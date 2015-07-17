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「福山潤」のニュースまとめ

BLACK SHIP所属。男性。1978年11月26日生まれ。大阪府出身。趣味は自転車・麻雀。青少年からクールな悪役、気弱な役柄で女性的な役まで変幻自在に演じ分ける実力を高く評価されている。主な出演作品はアニメ『コードギアス 反逆のルルーシュ』（ルルーシュ）、『暗殺教室』（殺せんせー）、『ユーリ！！！ on ICE』（西郡豪）、『マクロスF』（ルカ・アンジェローニ）、『おそ松さん』（松野一松）、『おおきく振りかぶって』（泉孝介）、『xxxHOLiC』（四月一日君尋）、『巌窟王』（アルベール・ド・モルセール子爵）、『ロックマンエグゼ』（サーチマン）、『弱虫ペダル』（岸神小鞠）、『黒子のバスケ』（花宮真）など。

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2015年07月17日(金)

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「サイボーグ009VSデビルマン」キャスト発表！島村ジョー役は福山潤

コミック 2015/07/17 19:25

2015年07月09日(木)

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TVアニメ「おそ松さん」一松役は福山潤、マイペースな皮肉屋演じる

コミック 2015/07/09 18:06

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