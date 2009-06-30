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「GeForce」のニュースまとめ

NVIDIAのゲーム向けGPU「GeForce」シリーズの解説やレビュー記事、搭載したグラフィックスカードなどの最新情報を掲載。

2009年06月30日(火)

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リードテック、シングル基板のGTX 295カード「WinFast GTX295 (V2)」

自作 / テクノロジ 2009/06/30 20:56

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MSI、省電力版9600 GT搭載かつ独自基板の「N9600GT-MD1G ECO V2」

自作 / テクノロジ 2009/06/30 20:24

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MSI、省電力版9800 GT搭載「N9800GT-MD1G ECO」 - 電源回路にHi-C CAP

自作 / テクノロジ 2009/06/30 20:10

2009年06月26日(金)

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MSI、基板1枚バージョンのGeForce GTX 295カード「N295GTX-2D1792」

自作 / テクノロジ 2009/06/26 23:59

2009年06月20日(土)

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米NVIDIA、世界初のOpenCLコンフォーマント・ドライバ - Win XP/Linux向け

自作 / テクノロジ 2009/06/20 22:47

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ASUS、独自キャパシタでOC性能を強化したGTX 285カード「ENGTX285/HTDI/1GD3」

自作 / テクノロジ 2009/06/20 21:03

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アスク、ZOTAC製GTS 250カードにショート基板+独自ファン版「GTS250 short」

自作 / テクノロジ 2009/06/20 19:21

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アスク、ZOTAC製の"シングル基板"GTX 295カード「ZOTAC GeForce GTX295」

自作 / テクノロジ 2009/06/20 18:29

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Galaxy、シングル基板になったGTX 295新モデル「GF PGTX295/1792D3 DVI2」

自作 / テクノロジ 2009/06/20 18:17

2009年06月17日(水)

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ASUS、HDMI出力が可能なGeForce GTX 260カード「ENGTX260/HTDI/896M」

自作 / テクノロジ 2009/06/17 23:22

2009年06月16日(火)

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米NVIDIA、モバイル向け「GeForce 200Mシリーズ」 - DirectX 10.1対応へ

自作 / テクノロジ 2009/06/16 15:51

2009年06月12日(金)

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リンクス、GIGABYTE製9600 GTカードに省電力版「GV-N96TGR-512I」

自作 / テクノロジ 2009/06/12 20:20

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リンクス、GIGABYTE製9800 GTカードに省電力版「GV-N98TGR-512I」

自作 / テクノロジ 2009/06/12 20:10

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MVK、NVIDIA製GPU/Chipset製品で当たる「NVIDIAサマーチャンスキャンペーン」

自作 / テクノロジ 2009/06/12 16:54

2009年06月04日(木)

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エルザ、メモリ2GB版のGTX 285カード「ELSA GLADIAC GTX 285 V2 2GB」

自作 / テクノロジ 2009/06/04 08:30

2009年06月01日(月)

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AOpen、GeForce 9400 mGPU搭載のLGA775対応Mini-ITXマザー「nMCP7AUt-V」

自作 / テクノロジ 2009/06/01 19:34

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PCゲーミング 2020/02/12 20:00

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今週の秋葉原情報 - 64コアのウルトラハイエンドCPU「Ryzen Threadripper 3990X」が発売に

自作 / テクノロジ 2020/02/12 16:20

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ASUS、GeForce RTX 2060搭載でも小型・薄型のゲーミングPC

PCゲーミング 2020/02/12 15:14

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