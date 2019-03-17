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「牙狼」のニュースまとめ

この世の闇に潜む魔物「ホラー」を狩ることを宿命とし、「牙狼」の称号を持つ魔戒騎士・冴島鋼牙の活躍を描いた『牙狼-GARO-』。続編や関連作品に関する情報を記事化します。

2019年03月17日(日)

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井上正大が「GAMES GLORIOUS」×雨宮慶太コラボ企画のイメージキャラクターに

特撮 2019/03/17 20:29

2019年03月15日(金)

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「牙狼」冴島雷牙シリーズ最新作『月虹ノ旅人』2019年秋に公開決定、雨宮慶太氏が脚本&監督

特撮 2019/03/15 15:00

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「牙狼」シリーズ最新作『月虹ノ旅人』ぴあ映画初日満足度ランキング2位の好発進

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『牙狼』雨宮慶太監督が語る最新作「牙狼を好きでいてよかったと自信をもって言える映画に」

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『牙狼』中山麻聖、最新作『月虹の旅人』はファンと一緒に語り合いたい"驚きの連続"

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