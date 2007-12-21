「富士通」のニュースまとめ
2007年12月21日(金)
アンケートに答えて富士通の2008年春Web直販モデルPCを15%OFFで購入しよう
PC本体 2007/12/21 18:20
富士通、ワンセグなどBTO対応のWEB直販タブレットPC「FMV-BIBLO LOOX P」
PC本体 2007/12/21 18:14
富士通、WEB直販モデルを一新、新カラバリ、限定スペックモデルなどを投入
PC本体 2007/12/21 18:02
富士通、モバイルノートBIBLO MGシリーズ春モデル
PC本体 2007/12/21 08:06
2007年12月20日(木)
富士通、15.4型ワイド液晶のノート「FMV-BIBLO NF70Y」「NF75Y/D」
PC本体 2007/12/20 11:02
富士通、NFシリーズの春モデル「FMV-BIBLO NF40Y」「NF50Y」「NF55Y/D」
PC本体 2007/12/20 10:49
2007年12月19日(水)
17型ワイドノートNXシリーズ - 地上デジ & アナログチューナーを全機種搭載
PC本体 2007/12/19 05:50
2007年12月18日(火)
富士通、使いやすさを充実させたコンパクトデスクトップDESKPOWER CE
PC本体 2007/12/18 22:24
富士通、1.27Kgの新ノートLOOX R70Y - 12.1型ワイド液晶、バッテリ11.7時間
PC本体 2007/12/18 12:00
富士通、14万円台 & 19型ワイド液晶一体型のFMV-DESKPOWER EK30Y
PC本体 2007/12/18 12:00
富士通、デジタル放送のダブル録画が可能なデスクトップ「FMV-TEO」
PC本体 2007/12/18 12:00
富士通、液晶一体型LXシリーズ春モデル - デジタルチューナー搭載機を拡充
PC本体 2007/12/18 12:00
2007年12月04日(火)
富士通「DESKPOWER CE55XN」レビュー - 機能充実ソツなく使える安心マシン
PC本体 2007/12/04 17:48
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