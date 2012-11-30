「GeForce」のニュースまとめ
2012年11月30日(金)
Galaxy、メモリを2GBに強化したGeForce GT 630搭載グラフィックスカード
自作 / テクノロジ 2012/11/30 21:36
エルザ、独自設計のS.A.Cファンを採用したGeForce GTX 680搭載カード
自作 / テクノロジ 2012/11/30 16:31
2012年11月27日(火)
エルザ、補助電源が不要になったGeForce GTX 650搭載グラフィックスカード
自作 / テクノロジ 2012/11/27 20:53
2012年11月26日(月)
NVIDIAが最新のアンチエイリアス技術を解説する説明会を開催 - ゲーマー向けキャンペーンの実施も
自作 / テクノロジ 2012/11/26 16:28
ツクモ、GeForce GTX 660搭載「ASSASSIN'S CREED 3」推奨ゲーミングPC
PC本体 2012/11/26 13:00
ツクモ、「Call of Duty Black OPS 2」推奨PC - GTX 660搭載で8万円台から
PC本体 2012/11/26 13:00
2012年11月22日(木)
ストーム、Core i7-3970XとGeForce GTX 680搭載ハイエンドゲーミングBTO
PC本体 2012/11/22 19:55
「侵略!!イカ娘」の10.1型/15.6型ビジュアライズノートPCで侵略でゲソ!!
PC本体 2012/11/22 18:13
G-Tune、アクションMORPG「ファイターズクラブ」推奨PCを5万円台から
PC本体 2012/11/22 17:54
2012年11月16日(金)
ASUS、ゲームクーポン付きGeforce GTX 670/OC版660搭載カード
自作 / テクノロジ 2012/11/16 18:03
2012年11月15日(木)
マウス、オンラインRPG「イクシオン サーガ」推奨のゲーミングPC4モデル
PC本体 2012/11/15 18:32
2012年11月12日(月)
G-Tune、新最上位CPU「Core i7-3970X」搭載ハイエンドゲーミングPC2モデル
PC本体 2012/11/12 17:08
マウス、「MDV ADVANCE」に最新6コアCore i7-3970X搭載のハイエンドモデル
PC本体 2012/11/12 16:32
ASUS、防塵ファンと高品質部材で耐久性を高めたGeForce GT 620カード
自作 / テクノロジ 2012/11/12 15:42
2012年11月09日(金)
Leadtek、GeForce GT 650 Tiを搭載したグラフィックカード2モデル
自作 / テクノロジ 2012/11/09 21:25
2012年11月08日(木)
MSI、ロープロファイルに対応したGeForce GT 640搭載グラフィックスカード
自作 / テクノロジ 2012/11/08 12:30
2012年11月06日(火)
マウスプロ、Win 8とGeForce GTX 670/660 Ti搭載の法人向けプレミアムBTO
PC本体 2012/11/06 17:08
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PCゲーミング 2020/02/14 19:20
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日本エイサー、甲冑デザインのGeForce RTX 2060搭載ゲーミングPC
PCゲーミング 2020/02/12 20:34
日本エイサー、Wi-Fi 6に準拠したMax-Qデザインの新ゲーミングノートPC
PCゲーミング 2020/02/12 20:00
今週の秋葉原情報 - 64コアのウルトラハイエンドCPU「Ryzen Threadripper 3990X」が発売に
自作 / テクノロジ 2020/02/12 16:20
ASUS、GeForce RTX 2060搭載でも小型・薄型のゲーミングPC
PCゲーミング 2020/02/12 15:14
コナミからゲーミングデバイス「ARESPEAR」、PC・キーボード・ヘッドホン
PCゲーミング 2020/02/11 15:12
iiyama PC、AMD Ryzen Threadripper 3990X搭載のデスクトップPC
PC本体 2020/02/10 20:22
Ryzen Threadripper 3990Xを試す - ベンチマーク実測レビュー
自作 / テクノロジ 2020/02/07 23:00
ドスパラ、税別10万円以下のゲーミングノートにCore i7-9750Hを搭載
PCゲーミング 2020/02/07 17:11