ、Haswell Refresh搭載のクリエイター向けPC
PC本体 2014/05/14 16:38
フェイス、Haswell RefreshとM.2対応SSDを搭載したゲーミングPC
PCゲーミング 2014/05/14 16:19
2014年05月13日(火)
ユニットコム、Haswell Refresh搭載のデスクトップPCを8機種 - M.2 SSD対応
PC本体 2014/05/13 16:22
アーク、Haswell RefreshとZ97/H97マザーの高品質ゲーミングPC
PC本体 2014/05/13 13:46
デル、Haswell Refreshを搭載したゲーミングPC「ALIENWARE X51」
PC本体 2014/05/13 12:43
2014年05月12日(月)
ユニットコム、Haswell Refresh搭載のデスクトップPC - OS違いで全8モデル
PC本体 2014/05/12 15:56
ドスパラ、ゲーミングPC「GALLERIA」シリーズにHaswell Refresh搭載モデル
PC本体 2014/05/12 13:53
ツクモ、Haswell Refresh搭載の「G-GEAR」ブランドPC 7機種を発表
PC本体 2014/05/12 10:00
ツクモ、「エアロストリーム」ブランドにHaswell Refresh搭載モデル9機種
PC本体 2014/05/12 10:00
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自作 / テクノロジ 2020/02/18 15:16
CORSAIR、CPUとGPUを水冷するスモールタワーのゲーミングPC
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クリエイティブ向け【デスクトップPC】のおすすめ5選｜CPU・GPUなど性能で選ぶ
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エプソン、「Endeavor NJ7000E 3DCG制作Select」がUnityプレミアムクラスを認定
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日本エイサー、甲冑デザインのGeForce RTX 2060搭載ゲーミングPC
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日本エイサー、Wi-Fi 6に準拠したMax-Qデザインの新ゲーミングノートPC
PCゲーミング 2020/02/12 20:00
今週の秋葉原情報 - 64コアのウルトラハイエンドCPU「Ryzen Threadripper 3990X」が発売に
自作 / テクノロジ 2020/02/12 16:20
ASUS、GeForce RTX 2060搭載でも小型・薄型のゲーミングPC
PCゲーミング 2020/02/12 15:14
コナミからゲーミングデバイス「ARESPEAR」、PC・キーボード・ヘッドホン
PCゲーミング 2020/02/11 15:12