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「Galaxy」のニュースまとめ

サムスン(Samsunｇ)が提供するGALAXYシリーズのスマートフォンやタブレットなどの最新情報をお届け。レビュー記事も。

2010年10月13日(水)

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Galaxy、冷却効率を高めたGeForce GT 430カード「GF PGT430/1GD3」

自作 / テクノロジ 2010/10/13 15:40

2010年10月05日(火)

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Galaxy、「FINAL FANTASY XIV」初回生産分同梱のGeForce GTX 460カード

自作 / テクノロジ 2010/10/05 12:22

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「Qi」規格から解説 - 【2020年最新版】ワイヤレス充電器のすすめ

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