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「フルHD」のニュースまとめ

現行のテレビで広く普及している表示画素数(解像度)1,920×1,080ドットの液晶テレビの最新記事。AQUOS、BRAVIA、VIERA、REGZAなど。

2014年05月30日(金)

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家電業界の2014年度を読み解く・その5 - テレビ事業分社化でソニーのエレクトロニクス事業は復活するか?

テレビ / レコーダー 2014/05/30 08:00

2014年05月19日(月)

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シャープ、MHL利用時のスマホ連携が強化された「AQUOS W10」「J10」

テレビ / レコーダー 2014/05/19 17:38

2014年05月16日(金)

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東芝、録画機能とネットワーク機能が充実した液晶テレビ「レグザ G9」

テレビ / レコーダー 2014/05/16 18:57

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光学スイッチキーボードを搭載した15型ゲーミングノート「Razer Blade 15」

PC本体 2020/01/31 10:00

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ついにWindows 7のサポートが終了 - Windows 10に移行するならこのPCがおすすめ!

dynabook PR 2020/01/31 09:26

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薄型・軽量に大容量バッテリーで約15.4時間駆動!? - Ryzen搭載15.6型ノートPC「mouse X5-B」を実測

マウスコンピューター PR 2020/01/30 12:20

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日本エイサー、クリエイター向け新ブランド「ConceptD」から5製品

PC本体 2020/01/29 17:22

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JAPANNEXTが厚さ9mmのポータブル液晶を発売、記念特価で約1万円の値引き

周辺機器 2020/01/29 15:49

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ビューソニック、27型ゲーミングディスプレイ「XG2705」をドスパラで専売

PCゲーミング 2020/01/29 15:12

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カロッツェリア、スマホと連携するリア用ドライブレコーダー

ガジェット 2020/01/28 19:57

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Harman Kardonスピーカー搭載のAndroid TVプロジェクター「XGIMI MoGo Pro」

ガジェット 2020/01/28 13:29

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ベンキュー、HDRi技術を採用したゲーミングディスプレイをドスパラで専売

PCゲーミング 2020/01/28 12:46

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マウス、LTE通信やWi-Fi 6搭載が選べる15.6型ノートPC

PC本体 2020/01/27 15:23

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