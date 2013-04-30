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「GeForce」のニュースまとめ

NVIDIAのゲーム向けGPU「GeForce」シリーズの解説やレビュー記事、搭載したグラフィックスカードなどの最新情報を掲載。

2013年04月30日(火)

Top

Leadtek、独自クーラー採用でOC仕様のGeForce GTX 650 Ti Boost搭載カード

自作 / テクノロジ 2013/04/30 15:11

2013年04月26日(金)

Top

ASUS、クロックアップ仕様の「GeForce GTX 650 Ti BOOST」搭載カード

自作 / テクノロジ 2013/04/26 17:29

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マウス、6万円台からのGeForce GT 740M搭載15.6型スタンダードノートPC

PC本体 2013/04/26 15:27

2013年04月24日(水)

Top

フェイス、SilverStone製のマイクロタワーケースを採用したゲーミングPC

PC本体 2013/04/24 20:26

Top

ELSA、静音ファン搭載の「GeForce GTX 650 Ti BOOST」搭載カード

自作 / テクノロジ 2013/04/24 17:01

2013年04月22日(月)

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ドスパラ、MMORPG「リネージュ II」推奨ゲーミングPCをリニューアル

PC本体 2013/04/22 20:56

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ドスパラ、"The Tower of AION"推奨ゲーミングPCにデスクトップ2モデル追加

PC本体 2013/04/22 20:35

Top

Leadtek、GeForce GT 610を搭載する低価格グラフィックスカード

自作 / テクノロジ 2013/04/22 19:49

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ストーム、LGA2011版Core i7とGeForce GTX 660 Ti搭載の大型キューブPC

PC本体 2013/04/22 17:25

2013年04月19日(金)

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ストーム、GeForce GTX 670を2基SLI構成で搭載したハイエンドBTO

PC本体 2013/04/19 18:12

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パソコン工房、Core i7-3940XMやGeForce GTX 680M搭載の17.3型ノートPC

PC本体 2013/04/19 17:18

2013年04月18日(木)

Top

ドスパラ、GeForce GT 730M搭載のGIGABYTE製14型ゲーミングノートPC

PC本体 2013/04/18 18:47

2013年04月17日(水)

Top

ELSA、「リネージュII」「The Tower of AION」推奨グラフィックスカード - GeForce GTX 650 Ti搭載

自作 / テクノロジ 2013/04/17 19:55

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Leadtek、補助電源不要で全長145mmのGeForce GTX 650グラフィックスカード

自作 / テクノロジ 2013/04/17 19:48

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パソコン工房、ゲーム内アイテムなど特典付きのMHF-G推奨15.6型ノートPC

PC本体 2013/04/17 19:16

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フェイス、Core i7やGeForce GTX 660M搭載のMHF-G推奨15.6型/17.3型ノート

PC本体 2013/04/17 17:46

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日本HP、「取り付けはセルフで」ELSA製GeForce GTX 650カード同梱PC

PC本体 2013/04/17 13:26

2013年04月16日(火)

Top

ユニットコム、NVIDIA GeForce GTX 680Mを搭載したゲーミングノートPC

PC本体 2013/04/16 13:53

2013年04月15日(月)

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【先週の注目ニュース】Intel、次世代CPU「Haswell」出荷(4月8日～4月14日)

パソコン 2013/04/15 19:01

2013年04月10日(水)

Top

パソコン工房、15.6型フルHDノートPCに"MHF-G"推奨モデル - 109,980円から

PC本体 2013/04/10 20:47

Top

フェイス、GeForce GTX 650 Ti Boostを標準搭載したゲーミングPC3モデル

PC本体 2013/04/10 20:13

2013年04月09日(火)

Top

ドスパラ、「TERA」推奨ゲーミングPCにGeForce GTX TITAN搭載モデル

PC本体 2013/04/09 15:56

2013年04月08日(月)

Top

【先週の注目ニュース】定番ベンチ「3DMARK」のAndroid版(4月1日～4月7日)

パソコン 2013/04/08 19:10

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マウス創業20周年記念、マイナビニュース特別コラボモデル「LB-K815B-SH-MN」を試す - ゲームにも仕事にも! 10万円で買える完璧ノート

マウスコンピューター PR 2013/04/08 15:00

2013年04月04日(木)

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ELSA、ロープロファイル対応のGeForce GT 620/610搭載グラフィックスカード

自作 / テクノロジ 2013/04/04 20:45

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ドスパラ、「トイ・ウォーズ」推奨ゲーミングPCにWindows 8モデルを追加

PC本体 2013/04/04 15:22

Top

ツクモ、GeForce GTX670MX搭載の15.6型フルHDハイエンドゲーミングノートPC

PC本体 2013/04/04 11:54

2013年04月03日(水)

Top

Futuremark、Android向けの「3DMARK」を公開

自作 / テクノロジ 2013/04/03 15:42

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フェイス、Core i7やGeForce GTX 670MX搭載の17.3型ゲーミングノートPC

PC本体 2013/04/03 15:05

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ユニットコム、「モンスターハンター フロンティアG」動作推奨ミニタワーPC

PC本体 2013/04/03 14:59

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今週の秋葉原情報 - 64コアのウルトラハイエンドCPU「Ryzen Threadripper 3990X」が発売に

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PC本体 2020/02/10 20:22

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Ryzen Threadripper 3990Xを試す - ベンチマーク実測レビュー

自作 / テクノロジ 2020/02/07 23:00

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