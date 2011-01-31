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「GeForce」のニュースまとめ

NVIDIAのゲーム向けGPU「GeForce」シリーズの解説やレビュー記事、搭載したグラフィックスカードなどの最新情報を掲載。

2011年01月31日(月)

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G-Tune、Core i7-2920XM&GeForce GTX 485M搭載の17.3型ゲーミングノートPC

PC本体 2011/01/31 16:05

2011年01月26日(水)

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G-Tune、第2世代Core i5とGeForce GTS 450を搭載した"モンハン"推奨PC

PC本体 2011/01/26 18:01

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「GeForce GTX 560 Ti」を試す - 500世代GeForceの本命候補を速攻プレビュー

自作 / テクノロジ 2011/01/26 02:40

2011年01月25日(火)

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ドスパラ、最新のGeForce GTX 560 Ti搭載のゲームPC2機種

パソコン 2011/01/25 23:21

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ツクモ、ゲーミングPC「G-GEAR」にGeForce GTX 560 Ti搭載の新モデル

PC本体 2011/01/25 23:21

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米NVIDIA、「GeForce GTX 560 Ti」を発表 - 人気の200ドル価格帯で投入

自作 / テクノロジ 2011/01/25 23:01

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日本エイサー、15.6型/17.3型ノートPCの春モデル - 3D対応など多彩な4機種

PC本体 2011/01/25 17:05

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ツクモ、「エアロスリム」シリーズを一新 - 新型Core i7搭載モデルを発売

PC本体 2011/01/25 11:54

2011年01月24日(月)

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「Radeon HD 6970」「Radeon HD 6950」で「GeForce GTX 580」に挑む - 最新GPU頂上検証

自作 / テクノロジ 2011/01/24 08:25

2011年01月19日(水)

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マウス、クリエイター向けPCの新製品発売&現行機種に第2世代Intel Core搭載

PC本体 2011/01/19 15:17

2011年01月17日(月)

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マウス、第2世代Core i7搭載&Optimus対応の15.6型ノートを7万円台より

PC本体 2011/01/17 14:12

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東芝、3D対応モデルなど「dynabook T551」「T350」をリニューアル

PC本体 2011/01/17 13:03

2011年01月11日(火)

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デル、第2世代Intel Core搭載の個人/SMB向けPC4モデル

PC本体 2011/01/11 15:17

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日本HP、個人向けデスクトップPCをフルモデルチェンジ

PC本体 2011/01/11 11:00

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日本HP、液晶一体型デスクトップPC4機種をリニューアル

PC本体 2011/01/11 11:00

2011年01月07日(金)

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CES 2011 - 米NVIDIAが"CPU"開発計画を表明、GPU統合の高性能ARMコア「Project Denver」

自作 / テクノロジ 2011/01/07 23:00

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米NVIDIA、新世代のモバイル向けGPU「GeForce GT 500M」シリーズを発表

自作 / テクノロジ 2011/01/07 05:43

2011年01月06日(木)

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マウス、第2世代Core i7搭載の15.6型パフォーマンスノートPC

PC本体 2011/01/06 13:37

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ドスパラ、第2世代Core i7/i5を搭載したデスクトップPCとノートPCを4モデル

パソコン 2011/01/06 12:38

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マウス、第2世代Core i搭載のデスクトップPC - i5搭載モデルは5万円台より

PC本体 2011/01/06 12:33

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マウス、最新の第2世代Core i7を搭載したゲームPC各種を9日より発売

PC本体 2011/01/06 11:48

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CORSAIR、CPUとGPUを水冷するスモールタワーのゲーミングPC

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エプソン、「Endeavor NJ7000E 3DCG制作Select」がUnityプレミアムクラスを認定

PC本体 2020/02/13 17:44

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日本エイサー、甲冑デザインのGeForce RTX 2060搭載ゲーミングPC

PCゲーミング 2020/02/12 20:34

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日本エイサー、Wi-Fi 6に準拠したMax-Qデザインの新ゲーミングノートPC

PCゲーミング 2020/02/12 20:00

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今週の秋葉原情報 - 64コアのウルトラハイエンドCPU「Ryzen Threadripper 3990X」が発売に

自作 / テクノロジ 2020/02/12 16:20

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ASUS、GeForce RTX 2060搭載でも小型・薄型のゲーミングPC

PCゲーミング 2020/02/12 15:14

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コナミからゲーミングデバイス「ARESPEAR」、PC・キーボード・ヘッドホン

PCゲーミング 2020/02/11 15:12

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iiyama PC、AMD Ryzen Threadripper 3990X搭載のデスクトップPC

PC本体 2020/02/10 20:22

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Ryzen Threadripper 3990Xを試す - ベンチマーク実測レビュー

自作 / テクノロジ 2020/02/07 23:00

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ドスパラ、税別10万円以下のゲーミングノートにCore i7-9750Hを搭載

PCゲーミング 2020/02/07 17:11

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