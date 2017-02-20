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「福山潤」のニュースまとめ

BLACK SHIP所属。男性。1978年11月26日生まれ。大阪府出身。趣味は自転車・麻雀。青少年からクールな悪役、気弱な役柄で女性的な役まで変幻自在に演じ分ける実力を高く評価されている。主な出演作品はアニメ『コードギアス 反逆のルルーシュ』（ルルーシュ）、『暗殺教室』（殺せんせー）、『ユーリ！！！ on ICE』（西郡豪）、『マクロスF』（ルカ・アンジェローニ）、『おそ松さん』（松野一松）、『おおきく振りかぶって』（泉孝介）、『xxxHOLiC』（四月一日君尋）、『巌窟王』（アルベール・ド・モルセール子爵）、『ロックマンエグゼ』（サーチマン）、『弱虫ペダル』（岸神小鞠）、『黒子のバスケ』（花宮真）など。

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2017年02月20日(月)

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TVアニメ『覆面系ノイズ』、追加キャストに小野大輔、高垣彩陽、福山潤

アニメ 2017/02/20 10:12

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アニメ「覆面系ノイズ」小野大輔、高垣彩陽、福山潤がイノハリメンバーに

コミック 2017/02/20 10:00

2017年02月02日(木)

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「青エク」トーク番組がAmazonで配信、初回には岡本信彦、福山潤、高垣彩陽

コミック 2017/02/02 20:03

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「AnimeJapan 2020」鬼滅やFateなど44プログラムが発表、久保帯人の新作発表会も

コミック 2020/01/27 20:30

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アニメ『キングダム』合従軍キャラビジュ・新キャスト公開！　森川智之らよりコメントも到着

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「キングダム」合従軍キャストに内田夕夜・田中美央・田中敦子、森川智之は続投

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キングダム：テレビアニメ第3シリーズの追加キャストに内田夕夜、田中美…

アニメ 2020/01/27 18:00

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トミカ50周年記念アニメのテーマは“絆”、「男の子にも女の子にも愛される作品に」

コミック 2020/01/15 16:45

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檜山修之：テレビアニメ「トミカ絆合体 アースグランナー」で久しぶりの…

アニメ 2020/01/15 14:57

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トミカ50周年記念のTVアニメ「トミカ絆合体 アースグランナー」4月より放送

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トミカ：テレビアニメ「トミカ絆合体 アースグランナー」が4月スタート…

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TVアニメ『ぼくはか』、BD＆DVD発売決定！9/20にはキャスト出演イベントも

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