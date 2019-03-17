「牙狼」のニュースまとめ
2019年03月17日(日)
井上正大が「GAMES GLORIOUS」×雨宮慶太コラボ企画のイメージキャラクターに
特撮 2019/03/17 20:29
2019年03月15日(金)
「牙狼」冴島雷牙シリーズ最新作『月虹ノ旅人』2019年秋に公開決定、雨宮慶太氏が脚本&監督
特撮 2019/03/15 15:00
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特撮 2019/10/08 19:09
「牙狼」シリーズ最新作『月虹ノ旅人』舞台挨拶で雷牙、鋼牙、大河が勢ぞろい! 雨宮慶太監督「まさに感無量」
特撮 2019/10/08 18:54
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特撮 2019/10/06 19:43
『牙狼』中山麻聖、最新作『月虹の旅人』はファンと一緒に語り合いたい"驚きの連続"
特撮 2019/10/04 21:08