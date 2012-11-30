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「GeForce」のニュースまとめ

NVIDIAのゲーム向けGPU「GeForce」シリーズの解説やレビュー記事、搭載したグラフィックスカードなどの最新情報を掲載。

2012年11月30日(金)

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Galaxy、メモリを2GBに強化したGeForce GT 630搭載グラフィックスカード

自作 / テクノロジ 2012/11/30 21:36

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エルザ、独自設計のS.A.Cファンを採用したGeForce GTX 680搭載カード

自作 / テクノロジ 2012/11/30 16:31

2012年11月27日(火)

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エルザ、補助電源が不要になったGeForce GTX 650搭載グラフィックスカード

自作 / テクノロジ 2012/11/27 20:53

2012年11月26日(月)

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NVIDIAが最新のアンチエイリアス技術を解説する説明会を開催 - ゲーマー向けキャンペーンの実施も

自作 / テクノロジ 2012/11/26 16:28

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ツクモ、GeForce GTX 660搭載「ASSASSIN'S CREED 3」推奨ゲーミングPC

PC本体 2012/11/26 13:00

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ツクモ、「Call of Duty Black OPS 2」推奨PC - GTX 660搭載で8万円台から

PC本体 2012/11/26 13:00

2012年11月22日(木)

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ストーム、Core i7-3970XとGeForce GTX 680搭載ハイエンドゲーミングBTO

PC本体 2012/11/22 19:55

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「侵略!!イカ娘」の10.1型/15.6型ビジュアライズノートPCで侵略でゲソ!!

PC本体 2012/11/22 18:13

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G-Tune、アクションMORPG「ファイターズクラブ」推奨PCを5万円台から

PC本体 2012/11/22 17:54

2012年11月16日(金)

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ASUS、ゲームクーポン付きGeforce GTX 670/OC版660搭載カード

自作 / テクノロジ 2012/11/16 18:03

2012年11月15日(木)

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マウス、オンラインRPG「イクシオン サーガ」推奨のゲーミングPC4モデル

PC本体 2012/11/15 18:32

2012年11月12日(月)

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G-Tune、新最上位CPU「Core i7-3970X」搭載ハイエンドゲーミングPC2モデル

PC本体 2012/11/12 17:08

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マウス、「MDV ADVANCE」に最新6コアCore i7-3970X搭載のハイエンドモデル

PC本体 2012/11/12 16:32

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ASUS、防塵ファンと高品質部材で耐久性を高めたGeForce GT 620カード

自作 / テクノロジ 2012/11/12 15:42

2012年11月09日(金)

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Leadtek、GeForce GT 650 Tiを搭載したグラフィックカード2モデル

自作 / テクノロジ 2012/11/09 21:25

2012年11月08日(木)

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MSI、ロープロファイルに対応したGeForce GT 640搭載グラフィックスカード

自作 / テクノロジ 2012/11/08 12:30

2012年11月06日(火)

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マウスプロ、Win 8とGeForce GTX 670/660 Ti搭載の法人向けプレミアムBTO

PC本体 2012/11/06 17:08

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CORSAIR、CPUとGPUを水冷するスモールタワーのゲーミングPC

PCゲーミング 2020/02/14 19:20

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エプソン、「Endeavor NJ7000E 3DCG制作Select」がUnityプレミアムクラスを認定

PC本体 2020/02/13 17:44

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日本エイサー、甲冑デザインのGeForce RTX 2060搭載ゲーミングPC

PCゲーミング 2020/02/12 20:34

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日本エイサー、Wi-Fi 6に準拠したMax-Qデザインの新ゲーミングノートPC

PCゲーミング 2020/02/12 20:00

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今週の秋葉原情報 - 64コアのウルトラハイエンドCPU「Ryzen Threadripper 3990X」が発売に

自作 / テクノロジ 2020/02/12 16:20

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ASUS、GeForce RTX 2060搭載でも小型・薄型のゲーミングPC

PCゲーミング 2020/02/12 15:14

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コナミからゲーミングデバイス「ARESPEAR」、PC・キーボード・ヘッドホン

PCゲーミング 2020/02/11 15:12

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iiyama PC、AMD Ryzen Threadripper 3990X搭載のデスクトップPC

PC本体 2020/02/10 20:22

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Ryzen Threadripper 3990Xを試す - ベンチマーク実測レビュー

自作 / テクノロジ 2020/02/07 23:00

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ドスパラ、税別10万円以下のゲーミングノートにCore i7-9750Hを搭載

PCゲーミング 2020/02/07 17:11

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