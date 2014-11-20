「Galaxy」のニュースまとめ
2014年11月20日(木)
Samsung、米Galaxyユーザー向けに動画サービス「Milk Video」提供
Android 2014/11/20 17:50
2014年11月11日(火)
KDDI、「GALAXY Note Edge」フロストホワイトモデルを13日発売
携帯キャリア 2014/11/11 17:14
ドコモ、フロストホワイトモデルの「GALAXY Note Edge」を13日に発売
携帯キャリア 2014/11/11 15:55
KDDI、「GALAXY S5 SCL23」のカメラがフリーズする不具合に対処
携帯キャリア 2014/11/11 12:12
2014年11月09日(日)
「GALAXY Note Edge」はただのキワモノスマホじゃない! - ビジネスでも頼りになる超優秀なスマホだった!!
Android 2014/11/09 11:30
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