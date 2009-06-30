「GeForce」のニュースまとめ
2009年06月30日(火)
リードテック、シングル基板のGTX 295カード「WinFast GTX295 (V2)」
自作 / テクノロジ 2009/06/30 20:56
MSI、省電力版9600 GT搭載かつ独自基板の「N9600GT-MD1G ECO V2」
自作 / テクノロジ 2009/06/30 20:24
MSI、省電力版9800 GT搭載「N9800GT-MD1G ECO」 - 電源回路にHi-C CAP
自作 / テクノロジ 2009/06/30 20:10
2009年06月26日(金)
MSI、基板1枚バージョンのGeForce GTX 295カード「N295GTX-2D1792」
自作 / テクノロジ 2009/06/26 23:59
2009年06月20日(土)
米NVIDIA、世界初のOpenCLコンフォーマント・ドライバ - Win XP/Linux向け
自作 / テクノロジ 2009/06/20 22:47
ASUS、独自キャパシタでOC性能を強化したGTX 285カード「ENGTX285/HTDI/1GD3」
自作 / テクノロジ 2009/06/20 21:03
アスク、ZOTAC製GTS 250カードにショート基板+独自ファン版「GTS250 short」
自作 / テクノロジ 2009/06/20 19:21
アスク、ZOTAC製の"シングル基板"GTX 295カード「ZOTAC GeForce GTX295」
自作 / テクノロジ 2009/06/20 18:29
Galaxy、シングル基板になったGTX 295新モデル「GF PGTX295/1792D3 DVI2」
自作 / テクノロジ 2009/06/20 18:17
2009年06月17日(水)
ASUS、HDMI出力が可能なGeForce GTX 260カード「ENGTX260/HTDI/896M」
自作 / テクノロジ 2009/06/17 23:22
2009年06月16日(火)
米NVIDIA、モバイル向け「GeForce 200Mシリーズ」 - DirectX 10.1対応へ
自作 / テクノロジ 2009/06/16 15:51
2009年06月12日(金)
リンクス、GIGABYTE製9600 GTカードに省電力版「GV-N96TGR-512I」
自作 / テクノロジ 2009/06/12 20:20
リンクス、GIGABYTE製9800 GTカードに省電力版「GV-N98TGR-512I」
自作 / テクノロジ 2009/06/12 20:10
MVK、NVIDIA製GPU/Chipset製品で当たる「NVIDIAサマーチャンスキャンペーン」
自作 / テクノロジ 2009/06/12 16:54
2009年06月04日(木)
エルザ、メモリ2GB版のGTX 285カード「ELSA GLADIAC GTX 285 V2 2GB」
自作 / テクノロジ 2009/06/04 08:30
2009年06月01日(月)
AOpen、GeForce 9400 mGPU搭載のLGA775対応Mini-ITXマザー「nMCP7AUt-V」
自作 / テクノロジ 2009/06/01 19:34
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PC本体 2020/02/13 17:44
日本エイサー、甲冑デザインのGeForce RTX 2060搭載ゲーミングPC
PCゲーミング 2020/02/12 20:34
日本エイサー、Wi-Fi 6に準拠したMax-Qデザインの新ゲーミングノートPC
PCゲーミング 2020/02/12 20:00
今週の秋葉原情報 - 64コアのウルトラハイエンドCPU「Ryzen Threadripper 3990X」が発売に
自作 / テクノロジ 2020/02/12 16:20
ASUS、GeForce RTX 2060搭載でも小型・薄型のゲーミングPC
PCゲーミング 2020/02/12 15:14
コナミからゲーミングデバイス「ARESPEAR」、PC・キーボード・ヘッドホン
PCゲーミング 2020/02/11 15:12
iiyama PC、AMD Ryzen Threadripper 3990X搭載のデスクトップPC
PC本体 2020/02/10 20:22
Ryzen Threadripper 3990Xを試す - ベンチマーク実測レビュー
自作 / テクノロジ 2020/02/07 23:00
ドスパラ、税別10万円以下のゲーミングノートにCore i7-9750Hを搭載
PCゲーミング 2020/02/07 17:11
MSI、第10世代Intel Core i7とGeForce MX 250搭載の14型ノートPC
PC本体 2020/02/06 18:53